РФ десятиліттями тримала Європу на голці дешевих енергоносіїв. Зараз час це припинити, - Галущенко
Єдність і солідарність усіх європейських країн дадуть можливість гідно пережити важку зиму, всупереч усім енергетичним маніпуляціям Росії.
Таку думку висловив у Фейсбуці міністр енергетики України Герман Галущенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Саме єдність і солідарність всіх європейських країн зараз - це можливість достойно пережити цю важку зиму, всупереч усім енергетичним маніпуляціям Росії. Буде складно, ніхто цього не приховує, адже Росія десятиліттями тримала Європу на голці дешевих енергоносіїв. Саме зараз - час припинити це", - зазначив він.
На переконання Галущенка, міжнародні партнери розуміють всю складність ситуації, адже питання війни в Україні не сходить зі світового порядку денного. І Європа, і світ продовжують підтримувати нас, що зміцнює впевненість у нашій перемозі.
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а росія Європі продавала по 400 доларів.
зараз, в зв"язку з кризою, ціна в європі взагалі підскочила до 2500.