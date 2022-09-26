Блінкен відреагував на брехню Лаврова про Україну: Всі ці слова абсолютно порожні для будь-якого члена Радбезу ООН
Заяви російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова, що звірства окупаційних сил РФ в Україні "були інсценовані" і що в цій війні жертва – країна-агресор Росія, це спроби кремлівської пропаганди створити Задзеркалля з доведеною до абсурду картиною світу.
Про це заяви глава Держдепартаменту Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.
"Це Аліса в країні див. Це світ догори дриґом. Верх - це низ, біле - це чорне, правда - це брехня", - наголосив він.
Блінкен зазначив, що всі старання росіян нав'язати світу таку брехню марні - "всі ці слова абсолютно порожні для будь-якого члена Ради Безпеки ООН, тому це словесне виверження не має жодного ефекту".
"Навпаки, я думаю, що це просто свідчить про повний розрив між Росією і практично рештою світу", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Джерело: https://www.state.gov/secretary-antony-j-blinken-interview-with-60-minutes-on-cbs-with-scott-pelley/ https://www.state.gov/secretary-antony-j-blinken-interview-with-60-minutes-on-cbs-with-scott-pelley
"цензору": не на лігинет посилання треба ставити, а на оригінали. Поважайте людей, які вас читають.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
ХУЦПА зухвалість, нахабство, безсоромність, які виходять за межі того, що менш чесні люди вважають за можливе - особливо цинічна, підла, зухвала брехня, верх цинізму й нахабства, яка може навіть паралізувати опонента
Хлопець, винний у вбивстві своїх батьків, просить у судді поблажливості на тій підставі, що він сирота - пояснення ХУЦПИ в англійській мові на прикладі анекдоту.
"Справжнє враження можна справити лише наднахабністю" - Ленін, професійний ХУЦПіст