Росіян з "шенгеном" перестали пускати до Польщі через аеропорти й порти
У Польщі набула сили заборона на в’їзд росіян із шенгенськими візами через повітряні та морські пункти пропуску.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, наказ про заборону був підписаний 19 вересня. З того дня росіян перестали пускати до Польщі через наземні пункти пропуску. З 26 вересня заборона також почала діяти для аеропортів та портів.
Якщо перевізник бере на борт особу, якій заборонено в’їзд до Польщі, він буде зобов'язаний доправити його назад за власні кошти.
Винятки передбачені для тих, хто подорожує з гуманітарними цілями, дисидентів, росіян, які мають посвідку на проживання, учасників перевезення товарів, дипломатів.
Нагадаємо, разом із Польщею з 19 вересня в’їзд для росіян закрили Естонія, Латвія та Литва.
Топ коментарі
+17 Старый зольдат
показати весь коментар26.09.2022 11:25
+16 Дмитро Карпенко
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+12 Amber
показати весь коментар26.09.2022 11:28
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навіщо їм Європа? вони ж завжди на Європу гнали!
До чого ж гнила нація - можна сцяти в очі - все одно "нє сільно хотєлось" ))
багатьох краін Європи ! 👍🏼👍🏼👍🏼🙁