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З портів Великої Одеси вийшло ще 4 судна із 88,17 тис. тонн агропродукції для країн Азії та Європи

зерно,порт

26 вересня, в межаї реалізації "зернової ініціативи", з портів Одеса та Південний вийшло 4 судна з 88,17 тис. тонн агропродукції для країн Азії та Європи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Міністерства інфраструктури України.

Від причалів Одеського порту відійшли MAINLAND, NEW FAITH, USICHEM. З порту Південний - KARTERIA.

З моменту виходу першого судна з українським продовольством, з урахуванням сьогоднішніх суден, експортовано 4,9 млн тонн агропродукції.

Загалом з українських портів вийшло 222 судна з агропродукцією, яка була направлена до країн Азії, Європи та Африки.

Також читайте: 7 суден із 146,2 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи вийшли сьогодні з портів Великої Одеси. ФОТО

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зерно (3116) порт (2039) Мінінфраструктури (2060)


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А зачем это озвучивать? Да итак понятно, что транспондеры видны, плюс лоцман же караван ведет, но кацапам так проще сделать провокацию, наломившись на корабли, чтобы загрузить на них тубусы от н-лоу, что мы якобы экспортируем натовское оружие на продажу. Просто захватят экипаж, пытками его заставят на камеры от пропагандистов показать якобы скрытые контейнеры в зерне, и сразу будут лить эту пропаганду по всем фронтам. Петров и Баширов уже грузятся для этой работы и мы им помогаем. Нельзя же им все время лажать и обсираться с заданиями, должно же хоть раз повести.
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26.09.2022 11:33 Відповісти
так би мовити "міжнародні" спостерігачі присутні на "референдумах". Повідомили про участь Єгипту, Сірії, ЮАР та ще деяких держав. І що зерно веземо щоб не повиздихали з голоду?
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26.09.2022 12:25 Відповісти
А можна на мапі накреслити дислокацію Великої Одеси, бо я щось напевне пропустив з географії
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26.09.2022 12:43 Відповісти
 
 