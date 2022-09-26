У ЄС збирають закриту зустріч послів та групи з кризового реагування: обговорять ескалацію війни Росії проти України та події у РФ
26 вересня у Брюсселі відбудеться закрита зустріч робочої групи Євросоюзу з кризового реагування, на яку запрошені й посли ЄС.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на офіційного представника ЄС.
Як зазначається, учасники зустрічі обговорять небезпеку ескалації війни Росії проти України та події у РФ.
Наголошується, що на засідання робочої групи із кризового реагування запросили послів країн-членів Європейського Союзу, зазвичай так не буває.
До об'єднаної групи реагування на політичні кризи входять представники виконавчої влади та дипломатичної служби ЄС.
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Повністю перестати торгувати з росією! І китаю і Індії теже заборонити з рф торгувати!
Щоб в росію не поступало ні одного долара!
В них держбюджет на армію 60 млрд доларів! Ні одного долара туди не має поступати!
на путінське м'ясо - відповідати західною зброєю.
2) Нужо создавать мощное российское оппозиционное телевидение на территории европы. путин выделяет в год по 2 млрд долларов на пропагандистские каналы. америке тоже столько выделять на оппозиционные.
чтобы эти каналы вещали через спутник, ютуб, телеграм, интернет сайты, приложения на телефоне.
На этих каналах в рекламных промежутках вести постоянно рекламу партии "Объединенная российская оппозиция". Вот так как у нас 3 месяца перед выборами какая масштабная рекламная кампания всех партий проходит! А тут так постоянно вести такую предвыборную кампанию!
И еще эти каналы должны постоянно призывать к революции в россии! Нужно записывать ролики с самыми авторитетными российскими оппозиционерами, чтобы они призывали людей выходить на улицы!
И ТЕМ БОЛЕЕ СЕЙЧАС ЕСТЬ ПОВОД, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ЗАПУСТИТЬ РЕВОЛЮЦИЮ - МОГИЛИЗАЦИЯ!
Вкладати гроші у розкрутку "оппозиции" - самим фінансувати "пятую колонну". Вони ж ніколи на шкоду росії діяти не будуть. Прийдуть до влади - продовжать справу *****. Але до влади вони все одно не прийдуть, у якогось Пригожина або Кадирова шансів на три порядки більше.
Тому - марна витрата ресурсів.
Так, на росії були два реальні опозиціонери: Нємцов і Новодворская. Де вони?
Головна ознака справжнього російського опозиціонера - його серцебиття. Якщо воно є, то "опозиціонер" несправжній. Навіть за кордоном. Кого треба дістануть всюди, як Литвиненка або Скрипаля.