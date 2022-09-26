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Новини Агресія Росії проти України
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Росія готує масовані кібератаки на об’єкти критичної інфраструктури України та її союзників - ГУР

хакер

У першу чергу удар буде спрямовано на підприємства енергетичної галузі. При проведенні операцій використовуватиметься досвід кібератак на енергосистеми України 2015 та 2016 років.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

"Цим ворог спробує посилити ефект ракетних ударів по об’єктах електрозабезпечення насамперед у східному та південному регіонах України. Командування окупантів переконано, що це призведе до сповільнення наступальних дій українських Сил оборони. Також кремль має намір збільшити інтенсивність DDoS-атак на критичну інфраструктуру найближчих союзників України, насамперед Польщі та країн Балтії", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

росія (64958) інфраструктура (487) кібератака (405)


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Запад, нам нужно срочно много оружия, боеприпасов, это ОРКИ, они будут валить сюда миллионами и их надо чем-то уничтожать!
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26.09.2022 11:44 Відповісти
агонія кремля у всій красі.....
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26.09.2022 11:45 Відповісти
Лахта центр так соблазнительно стоит. На него гарпун и непнун наведутся и попадут за сотни километров с любого самолета, тушки или даже гражданского боинга. Или с корабля. Можно вслепую даже стрелять, ракеты сами поймают радиолокационной ГСН такую цель. Пора прожарить лахтинцев, чтобы в кацапских помойках не так душно было.
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26.09.2022 11:46 Відповісти
ГУР боїться правду сказати, що по нам вже гатити не будуть. Тільки по союзникам !
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26.09.2022 12:03 Відповісти
Все чого потрібно для припинення кібератак зі сторони РФії так це щоб повністю відключити РФію від світової інтернет мережі. Зробити як у КНДР тільки навпаки.
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26.09.2022 14:48 Відповісти
 
 