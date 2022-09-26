У російському Липецьку мобілізованих чоловіків відправляють на війну в Україну після одного дня навчань, - росЗМІ
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У Липецьку мобілізованих чоловіків після одного дня навчань відправляють на війну в Україну, таким чином, ймовірно, "закриваючи дірки" у розбитій українськими бійцями 3-й дивізії 237-го танкового полку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське видання "Медіазона".
Дружина мобілізованого з Липецька розповіла журналістам, що її 45-річного чоловіка "відправляють на лінію фронту з Донбасом" після одного дня навчань.
За словами жінки, її чоловік отримав повістку о п'ятій ранку 22 вересня, до сьомої години пішов у військкомат, "о 10:30 десь зібрали два автобуси та повезли до Білгородської області". За словами жінки, "навчання були один день", а наступногодня її чоловік повідомив, що їх відправляють на лінію фронту.
"Їх 1000 осіб, медкомісії не було", – додала вона.
Зазначається, що чоловіка відправили до 237-го танкового полку.
Головний редакотор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов прокоментував приклад "часткової" мобілізації у РФ:
"237-й танковий полк 3-й мотострілецькоі дивізііі поповнюється першими ж чоловіками, яких встиг схопити військкомат і без підготовки одразу направляють на фронт в Україну. 3-тя дивізія була розбита у багатомісячних боях під Ізюмом, і зараз знаходиться на Оскольському фронті. ЇЇ не можуть вивести з фронту, намагаються поповнити будь-ким. Це гарна ознака, що ситуація там у окупантів критична, намагаються заткнути діри в бойових порядках за будь-яку ціну".
Будь ласка, зачекайте...
Так это ж хорошо.
https://twitter.com/i/status/1574084617627631616
Класична схема
Жены, матери, дети России
И конечно же деды, отцы
Не пускайте «своих» в Украину
Они "мясо" - они «не бойцы»
Тут их будут сжигать, будут резать
бить асфальтом и просто стрелять
Даже там где армейцев не видно ...
В кожній хаті солдати сидять
Батько візьме до рук автомата
Сину мати гранати подасть
Дочка добре рушницю провірить
І на «ваших» чекає напасть
Вы сумели из щедрых душою
И приятных в общеньи людей
Испарить и любовь и терпенье
И теперь получили ЗВЕРЕЙ
Что ж, поверьте , теперь эти ЗВЕРИ
Ваших рОдных на тряпки порвут
Не пускайте «своих» в Украину
И чуть дольше они проживут …