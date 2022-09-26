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У російському Липецьку мобілізованих чоловіків відправляють на війну в Україну після одного дня навчань, - росЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

мобілізація

У Липецьку мобілізованих чоловіків після одного дня навчань відправляють на війну в Україну, таким чином, ймовірно, "закриваючи дірки" у розбитій українськими бійцями 3-й дивізії 237-го танкового полку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське видання "Медіазона".

Дружина мобілізованого з Липецька розповіла журналістам, що її 45-річного чоловіка  "відправляють на лінію фронту з Донбасом" після одного дня навчань.

За словами жінки, її чоловік отримав повістку о п'ятій ранку 22 вересня, до сьомої години пішов у військкомат, "о 10:30 десь зібрали два автобуси та повезли до Білгородської області". За словами жінки, "навчання були один день", а наступногодня її чоловік повідомив, що їх відправляють на лінію фронту.

"Їх 1000 осіб, медкомісії не було", – додала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 260 тис. чоловіків виїхали з РФ від початку "часткової" мобілізації

Зазначається, що чоловіка відправили до 237-го танкового полку.

Головний редакотор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов прокоментував приклад "часткової" мобілізації у РФ:

"237-й танковий полк 3-й мотострілецькоі дивізііі поповнюється першими ж чоловіками, яких встиг схопити військкомат і без підготовки одразу направляють на фронт в Україну. 3-тя дивізія була розбита у багатомісячних боях під Ізюмом, і зараз знаходиться на Оскольському фронті. ЇЇ не можуть вивести з фронту, намагаються поповнити будь-ким. Це гарна ознака, що ситуація там у окупантів критична, намагаються заткнути діри в бойових порядках за будь-яку ціну".
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Топ коментарі
+20
Бо їх нічому вчити. Вони мясо, ходячі трупи
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26.09.2022 09:15
+15
Вони все уміють - телевізор навчив .
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26.09.2022 09:17
+13
а самостоятельно забираться в чёрный полиэтиленовый пакет
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26.09.2022 09:38
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Бо їх нічому вчити. Вони мясо, ходячі трупи
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26.09.2022 09:15 Відповісти
а самостоятельно забираться в чёрный полиэтиленовый пакет
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26.09.2022 09:38 Відповісти
це просто на расеи "празднік" какой-то....
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26.09.2022 09:16 Відповісти
Вони все уміють - телевізор навчив .
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26.09.2022 09:17 Відповісти
І навіщо будучим гарним кацапам медкомісія? Це зайве.
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26.09.2022 10:27 Відповісти
Чоловічок шибкоздох.
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26.09.2022 09:18 Відповісти
и это всё, что тебя смутило?
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26.09.2022 09:22 Відповісти
а, ну т.е. всё остальное это норм, только это тебя задело. ок, мр.детектив
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26.09.2022 09:29 Відповісти
"В новости было ошибочно указано, что военно-учетная специальность Козырева - рядовой, на самом деле речь шла о звании."
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26.09.2022 09:31 Відповісти
нас не интересует что ты свиноцабака думаешь...!
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26.09.2022 10:00 Відповісти
паРаша це і є одна "нестьіковочка". на паРаші вік частічномобілізованих рядових не обмежений, головне, щоб хоч якось міг пересуватися, не обов'язково на двох.
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26.09.2022 09:25 Відповісти
Звичайне головотяпство...
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26.09.2022 09:35 Відповісти
ВСУ неважно добровольцы вы свиноцабаки или мобики - отправят вас на концерт Кабздона...!
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26.09.2022 09:47 Відповісти
Мясные батальоны "иванов" и "емель".))
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26.09.2022 09:19 Відповісти
1000 захрявший воїнів-осіб, це на пів дня роботи ЗСУ. Або - ЗДАЙОМСУууууу!!!!
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26.09.2022 09:20 Відповісти
незабаром 1000 на день
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26.09.2022 09:46 Відповісти
"отправляют на линию фронта с Донбассом" после одного дня обучения.

