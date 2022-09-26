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П’ять країн ЄС пропонують повністю заборонити імпорт російських алмазів, - Reuters

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

алмаз,алмази

Європейський Союз має припинити імпорт алмазів із Росії. З ініціативою виступили п’ять країн блоку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"ЄС, який вже запровадив шість раундів санкцій з того часу, як Росія вторглася в Україну 24 лютого, потребує одностайності, щоб узгодити будь-яку таку заборону, яку Бельгія, де знаходиться найбільший у світі центр торгівлі алмазами Антверпен, раніше відкинула", - пише видання.

Антверпенський всесвітній алмазний центр заявив, що санкції проти РФ знищать близько 30% його бізнесу.

ЄС пожвавив обговорення нових дій після того, як минулого тижня президент Путін оголосив наказ про часткову військову мобілізацію та перейшов до анексії окупованих частин України. Очікується, що виконавча Європейська комісія ЄС надасть офіційну пропозицію щодо додаткових санкцій державам-членам найближчим часом.

Також читайте: Німеччина пропонує заборонити громадянам ЄС обіймати посади в російських держкомпаніях, - Süddeutche Zeitung

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+4
Работников Антверпенской биржи надо отвезти на экскурсию в Бучу.
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26.09.2022 10:20
+2
Просто перестать покупать. Наложить санкции. Израиль особенный ?
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26.09.2022 10:30
+1
"Je begrijpt het niet, het is anders."
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26.09.2022 10:25
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Лучше - раССейских питорасов..
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26.09.2022 10:19 Відповісти
Работников Антверпенской биржи надо отвезти на экскурсию в Бучу.
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26.09.2022 10:20 Відповісти
"Je begrijpt het niet, het is anders."
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26.09.2022 10:25 Відповісти
..а мадяри проти...
хіхі-хаха
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26.09.2022 10:21 Відповісти
а мадьяри проти
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26.09.2022 10:22 Відповісти
у старика альцгеймер и психушка по нему плачет, а мир, вместо того, чтобы уничтожить психа, или связать, если будет такая возможность, по гуманному, ходит на цвирлах и пикнуть боиться? дурдом какой-то, и псих объявил себя главным, добравшись до ядерной кнопки
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26.09.2022 10:28 Відповісти
На кацапських алмазах ще й Ізраїль "сидить"...
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26.09.2022 10:29 Відповісти
Просто перестать покупать. Наложить санкции. Израиль особенный ?
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26.09.2022 10:30 Відповісти
Так. Ізраїль особливий. Особливо для США.
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26.09.2022 10:37 Відповісти
Платники податків США теж так думають ?
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26.09.2022 12:42 Відповісти
Платники податків в США ось уже двісті років думають засобами масової інформації які належать і контролюються жидами і тому жидівство зє нам зараз вигідно. То ж нехай і далі продукує відосіки.
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26.09.2022 12:56 Відповісти
Честно, это уже мне кажется инфа для лохов. Возможно я ошибаюсь, но еще при сссре парашка пыталась завалить весь мир алмазами, но фирма Де бирс " поставила очень быстро их на место! Так что нет ни каких кацапских алмазов! Есть жидовский триньдеж!
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26.09.2022 10:30 Відповісти
Ввести граничну ціну!
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26.09.2022 10:35 Відповісти
На ноаву ескалацію росії - потрібно відповісти своєю ескалацією!

Повністю перестати торгувати з росією! І китаю і Індії теже заборонити з рф торгувати!

Щоб в росію не поступало ні одного долара!

В них держбюджет на армію 60 млрд доларів! Ні одного долара туди не має поступати!
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26.09.2022 10:40 Відповісти
діаманти Якутії належать якутам, місцевим, а не їхнім кривавим окупантам з Московії
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26.09.2022 10:45 Відповісти
Вроде уже запрещали экспорт алмазов?! Сколько раз можно это делать?
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26.09.2022 11:35 Відповісти
 
 