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Новини Війна
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Блінкен відреагував на брехню Лаврова про Україну: Всі ці слова абсолютно порожні для будь-якого члена Радбезу ООН

лавров

Заяви російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова, що звірства окупаційних сил РФ в Україні "були інсценовані" і що в цій війні жертва – країна-агресор Росія, це спроби кремлівської пропаганди створити Задзеркалля з доведеною до абсурду картиною світу.

Про це заяви глава Держдепартаменту Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

"Це Аліса в країні див. Це світ догори дриґом. Верх - це низ, біле - це чорне, правда - це брехня", - наголосив він.

Блінкен зазначив, що всі старання росіян нав'язати світу таку брехню марні - "всі ці слова абсолютно порожні для будь-якого члена Ради Безпеки ООН, тому це словесне виверження не має жодного ефекту".

"Навпаки, я думаю, що це просто свідчить про повний розрив між Росією і практично рештою світу", - сказав він.

Також читайте: США мають план дій у разі застосування РФ ядерної зброї, - Блінкен

Автор: 

Лавров Сергій (1576) росія (64958) США (22568) Блінкен Ентоні (1156)


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Топ коментарі
+20
Блинкен красавчик! Понимает язык лошадей! Вау!
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26.09.2022 10:42
+11
Я ще додам, "розумово відсталих коней" бо та дурілка навіть з папірця дві області правильно не змогла прочитати. Лаоська та Запорожня... це божевільня на виїзді.
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26.09.2022 10:46
+7
На лаврове сидит молодой Адриано Челентано.
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26.09.2022 11:10
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Блинкен красавчик! Понимает язык лошадей! Вау!
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26.09.2022 10:42 Відповісти
Я ще додам, "розумово відсталих коней" бо та дурілка навіть з папірця дві області правильно не змогла прочитати. Лаоська та Запорожня... це божевільня на виїзді.
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26.09.2022 10:46 Відповісти
Самое главное прочла лошадь о двух областях, через запятую...типо, Запорожская, Запорожня...
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26.09.2022 10:50 Відповісти
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26.09.2022 10:49 Відповісти
Де ж тут Лавров на коні? Тут Лавров під якимось чуваком
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26.09.2022 10:54 Відповісти
На лаврове сидит молодой Адриано Челентано.
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26.09.2022 11:10 Відповісти
Це і загалом сутність московита як такого, його природа
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26.09.2022 12:26 Відповісти
и добавить нечего
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26.09.2022 10:42 Відповісти
"виверження", это по-украински понос?
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26.09.2022 10:44 Відповісти
"...so this spewing of words is not having an effect."

Джерело: https://www.state.gov/secretary-antony-j-blinken-interview-with-60-minutes-on-cbs-with-scott-pelley/ https://www.state.gov/secretary-antony-j-blinken-interview-with-60-minutes-on-cbs-with-scott-pelley

"цензору": не на лігинет посилання треба ставити, а на оригінали. Поважайте людей, які вас читають.
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26.09.2022 10:48 Відповісти
"...изрыгания слов..." Что ж, весьма депломатично выразился.
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26.09.2022 11:07 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти лаврови, путіни, шойги, єрмачки....шрьодери, берлусконі....!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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26.09.2022 10:46 Відповісти
Брехать, так брехать. Паталогічний брехун. Лавров - професійний ХУЦПіст.
ХУЦПА зухвалість, нахабство, безсоромність, які виходять за межі того, що менш чесні люди вважають за можливе - особливо цинічна, підла, зухвала брехня, верх цинізму й нахабства, яка може навіть паралізувати опонента

Хлопець, винний у вбивстві своїх батьків, просить у судді поблажливості на тій підставі, що він сирота - пояснення ХУЦПИ в англійській мові на прикладі анекдоту.

"Справжнє враження можна справити лише наднахабністю" - Ленін, професійний ХУЦПіст
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26.09.2022 11:02 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=p0kS4iupgGE
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26.09.2022 12:06 Відповісти
Якби кацапи чули 8 років правду, ця війна була б неможлива.
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26.09.2022 12:26 Відповісти
Супер!
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26.09.2022 12:37 Відповісти
 
 