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Новини Війна
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Окупанти розбирають баржевий міст, який довго збирали під Антонівським у Херсоні. ФОТО

Російські окупанти з невідомої причини розбирають імпровізований міст із барж, який вони довгий час збирали вздовж биків Антонівського мосту під Херсоном.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це повідомив OSINT-ентузіаст Тім Ергарт.

На першому фото із супутника компанії Planet Labs від 25 вересня об 11:18 переміщені баржі можна побачити припаркованими на північному березі Дніпра, інші перебувають у процесі переміщення на момент знімання.

Окупанти розбирають баржевий міст, який довго збирали під Антонівським у Херсоні 01

Ниже – чіткіше фото, зроблене 25 вересня о 12:24 за київським часом. Видно, що розбирання баржевого мосту поряд з Антонівським продовжується.

Окупанти розбирають баржевий міст, який довго збирали під Антонівським у Херсоні 02

Крім цього, експерт показав ще одну підтверджену точку причалювання порома окупантів на південному березі Дніпра на схід від Херсона.

Також читайте: Протягом 25 вересня на південному напрямку знищено 43 окупанти, 3 танки та 5 складів, - ОК "Південь"

Автор: 

міст (1231) Херсонська область (5711)


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Топ коментарі
+23
"Мы покончили с российской профессиональной армией, пришло время покончить и с любительской", - Валерий Залужний
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26.09.2022 11:52
+18
Окупанти будуть намагатись збудувати цю переправу в іншому иісці 100% 😠
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26.09.2022 11:51
+16
Найбоєздатніші ще не доїхали з військкоматів кацапії.
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26.09.2022 12:03
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Мабуть хочуть щость перевезти на цих баржах?
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26.09.2022 11:48 Відповісти
треба вимагати пояснень..., чому? ми вже купили поп-корн, зручні крісла та дудки..., а тут таке...
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26.09.2022 11:49 Відповісти
туди було перекинуто з Харківшини найбоєздатніші підрозділи..так говорили
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26.09.2022 11:57 Відповісти
Найбоєздатніші ще не доїхали з військкоматів кацапії.
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26.09.2022 12:03 Відповісти
звєрі
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26.09.2022 12:06 Відповісти
Якщо уважно подивитися карту війни то дійсно щось має бути і позитивне. Ще один котел на підході
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26.09.2022 12:11 Відповісти
казали що орки налагодили буля Нової Каховки насип зробили..і по ній переправляють озброєння
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26.09.2022 11:50 Відповісти
Переправляють,але це їм не допоможе.
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26.09.2022 12:10 Відповісти
на діпстейт карті Архангельське за 17 число було у сірій зоні 18 вже окуповане
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26.09.2022 12:18 Відповісти
в районі Брускинського теж 25 в сірій зоні а 26 вже в червоній окупованій--значить зброя йде через переправи
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26.09.2022 12:20 Відповісти
Брускинское как было в серой зоне так и остаётся,а Архангельское разделено пополам.Но там ещё вчера нп Щасливое возле Брускинского был в серой зоне ,а сегодня уже обозначается как оккупирован
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26.09.2022 12:34 Відповісти
Фронт динамічний. Ситуація постійно змінюється, але все буде Україна!
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26.09.2022 18:22 Відповісти
І що? У кацапів вразливе положення їх розстрілюють як у тирі.там у них найкращі війська залишки дшв.тому тут поспішати не варто.
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26.09.2022 13:34 Відповісти
треба передати координати кому треба..., та може кому треба вже знають...
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26.09.2022 12:12 Відповісти
підуть пішки по воді....
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26.09.2022 11:50 Відповісти
Будут грєсті на вьослах на баржах ну ілі как лапатниє бурлакі-волоком...
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26.09.2022 11:51 Відповісти
щоб не було можливості відступати
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26.09.2022 11:51 Відповісти
Погана пропускна спроможність.
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26.09.2022 11:51 Відповісти
Окупанти будуть намагатись збудувати цю переправу в іншому иісці 100% 😠
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26.09.2022 11:51 Відповісти
Хутин взял управление в свои руки, он быстрее угробит российскую армию , чем его Хенералы 🤣🤣
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26.09.2022 12:05 Відповісти
Їм діватись нікуди. Будуть намагатись зробити якусь серйозну переправу.
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26.09.2022 15:11 Відповісти
"Мы покончили с российской профессиональной армией, пришло время покончить и с любительской", - Валерий Залужний
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26.09.2022 11:52 Відповісти
Они просто, как всегда отрезают путь отступления своей окруженной армии. Не хотят морочиться, как всегда бросают свою армию на произвол судьбы.
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26.09.2022 11:53 Відповісти
Мо' хтось запропонував зміняти той міст на цистерну бояри?
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26.09.2022 11:54 Відповісти
Водичка уже прохладная. Немного прогреется на этой неделе, но все равно зубоскальная. Готовьтесь окунуться, кацапы. Учтите, там течение может быть разным в разных слоях воды, не так уж и просто там плавать, особенно если похудели на своих блевотярских собойках.
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26.09.2022 11:54 Відповісти
з невідомої причини розбирають імпровізований міст...причина значить є..десь знайшли інше місце для переправи...знають що ЗСУ не будуть бити по Новокаховському шлюзу
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26.09.2022 11:55 Відповісти
причем это место не просматривается спутниками, фото невозможно сделать
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26.09.2022 12:00 Відповісти
ні...вже є знімки ,зі супутника...інакше б я не говорив...вже десь показували фото..і здається про це Жданов теж розказував
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26.09.2022 12:02 Відповісти
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26.09.2022 12:07 Відповісти
то есть они тянули баржи вдоль моста на несколько сотен метров, хотя можно было нарыть несколько десятков и дело в шляпе?
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26.09.2022 12:12 Відповісти
Зная кацапское авось и безхозяйственность - они бы баржи не разбирали.
ИМ БАРЖИ НУЖНЫ
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26.09.2022 12:08 Відповісти
може щоб давки не було при відступі?
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26.09.2022 11:55 Відповісти
Оккупированная российская армия сейчас напоминает Титаник. Спасайся, кто может
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26.09.2022 11:58 Відповісти
Просто ани там навсегда, в земле...
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26.09.2022 12:06 Відповісти
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26.09.2022 12:14 Відповісти
Менi нравиця як люди бiгають суетятьс
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26.09.2022 12:14 Відповісти
Вони імпровізують "бурную деятельность"😁
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26.09.2022 12:30 Відповісти
У них есть рабочая переправа в Новой Каховке для тяжелой техники.
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26.09.2022 12:21 Відповісти
Кацапастые из этих барж соорудят новый крейсер "Москва"!
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26.09.2022 12:35 Відповісти
Что ж тут неясного - єто работа заградотрядов, ликвидируют пути отступления.
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26.09.2022 13:08 Відповісти
ну да, задолбались уже с левого берега дезертиров возвращать на правый, а они ночами по баржам снова переходят на левый берег.
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26.09.2022 13:34 Відповісти
Невже адміну незрозуміло що хитровиіпаний кацапський пропагандон? Нав*язує ********** пропаганду дуже майстерно. Багато хто клює на його гачки.
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26.09.2022 15:16 Відповісти
Більше схоже, що вони відтягнули їх з фарватера, щоб щось проплило далі.
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26.09.2022 19:02 Відповісти
 
 