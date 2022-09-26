П’ять країн ЄС пропонують повністю заборонити імпорт російських алмазів, - Reuters

Європейський Союз має припинити імпорт алмазів із Росії. З ініціативою виступили п’ять країн блоку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"ЄС, який вже запровадив шість раундів санкцій з того часу, як Росія вторглася в Україну 24 лютого, потребує одностайності, щоб узгодити будь-яку таку заборону, яку Бельгія, де знаходиться найбільший у світі центр торгівлі алмазами Антверпен, раніше відкинула", - пише видання.

Антверпенський всесвітній алмазний центр заявив, що санкції проти РФ знищать близько 30% його бізнесу.

ЄС пожвавив обговорення нових дій після того, як минулого тижня президент Путін оголосив наказ про часткову військову мобілізацію та перейшов до анексії окупованих частин України. Очікується, що виконавча Європейська комісія ЄС надасть офіційну пропозицію щодо додаткових санкцій державам-членам найближчим часом.

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