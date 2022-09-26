Сьогодні на території трьох громадах Полтавщини проведуть навчальні стрільби, мешканців закликають зберігати спокій
26 вересня на території Полтавської, Лубенської та Хорольської громад проводитимуть навчальні стрільби.
Про це повідомив голова Полтавської ОДА Дмитро Лунін у своєму телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"26 вересня на території Полтавської, Лубенської та Хорольської громад проводитимуть навчальні стрільби. Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій!" - зазначив він.
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