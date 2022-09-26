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Десантники 80-ї ОДШБр оволоділи ключовим опорним пунктом ворога. На полі бою залишилось 40 тіл окупантів. ФОТО 18+

Десантникам 80-ї ОДШБр в ході важких боїв вдалось оволодіти одним з ключових опорних пунктів окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр бригади.

Як зазначається, за добу було знищено 4 танка, 3 БМП та десятки загарбників.

"Лише на полі бою залишилось 40 тіл окупантів. Наполегливо рекомендуємо російським контрактникам та новомобілізованим тікати, або здаватись в полон, інакше вас чекає така ж ганебна смерть", - додають у бригаді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За три дні наступу бійці 80-ї бригади пройшли з боями 150 км. ВIДЕО

Десантники 80-ї ОДШБр оволоділи ключовим опорним пунктом ворога. На полі бою залишилось 40 тіл окупантів 01
Десантники 80-ї ОДШБр оволоділи ключовим опорним пунктом ворога. На полі бою залишилось 40 тіл окупантів 02
Десантники 80-ї ОДШБр оволоділи ключовим опорним пунктом ворога. На полі бою залишилось 40 тіл окупантів 03
Десантники 80-ї ОДШБр оволоділи ключовим опорним пунктом ворога. На полі бою залишилось 40 тіл окупантів 04
Десантники 80-ї ОДШБр оволоділи ключовим опорним пунктом ворога. На полі бою залишилось 40 тіл окупантів 05
Десантники 80-ї ОДШБр оволоділи ключовим опорним пунктом ворога. На полі бою залишилось 40 тіл окупантів 06
Десантники 80-ї ОДШБр оволоділи ключовим опорним пунктом ворога. На полі бою залишилось 40 тіл окупантів 07

Автор: 

армія рф (17236) втрати (4386) 80 окрема десантно-штурмова бригада (155)


