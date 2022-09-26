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Новини Війна
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РФ десятиліттями тримала Європу на голці дешевих енергоносіїв. Зараз час це припинити, - Галущенко

газ,рф

Єдність і солідарність усіх європейських країн дадуть можливість гідно пережити важку зиму, всупереч усім енергетичним маніпуляціям Росії.

Таку думку висловив у Фейсбуці міністр енергетики України Герман Галущенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Саме єдність і солідарність всіх європейських країн зараз - це можливість достойно пережити цю важку зиму, всупереч усім енергетичним маніпуляціям Росії. Буде складно, ніхто цього не приховує, адже Росія десятиліттями тримала Європу на голці дешевих енергоносіїв. Саме зараз - час припинити це", - зазначив він.

На переконання Галущенка, міжнародні партнери розуміють всю складність ситуації, адже питання війни в Україні не сходить зі світового порядку денного. І Європа, і світ продовжують підтримувати нас, що зміцнює впевненість у нашій перемозі.

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Автор: 

газ (10409) Європа (1793) росія (64958) енергетика (2578) Галущенко Герман (528)


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26.09.2022 10:44 Відповісти
Хай будують газопровід з Азії! 20 млрд доларів - і всі проблеми вирішені! Це дешевше, ніж витрачати гроші на війни з росією.

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26.09.2022 10:46 Відповісти
Європа сама себе тримала. Зелені ліваки, були проти навіть АЕС,на своїй території.
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26.09.2022 10:48 Відповісти
які вони дешеві, якщо ціна газу на біржі в сша 100 доларів.

а росія Європі продавала по 400 доларів.

зараз, в зв"язку з кризою, ціна в європі взагалі підскочила до 2500.
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26.09.2022 10:52 Відповісти
Вгадай на чиїх грошах сиділи ті зелені) одна з пуйлових багатоходівочок(
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26.09.2022 10:54 Відповісти
Не були вони ніколи дешеві...Щонайменше в німeччині
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26.09.2022 10:54 Відповісти
Это точно министр энергетики? Где он видел дешевые энергоносители? Он не чего не перепутал?
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26.09.2022 10:59 Відповісти
 
 