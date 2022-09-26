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Казахстан (499) Росія (47286) псевдореферендум (182)

Казахстан не визнає результатів псевдореферендумів на окупованих українських територіях, - МЗС республіки

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

казахстан

Казахстан підтримує принципи територіальної цілісності держав, їхньої суверенної рівності та мирного співіснування.

Про це повідомляє Казахське телеграфне агентство, інформує Цензор.НЕТ.

"Що стосується проведення самопроголошеними державами ЛНР та ДНР, й військовими адміністраціями Запорізької та Херсонської областей референдумів про приєднання до Росії, то Казахстан виходить із принципів територіальної цілісності держав, їхньої суверенної рівності та мирного співіснування", - йдеться в повідомленні. 

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Офіційний представник МЗС Казахстану Айбек Смадіяро нагадав, що президент Касим Жомарт-Токаєв "неодноразово, зокрема у своєму нещодавньому виступі з трибуни ООН, чітко заявляв про важливість неухильного дотримання принципу міжнародного права, в основі якого лежить Статут цієї всесвітньої універсальної організації".

"Ми знову підтверджуємо готовність надати посильне сприяння налагодженню політичного діалогу. При цьому найважливішим завданням наша країна вважає збереження стабільності як на регіональному, так і на глобальному рівні", - зазначено у повідомленні.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+16
Якщо коротко: ПТН-ПНХ.
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26.09.2022 10:28
+13
Для Казахстана сейчас лучшее время, чтобы безболезненно выйти из сферы влияния раши и они пользуются этим.
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26.09.2022 10:31
+6
Казахстану нужно уже создавать Союз Стран Центральной Азии.

Казахстан + Узбекистан + Таджикистан + Киргистан + Туркменистан.

Это раньше они боялись, что россия нападет! Сейчас уже Китай готов защитить!

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26.09.2022 10:36
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Якщо коротко: ПТН-ПНХ.
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26.09.2022 10:28 Відповісти
Для Казахстана сейчас лучшее время, чтобы безболезненно выйти из сферы влияния раши и они пользуются этим.
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26.09.2022 10:31 Відповісти
оті приїхавші пару лямів кацапів - це перелякане стадо, яке не має ні прав ні свобод навіть на соїй "родіне", що вже казати за казахстан.
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26.09.2022 10:38 Відповісти
Сейчас это не имеет никакого значения. Главное то, какую политику проводит руководство Казахстана.
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26.09.2022 10:44 Відповісти
Що тобі постійно потрібно на цьму сайті,не набридло принижуватися?
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26.09.2022 10:52 Відповісти
Вони не RU, вони підару, ру на фронті, а це майбутні казахи.
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26.09.2022 11:00 Відповісти
Там москальні багато на півночі. Їх усіх перебить це час потрібен.
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26.09.2022 10:36 Відповісти
https://youtube.com/shorts/16PKSmXlf70?feature=share





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Жителі окупованої Снігурівки на Миколаївщині вийшли на мітинг проти "референдуму".
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26.09.2022 10:36 Відповісти
Казахстану нужно уже создавать Союз Стран Центральной Азии.

Казахстан + Узбекистан + Таджикистан + Киргистан + Туркменистан.

Это раньше они боялись, что россия нападет! Сейчас уже Китай готов защитить!

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26.09.2022 10:36 Відповісти
Влада в Казахстані прекрасно розуміє, що, при переважаючій кількості "расейскаязичних" у східних та північних оластях країни, "завтра" подібне може буть спровоковане і у них!
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26.09.2022 10:38 Відповісти
Токаєв ще на пітерському форумі показав куйлу його місце біля параші.....
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26.09.2022 10:42 Відповісти
респект казахам!
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26.09.2022 10:57 Відповісти
Москалі проковтнуть, після заяви Сі вони можуть лиш вкусити себе за...
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26.09.2022 11:02 Відповісти
 
 