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Топ коментарі
+122
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26.09.2022 11:37
+110
Слава нашим котикам! Слава зсу!
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26.09.2022 11:34
+66
Судя по барахлу покрошили рашиков а не домбасяо
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26.09.2022 11:36
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Слава нашим котикам! Слава зсу!
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26.09.2022 11:34 Відповісти
Вот эти свежие фотографии нужно срочно показать "мобилизующимся", прямо на сборных пунктах, обрадовать их, так сказать, своим будущим, пусть ознакомятся с тем что скоро ждет их впереди, и никаких белых жигулей их родственники уже не получат.. )
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26.09.2022 15:23 Відповісти
Да наоборот, не надо показывать. Там не работает такое. Хватит уже весь март, апрель, май--- мам звали забрать сыновей. Только целофан, гроб, или бумажка что без вести. Это работает.
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26.09.2022 16:17 Відповісти
надо показывать. именно сейчас надо раскачивать там ситуацию.
Раньше они думали - это их не коснется им и было плевать.
а сейчас это уже касается ЛИЧНО мобилизованных. будущих могилизованных.
публиковать везде, как можно больше. рассылать по знакомым, по страницам в ФБ - удалят конечно - но на кого-то повлияет.
мне плевать что там у них с душой. мне главное чтоб они сюда не поперлись.
нашим ребятам работы меньше.
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26.09.2022 16:57 Відповісти
verno, i čtob setki namordnye s soboj vziali, kak te na fotkax, - v Ukraine moškory bolše čem v sibiri.
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28.09.2022 00:07 Відповісти
Что с Лиманом? Есть какая то инфа?
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26.09.2022 11:34 Відповісти
Рухаються наші вперед.
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26.09.2022 11:38 Відповісти
Вчора весь день була контрбатарейна, потім підвезли американок і москалі кінчились.
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26.09.2022 11:43 Відповісти
Це п'ять 👏
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26.09.2022 17:12 Відповісти
Незначний Рух уперед.
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26.09.2022 11:57 Відповісти
З їм буде так саме , як з Ізюмом .
Бо навіщо брати у лоб , якого фіга ?!
Якщо вже 30 км в районі Грушенкова є вже оперативний простір , а наші війська в районі Білогорівки стоять вже в 10 км від Лісісчанська . Та йще там -- на стратегічних висотах .
Й це вже на оприлюдненних мапах .
А що є зараз те що поки не варто оприлюднювати , то можливо вже й Лісічанськ обійшли в сторону Рубіжного , а на півночі рухаються на Сватове . Це я гепотетично кажу , що Ліман може йще тиждень бути в оперативному оточенні , пока там угрупування не залишить техніку й пійдуть в маратонськи біги по лісам тікати !
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26.09.2022 15:30 Відповісти
я знаю местность в том районе. После Лисичанска нет смысла идти на Счастье. Нам нужно брать Первомайск, дорога на него с Северодонецка по длинному такому хребту по правому берегу Айдара. там местности лесистая, вся Луганщина под контролем, потом выход на высокий берег Донца. и все-Счастье в кармане.
Дальше - брать Стаханов/кадиевку и брать Дебальцево.
Дебальцево - узловой жд перекресток - дорога Луганск-Донецк, Донецк-РФ.
перерезать поставки снарядов по железке.
Плюс взятие Дебальцево даст возможность зайти на Донецк с востока, с тыла.
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26.09.2022 17:00 Відповісти
Знову штовханина буде на мордрі за чергою по білі лади!!!
Слава Захисникам України !!!
Бережи Господи наших Захисників!!
Смерть рашистам та їх сраколизамзажопникам привладним в Украіні !!!
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26.09.2022 11:34 Відповісти
Да не дают там никаких белых лад. То была PR кампания в начале вторжения, рассчитанная на падких к деньгам кацапских самок.
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26.09.2022 11:39 Відповісти
СЛАВА ЗСУ.
ПЕРЕДАЙТЕ ФОТО УБИТИХ НА РОСІЮ, ЩОБИ МАМКИ "ЛАДИ" ОТРИМАЛИ.
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26.09.2022 11:36 Відповісти
Судя по барахлу покрошили рашиков а не домбасяо
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26.09.2022 11:36 Відповісти
На последнем фото - "Чужой"!!!
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26.09.2022 11:36 Відповісти
І давно вже чужой, неділі дві
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26.09.2022 11:49 Відповісти
скоріше "трохи" підсмажений
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26.09.2022 12:08 Відповісти
Терминатор
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26.09.2022 16:42 Відповісти
Слава ВСУ! Ви - спасителі України.
Живіть довго, в доброму здоров"ї.
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26.09.2022 11:37 Відповісти
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26.09.2022 11:37 Відповісти
300 - минимум, 1200 - максимум, готовиться надо к худшему!
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26.09.2022 11:43 Відповісти
Угу, а його товариш від ожиріння навіть на світлини не доповз.
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26.09.2022 12:36 Відповісти
собака-утiлiзака
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26.09.2022 13:28 Відповісти
Для чого морди закрили?На передостанньому фото на башці дохлого мокшанця колорадка,заздалегідь на концерт Кобзона зібрався "при параді"
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26.09.2022 11:38 Відповісти
Устал ваня - пускай землероек порадует...
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26.09.2022 14:20 Відповісти
Героям слава, бережи вас Господь
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26.09.2022 11:38 Відповісти
Oобязанность крепостного кацапсина, сдохнуть:
золотой унитаз Путлера !
дворец для уточки Медведева !
пенсии 137 высокодуховных русских пенсионеров, которые Абрамивичи кидает еврогейским официантам на загнивающем западе !
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26.09.2022 11:40 Відповісти
На самой нижней фотке,если присмотреться,видно что орк улыбается на все 32 30 24,ну короче он рад,что увидел Украину и передает привет родным,которые скоро,возможно,прокатятся с ветерком на белых "Жигулях".
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26.09.2022 11:40 Відповісти
На самій нижній взагалі посмішка Лаврова.
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26.09.2022 11:42 Відповісти
щоб отримати омріяну білу Ладу, треба перед цим хоч отримати тіло свого загиблого..., але на рашкє власть дуже розумна - вони не забирають свої трупи й все (мабуть, забрали тільки ті про кого говорили, це тисяч 6-7)- питань нема, нема тіла, ванька типу щеживий..., тому ані виплать, ані білой лади...
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26.09.2022 11:47 Відповісти
Я навіть не здивуюся,якщо з'ясується,що існує негласний наказ не забирати вбитих з поля бою,а по можливості їх прикопувати(спалювати) з ціллю уникнути посмертних виплат рідним цих довбодятлів.
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26.09.2022 11:56 Відповісти
Он существует ... Потому что эти суки не хотят забирать дохляков
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26.09.2022 13:13 Відповісти
Вот интересно, а им не доходит, что их тоже с поля боя не заберут?
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26.09.2022 14:03 Відповісти
Це існує з 1 березня!

