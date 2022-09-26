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Новини Агресія Росії проти України Війна
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У ЄС збирають закриту зустріч послів та групи з кризового реагування: обговорять ескалацію війни Росії проти України та події у РФ

євросоюз

26 вересня у Брюсселі відбудеться закрита зустріч робочої групи Євросоюзу з кризового реагування, на яку запрошені й посли ЄС.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на офіційного представника ЄС.

Як зазначається, учасники зустрічі обговорять небезпеку ескалації війни Росії проти України та події у РФ.

Наголошується, що на засідання робочої групи із кризового реагування запросили послів країн-членів Європейського Союзу, зазвичай так не буває.

До об'єднаної групи реагування на політичні кризи входять представники виконавчої влади та дипломатичної служби ЄС.

Також читайте: ЄС готовий запровадити нові економічні санкції проти Росії, – фон дер Ляєн

Автор: 

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На нову ескалацію росії - потрібно відповісти своєю ескалацією!

Повністю перестати торгувати з росією! І китаю і Індії теже заборонити з рф торгувати!

Щоб в росію не поступало ні одного долара!

В них держбюджет на армію 60 млрд доларів! Ні одного долара туди не має поступати!
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26.09.2022 11:16 Відповісти
путін в 2 рази збільшив кількість військ - заходу треба в 2 рази збільшити кількість зброї на українському фронті!

на путінське м'ясо - відповідати західною зброєю.
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26.09.2022 11:18 Відповісти
1) Нужно за границей создавать "Объединенную российскую оппозицию" из всех выехавших оппозиционеров: Чичваркина, Гудкова, Ходорковского, Фейгина, и так далее...

2) Нужо создавать мощное российское оппозиционное телевидение на территории европы. путин выделяет в год по 2 млрд долларов на пропагандистские каналы. америке тоже столько выделять на оппозиционные.

чтобы эти каналы вещали через спутник, ютуб, телеграм, интернет сайты, приложения на телефоне.

На этих каналах в рекламных промежутках вести постоянно рекламу партии "Объединенная российская оппозиция". Вот так как у нас 3 месяца перед выборами какая масштабная рекламная кампания всех партий проходит! А тут так постоянно вести такую предвыборную кампанию!

И еще эти каналы должны постоянно призывать к революции в россии! Нужно записывать ролики с самыми авторитетными российскими оппозиционерами, чтобы они призывали людей выходить на улицы!

И ТЕМ БОЛЕЕ СЕЙЧАС ЕСТЬ ПОВОД, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ЗАПУСТИТЬ РЕВОЛЮЦИЮ - МОГИЛИЗАЦИЯ!
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26.09.2022 11:21 Відповісти
Пройшло сім місяців війни. Покажіть мені хоч одного "авторитетного российского оппозиционера", який би відкрито закликав до активних революційних дій. Каспаров? Навальний? Каспаров нас жити повчає, потайки сподіваючись причепом до ЗСУ в'їхати в кремль.
Вкладати гроші у розкрутку "оппозиции" - самим фінансувати "пятую колонну". Вони ж ніколи на шкоду росії діяти не будуть. Прийдуть до влади - продовжать справу *****. Але до влади вони все одно не прийдуть, у якогось Пригожина або Кадирова шансів на три порядки більше.
Тому - марна витрата ресурсів.
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26.09.2022 11:39 Відповісти
Нємцов - мертвий. Навальний набирав обертів, але був отруєний, а потім "посаджений". Тобто на росії кожний опозіціонер ризикує бути знищеним фізично. Тому дійсно ідея пропагувати опозиція з ЄС - гарна ідея.
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26.09.2022 12:39 Відповісти
Ні. Русскій в душі завжди залишається руським. Всі їх "найм'якіші правителі" і "реформатори" вели загарбницькі війни, жоден раз не відступивши добровільно. Думаєте, "опозиція" з іншого тіста?
Так, на росії були два реальні опозиціонери: Нємцов і Новодворская. Де вони?
Головна ознака справжнього російського опозиціонера - його серцебиття. Якщо воно є, то "опозиціонер" несправжній. Навіть за кордоном. Кого треба дістануть всюди, як Литвиненка або Скрипаля.
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26.09.2022 12:54 Відповісти
Йде повномасштабна війна з тварюками. Яка,бл, ще ескалація?
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26.09.2022 11:35 Відповісти
На росії мобілізація, в Європі - консультація.
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26.09.2022 11:41 Відповісти
 
 