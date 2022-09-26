Росія готує масовані кібератаки на об’єкти критичної інфраструктури України та її союзників - ГУР
У першу чергу удар буде спрямовано на підприємства енергетичної галузі. При проведенні операцій використовуватиметься досвід кібератак на енергосистеми України 2015 та 2016 років.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, інформує Цензор.НЕТ.
"Цим ворог спробує посилити ефект ракетних ударів по об’єктах електрозабезпечення насамперед у східному та південному регіонах України. Командування окупантів переконано, що це призведе до сповільнення наступальних дій українських Сил оборони. Також кремль має намір збільшити інтенсивність DDoS-атак на критичну інфраструктуру найближчих союзників України, насамперед Польщі та країн Балтії", - йдеться в повідомленні.
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