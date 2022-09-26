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Луганщина (4422) Гайдай_ЛОГА (905) псевдореферендум (182)

Окупанти заявили, що за три дні псевдореферендуму в ньому взяли участь понад мільйон мешканців окупованої Луганської області 

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

псевдореферендум

Росіяни заявили участь в референдумі взяли понад 76% населення. Одна з найвищих явок - в Алчевську.

Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"За три дні проведення псевдореферендуму окупанти заявляють про понад 76 % явки населення та більше мільйона учасників цього дійства. Одна з найвищих явок зафіксована в Алчевську, де, на відміну від інших населених пунктів, не здійснювався поквартирний обхід з автоматами", повідомив Гайдай.

Очільник області також заявив, що  територією Луганщини поширюється інформація, що на відміну від РФ, де мобілізація часткова, у так званій "ЛНР" забирають усіх. Тому й голосувати значна більшість не йде. 

"Як от у Сватовому, де повістки про мобілізацію вручають всім особам чоловічої статі, що досягли вісімнадцятирічного віку. Окремих громадян, водіїв вантажівок, одразу відправляють до військових частин", - підкреслив Гайдай.

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Автор: Марина Макєєва
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А там хоч проживає мільйон населення ? до чого вже паскудні і брехливі кацапи ,думаю жодна нормальна людина не може вірити ицим варварам.
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26.09.2022 10:07 Відповісти
Брешуть, звісно. Як завжди. Але і там за 8 років лайна розплодилось. Цього кацапського лайна і по всій України вдосталь, а там, взагалі, розсадник гнид.
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26.09.2022 10:24 Відповісти
Та хоч 100 млн. Всеодно ми вам тварюки повбиваємо усіх.
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26.09.2022 10:08 Відповісти
Непорядок! А де обіцяні 146%. Показово пороти відповідальних шпіцрутенами і транслювати по TV.
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26.09.2022 10:09 Відповісти
Я приїду у складі ЗСУ та проголосую. З земляками, яких в нас багато. Луганчанин
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26.09.2022 10:32 Відповісти
Так там сплошная вата осталась, всё может быть.
Но референдум будет незаконным всё равно. Потому что Донецкая, Луганская области этими дурачками не приватизированы, они - общие для всей Украины, потому всей Украине решать, что делать с украинскими территориями.
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26.09.2022 11:27 Відповісти
А не референдум. На кого тільки така лайнопропаганда розрахована?
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26.09.2022 11:29 Відповісти
Щось в мене сумніви, що там взагалі стільки залишилося після виїзду українців та успішної утилізації на фронті лугандонців.
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26.09.2022 11:36 Відповісти
 
 