"26.02 .2022 исх №210\32\655 дсп
Минобороны РФ выдало документ "для служебного пользования", в котором сказано о необходимости хоронить российских военных, находящихся в Украине, в братских могилах, а в случаях невозможности это сделать, уничтожать их тела.

В частности, в документе россиян говорится, что с 1 марта 2022 года необходимо изъять у воюющего в Украине личного состава документы, удостоверяющие личность, в кратчайшие сроки принять меры для эвакуации тел российских военных из Украины в ночное время, а также организовать захоронения в братские могилы или уничтожение тел своих военных при невозможности выполнить предыдущие требования".

У нас таких "прикопаних" повно по лісах (в основному - у ярах прирічкових) Років через 2-3 пастушата їх черепами у футбол гратимуть - коли їх весняними паводками вимивать буде!
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26.09.2022 14:04 Відповісти
обгоревший труп, что там гадать.
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26.09.2022 17:01 Відповісти
Красота!
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26.09.2022 11:42 Відповісти
Чудова фотосесія.
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26.09.2022 11:42 Відповісти
Я не побоюсь этого слова-прекрасное портфолио второй армии мира.
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26.09.2022 13:33 Відповісти
Это специальная осенняя фотосессия.. )
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26.09.2022 15:28 Відповісти
Такі милі мому серцю пейзажи і "натюрморди". Смерть ворогам! Слава Україні!
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26.09.2022 11:43 Відповісти
показали хороших і чесних кацапів.....
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26.09.2022 11:48 Відповісти
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26.09.2022 11:52 Відповісти
крайній , з нижнього фото так прикольно сміється... як біла лада після аварії.
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26.09.2022 11:52 Відповісти
Чергові дохлі кацапські свині...
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26.09.2022 11:52 Відповісти
Не ображайте,будь ласка, свинок,порівнюючи з цими дохлими кацапськими істотам
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26.09.2022 14:39 Відповісти
******** реклама для свіжодебілізованих кацапів.
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26.09.2022 11:57 Відповісти
всім расіяном процювати на автопром расії бо машин потрібно буде богато.
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26.09.2022 12:00 Відповісти
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26.09.2022 12:01 Відповісти
"Хмуриться не надо, "Лада"... Эдуард Хиль.
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26.09.2022 12:01 Відповісти
вот, смотрите, мобики, это ваше будущее.
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26.09.2022 12:03 Відповісти
пораскидайте эти фотки во все российские группы. пусть мобилизируемые смотрят.
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26.09.2022 12:04 Відповісти
Красиво лежать, суки...
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26.09.2022 12:05 Відповісти
vidjmo šče teplo u vas, - zagorajut myšebratja I ne nado nikakix antalij.
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28.09.2022 00:10 Відповісти
натюрморт
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26.09.2022 12:17 Відповісти
натюрморД
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26.09.2022 14:05 Відповісти
Наче московити, а не мобіки
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26.09.2022 12:20 Відповісти
хорошие москалики.
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26.09.2022 17:03 Відповісти
Дуже, дуже позитивні і заспокойливі фото. Рекомендую всім для перегляду з ранку для отримання позитивного заряду на весь день, можна і протягом дня, а токож вечером разом з рідними.
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26.09.2022 12:24 Відповісти
у меня сердце щемит все же. Ведь это были живые люди. Ходили, любили, мамы их рожали, носили под сердцем, лучились счастьем когда они родились на свет... счастливые детские улыбки у них тоже были...
их учили ходить, говорить... зачем?
блин я бы лучше в тюрьму села чем идти убивать за старика который сошел с ума от вседозволенности.
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26.09.2022 17:05 Відповісти
Их никто сюда не звал и пришли они не с миром. В моем родном городе такие вот "живые люди" убивали детей, стариков... Лично Я, видом мертвых кацапов удовлетворен.
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26.09.2022 19:00 Відповісти
ще на лобі лєнта колорадська..от уже придурки
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26.09.2022 12:30 Відповісти
На четвертій світлині нпис на жилнті "Антитравматик" все вірно бе травм одразу в пекло. От туточки його не наї...али
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26.09.2022 12:30 Відповісти
москалі!

