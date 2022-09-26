Окупанти розбирають баржевий міст, який довго збирали під Антонівським у Херсоні. ФОТО
Російські окупанти з невідомої причини розбирають імпровізований міст із барж, який вони довгий час збирали вздовж биків Антонівського мосту під Херсоном.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це повідомив OSINT-ентузіаст Тім Ергарт.
На першому фото із супутника компанії Planet Labs від 25 вересня об 11:18 переміщені баржі можна побачити припаркованими на північному березі Дніпра, інші перебувають у процесі переміщення на момент знімання.
Ниже – чіткіше фото, зроблене 25 вересня о 12:24 за київським часом. Видно, що розбирання баржевого мосту поряд з Антонівським продовжується.
Крім цього, експерт показав ще одну підтверджену точку причалювання порома окупантів на південному березі Дніпра на схід від Херсона.
Будь ласка, зачекайте...
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