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Новини Війна
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Ракетний удар по Запоріжжю: пошкоджено житлові будинки, заклади освіти та охорони здоров’я

запоріжжя,запорізька

Сьогодні вночі Запоріжжя знову зазнало ворожої атаки.

У результаті обстрілу було ушкоджено житлові будинки, освітній заклад, заклад охорони здоровʼя та гаражний кооператив з автомобілями. Про це повідомив у телеграм-каналі секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, інформує ЦензорНЕТ.

За його словами, серед людей постраждалих немає.

"Що стосується ситуації на фронті у Запорізькій області, то вона продовжує бути контрольованою. Орки, як і раніше, концентруються на тому, щоб утримати тимчасово окуповані частини нашої області. Минулої доби ворог обстріляв позиції наших військ на Оріхівщині, Пологівщині та Гуляйпільщині. Також від ворожих обстрілів учора постраждала цивільна інфраструктура Запорізького, Пологівського та Василівського районів", - додав Куртєв.

Читайте також: Російські військові завдали ракетного удару по Запоріжжю та одному із сіл району, пошкоджено об’єкти інфраструктури, - Старух. ФОТОрепортаж

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Запоріжжя (2260) обстріл (28274)


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Снорки будуть обстрілювати Запоріжжя кожен день до того часу, поки не звільнять територію на 150 км від Запоріжжя, або більше, щоб с-300 не діставав, або поки не знищать всі с-300.
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26.09.2022 12:40 Відповісти
 
 