якщо ви, курви, не вляжетеся то ми почнемо годувати наших собак живими москалями а не охололими!
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26.09.2022 12:32 Відповісти
Ну что пид@ры, навоевались мрази
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26.09.2022 12:38 Відповісти
а опаришів скільки 🤢
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26.09.2022 12:55 Відповісти
Хороший бизнес , зачем их складывать в рефрежираторы , если можно из них делать собачьи консервы или отправлять африканцам на (похороны ), тем самым решится вопрос голода в Африке . Столько мяса зря пропадает. Свои же все равно не забирают , стоит и гниет
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26.09.2022 13:01 Відповісти
Sobachek travit nelzja; kacapsko ruSSkim mjasom...
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26.09.2022 13:17 Відповісти
Хто вміє малювати?
Хочу собі такий "Нотюрморт" заказати...
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26.09.2022 13:14 Відповісти
Дарма їм мармизи позакривали, нехай би мамки побачили.
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26.09.2022 13:16 Відповісти
смердючі кацапські виродки
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26.09.2022 13:28 Відповісти
Дюже схоже на кадирівців , бегали і добегались, СЛАВА ЗСУ СЛАВА ДШВ !
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26.09.2022 14:20 Відповісти
👍
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26.09.2022 14:29 Відповісти
На четвертом сверху снимке на бронике рашиста присутствует надпись "антитравматный", а после атаки наших хлопцев он читается как "анигравитатнтный"...
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26.09.2022 14:38 Відповісти
Заблуривают бандюганов для наших судебных разбирательств, чтобы им потом легче было на свободе жить, а этих дохлых кацапов зачем было замазывать ? они ведь даже показания уже дать не способны !
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26.09.2022 14:51 Відповісти
Кацапня,є ще бажаючі павтаріть? Welcome to Hell!
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26.09.2022 14:56 Відповісти
О, то так и никаких пленных.
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26.09.2022 16:02 Відповісти
туда и дорога.
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26.09.2022 16:06 Відповісти
Порозлягались-а не луче дома на диван
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26.09.2022 16:23 Відповісти
на першому фото загорілий кацап показує де Росія?
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26.09.2022 16:26 Відповісти
https://fb.watch/fNjHArfrdt/
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26.09.2022 16:30 Відповісти
Rasprostranjayte
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26.09.2022 16:31 Відповісти
Естетика на висоті
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26.09.2022 17:05 Відповісти
Оскал на останній фотці може скласти конкуренцію посмішці Джоконди!
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26.09.2022 17:06 Відповісти
На крайнем фото кацап такой счастливый

.. ) улыбается..., и смотрит в светлое будущее.... )))
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26.09.2022 20:02 Відповісти
А мені подобаєтся
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26.09.2022 21:16 Відповісти
Як на мене, дарма ховають їхні мармизи! Адже я від перших днів і від перших світлин у мережі, цілеспрямовано збираю до купи зображення москальських "жмуриків" і вже назбирав чималу кількість. Хтозна, може й знадобиться коли-небудь для нащадків, щоб не забували... Але, все-таки, цензурування зображення дещо псує загальне враження, втрачається колорит тощо!..
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26.09.2022 23:20 Відповісти
Дохлая вата звучит 3.14здато💥💥💥
Україна ПРИРЕЧЕНА на Перемогу✊
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27.09.2022 03:04 Відповісти
Любовь до гроба)))
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27.09.2022 12:19 Відповісти
 
 