Так это ж хорошо.
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26.09.2022 09:20 Відповісти
1 день навчання=1 годиниа життя на фронті
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26.09.2022 09:21 Відповісти
Некоторые уже и сексом успевают занятся

https://twitter.com/i/status/1574084617627631616
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26.09.2022 09:22 Відповісти
Треш!!!!!!!!!!!!
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26.09.2022 13:12 Відповісти
Добривам не потрібна медкомісія.
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26.09.2022 09:23 Відповісти
Ну й добре . Це не воїни , це - м'ясо ... Набагато гірше було б , якби вони пройшли повноцінну підготовку ..
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26.09.2022 09:25 Відповісти
це їм помста за рошен))
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26.09.2022 09:31 Відповісти
Попрощайся з ним, бо йому *****.
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26.09.2022 09:31 Відповісти
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26.09.2022 09:33 Відповісти
Собиратель рюZkих Ємель с печи...зна що робе..., скоро подключацца чуваки из Простоквашиного...почтальон Печкин,для Федор и Кот матроскин с собаками Шаріковимі...🐓🐔🦍🦅🤣🤣🤣
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26.09.2022 09:36 Відповісти
Навчання як залізти в пакет?
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26.09.2022 09:39 Відповісти
Все одно їх задвохсотять ще у потягах. Чого час втрачать?
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26.09.2022 09:40 Відповісти
в нього хоч одна думка була, як не піти? мабуть, не було..., я розумію його бабу - їй хочеться білу ладу..., а чоловіку чого хочеться? піти та швидко померти за палац путіна? дебіл та смертник... погано, що там таких дуже багато...
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26.09.2022 09:53 Відповісти
жги быдлонасекомышей болот мацковии
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26.09.2022 09:54 Відповісти
Як правильно назвати їх - одноразові або одноднівні?
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26.09.2022 09:55 Відповісти
Одноденні .
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26.09.2022 10:34 Відповісти
Ввечері - мобілізація, зранку - фронт, ввечері - чорний мішок. Зранку - мобілізація, увечері - фронт, зранку - чорний мішок.
Класична схема
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26.09.2022 09:55 Відповісти
А лада калина когда?
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26.09.2022 10:35 Відповісти
За отказ воевать 10 лет за убийство 7. Вот и забавная арифметика.
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26.09.2022 09:55 Відповісти
28.02.2022

Жены, матери, дети России
И конечно же деды, отцы
Не пускайте «своих» в Украину
Они "мясо" - они «не бойцы»

Тут их будут сжигать, будут резать
бить асфальтом и просто стрелять
Даже там где армейцев не видно ...

В кожній хаті солдати сидять

Батько візьме до рук автомата
Сину мати гранати подасть
Дочка добре рушницю провірить
І на «ваших» чекає напасть

Вы сумели из щедрых душою
И приятных в общеньи людей
Испарить и любовь и терпенье
И теперь получили ЗВЕРЕЙ

Что ж, поверьте , теперь эти ЗВЕРИ
Ваших рОдных на тряпки порвут
Не пускайте «своих» в Украину
И чуть дольше они проживут …

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26.09.2022 09:57 Відповісти
рюзке сами должны решить свою судьбу.
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26.09.2022 09:57 Відповісти
могилизация-утилизация
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26.09.2022 09:58 Відповісти
Куй залізо ,поки не протверезіло
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26.09.2022 10:01 Відповісти
Это хорошо меньше теперь уже и диваных воинов
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26.09.2022 10:02 Відповісти
Разве это плохо?
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26.09.2022 10:54 Відповісти
Я вот пытаюсь понять - а какую смысловую нагрузку несут такие новости ?!
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26.09.2022 10:56 Відповісти
Большая часть поголовья боеспособных роZZийских войск (до 120 тыс. голов) вооруженных самым лучшим и современным оружием сидят за 3-х метровыми бронебетонными стенами руZZких военных баз в оккупированной Ичкерии. Ни один военнослужащий из этих частей не был передислоцирован в Украину, даже наоборот, оккупационная группировка руZZких захватчиков была значительно усилена, материально техническое снабжение значительно повышено.
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26.09.2022 11:06 Відповісти
Навчать правильно користуватись чорними пакетами.
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26.09.2022 11:29 Відповісти
 
 