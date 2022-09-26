Окупанти заявили, що за три дні псевдореферендуму в ньому взяли участь понад мільйон мешканців окупованої Луганської області
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Росіяни заявили участь в референдумі взяли понад 76% населення. Одна з найвищих явок - в Алчевську.
Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"За три дні проведення псевдореферендуму окупанти заявляють про понад 76 % явки населення та більше мільйона учасників цього дійства. Одна з найвищих явок зафіксована в Алчевську, де, на відміну від інших населених пунктів, не здійснювався поквартирний обхід з автоматами", повідомив Гайдай.
Очільник області також заявив, що територією Луганщини поширюється інформація, що на відміну від РФ, де мобілізація часткова, у так званій "ЛНР" забирають усіх. Тому й голосувати значна більшість не йде.
"Як от у Сватовому, де повістки про мобілізацію вручають всім особам чоловічої статі, що досягли вісімнадцятирічного віку. Окремих громадян, водіїв вантажівок, одразу відправляють до військових частин", - підкреслив Гайдай.
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Но референдум будет незаконным всё равно. Потому что Донецкая, Луганская области этими дурачками не приватизированы, они - общие для всей Украины, потому всей Украине решать, что делать с украинскими территориями.