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Новини
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Росіян з "шенгеном" перестали пускати до Польщі через аеропорти й порти

польща

У Польщі набула сили заборона на в’їзд росіян із шенгенськими візами через повітряні та морські пункти пропуску.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, наказ про заборону був підписаний 19 вересня. З того дня росіян перестали пускати до Польщі через наземні пункти пропуску. З 26 вересня заборона також почала діяти для аеропортів та портів.

Якщо перевізник бере на борт особу, якій заборонено в’їзд до Польщі, він буде зобов'язаний доправити його назад за власні кошти.

Винятки передбачені для тих, хто подорожує з гуманітарними цілями, дисидентів, росіян, які мають посвідку на проживання, учасників перевезення товарів, дипломатів.

Нагадаємо, разом із Польщею з 19 вересня в’їзд для росіян закрили Естонія, Латвія та Литва.

Також читайте: Рішення про обмеження в’їзду росіян до ЄС абсолютно виправдане, - МЗС Польщі

Автор: 

Польща (8486) росія (64958)


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Топ коментарі
+17
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26.09.2022 11:25
+16
*****! росіяни це ж азіати. для них є азіатськи країни - хай туди біжать!

навіщо їм Європа? вони ж завжди на Європу гнали!
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26.09.2022 11:25
+12
Польща , Естонія , Литва та Латвія , поступили дуже мудро , заборонивши кацапам шастати по іхніх містах , на відміну від
багатьох краін Європи ! 👍🏼👍🏼👍🏼🙁
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26.09.2022 11:28
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26.09.2022 11:25 Відповісти
Они будут лезть через канализацию.
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26.09.2022 11:25 Відповісти
*****! росіяни це ж азіати. для них є азіатськи країни - хай туди біжать!

навіщо їм Європа? вони ж завжди на Європу гнали!
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26.09.2022 11:25 Відповісти
Ви в курсі скільки цього лайна в Німеччині? Фатерлянд просто кишить свинособаками!! Звідти би трохи повикидати їх
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26.09.2022 12:30 Відповісти
5 МИЛЛИОНОВ. Минимум 5 миллионов.
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26.09.2022 15:23 Відповісти
Не сильно и хотелось)))
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26.09.2022 11:28 Відповісти
Сказали москалі і 1,5 млн втікли в Казахстан.
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26.09.2022 11:31 Відповісти
всего 260 тысяч по всем странам
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26.09.2022 12:18 Відповісти
260 тис - це ж "не сильно хотелось"

До чого ж гнила нація - можна сцяти в очі - все одно "нє сільно хотєлось" ))
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26.09.2022 12:24 Відповісти
То не нация, то-БЫДЛОМАССА
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26.09.2022 12:33 Відповісти
Польща , Естонія , Литва та Латвія , поступили дуже мудро , заборонивши кацапам шастати по іхніх містах , на відміну від
багатьох краін Європи ! 👍🏼👍🏼👍🏼🙁
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26.09.2022 11:28 Відповісти
 
 