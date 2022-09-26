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пожежа (3746) Росія (47279) мобілізація (1469)

У Волгородській області невідомі спалили будівлю сільської адміністрації, в якій проводились мобілізаційні заходи і зберігались документи

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

У Волгородській області РФ за дві доби - дві пожежі в адмінбудівлях. У селі Береславка Волгоградської області невідомі спалили місцеву адміністрацію, також чоловік підпалив мерію Камишина.

Як інформує Цензор,НЕТ, про це повідомляє  видання "Кавказькй вузол".

"У селі Береславка Волгоградської області невідомі спалили місцеву адміністрацію в якій активно проводились мобілізаційні заходи і зберігались документи осіб, яких було заплановано до відправки на війну", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що про пожежу у будівлі адміністрації Береславської сільради повідомила  адміністрація Калачівського району, а обласні управління МВС та МНС станом не повідомили на своїх сайтах про інцидент.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мобілізований росіянин застрелив воєнкома в Усть-Ілімському військкоматі Іркутської області. ВIДЕО

У виданні додають, що за дві доби - це вже друга пожежа в адмінбудівлях Волгородської області. Також на тлі оголошеної Путіним мобілізації чоловік  підпалив будівлю мерії Камишина, його затримали.
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Топ коментарі
+12
В рос змі скажуть - це не підпал, а заходи пов'язані з плановою реставрацією адмін будівель по всій рашкі, воєнкома не застрелили, а відправили на заслужений відпочинок.
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26.09.2022 10:20
+7
Волгородська область?
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26.09.2022 10:16
+7
На кацапщині дєрєвні, а не села.
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26.09.2022 10:17
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Волгородська область?
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26.09.2022 10:16 Відповісти
Ну, так известный же областной центр - волгородка.
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26.09.2022 11:59 Відповісти
На кацапщині дєрєвні, а не села.
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26.09.2022 10:17 Відповісти
Селище Бериславка розташоване у межах українського історичного та культурного регіону Жовтий Клин. Значить є церква, тому воно є селом. Вдеревнях церков не було. Така різниця між селом і "дяревней"
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26.09.2022 10:24 Відповісти
в селі є "православная церковь во имя «Введения во храм Пресвятой Богородицы».
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26.09.2022 10:25 Відповісти
Якщо вона російська - то це не церква.
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26.09.2022 10:38 Відповісти
В рос змі скажуть - це не підпал, а заходи пов'язані з плановою реставрацією адмін будівель по всій рашкі, воєнкома не застрелили, а відправили на заслужений відпочинок.
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26.09.2022 10:20 Відповісти
хоч воєнкома не грохнули
а приклад усть-ілімська вже є
мабудь хочуть грохнути обласного воєнкома
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26.09.2022 10:21 Відповісти
Рестайлинг военкомата.
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26.09.2022 10:21 Відповісти
Опять наверное курили?? Или накурились..
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26.09.2022 10:23 Відповісти
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26.09.2022 10:26 Відповісти
Єдиний шанс рабокацапам вижити це спалити воєнеомати.... але вони й на те нездатні.
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26.09.2022 10:31 Відповісти
зпальні часи прийшли до приполярної нігерії.....
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26.09.2022 10:44 Відповісти
ну шо ж, референдум про довіру до хйла-обмилка та його диктатури йде повним ходом
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26.09.2022 10:47 Відповісти
"тятя, пишу тебе из горящего военкомата" ))
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26.09.2022 10:53 Відповісти
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26.09.2022 12:52 Відповісти
Гуляло болотами маленьке бавовнятко....
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26.09.2022 10:55 Відповісти
 
 