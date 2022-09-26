США мають задати темпи надання зброї Україні, за ними послідують й інші союзники, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Після того як Україна показала, що здатна успішно вести наступальні дії, постачання зброї від партнерів буде більшим. Але темп в цьому питанні задають саме США.

Про це повідомив нардеп "Голосу", який дає відсіч агресору на Півдні, Роман Костенко, передає Цензор.НЕТ.

"Досвід Рамштайну показав: коли американці нам надають щось, після цього інші країни спокійно починають надавати аналогічне озброєння. Тому якщо Сполучені Штати зададуть темп, надавши нам танки, то ми отримаємо і німецькі Leopard, і англійські Challenger, і ізраїльські Merkava. Зараз після того, як Росія оголосила мобілізацію і ми показали, що можемо, зброї буде більше і ми зможемо ефективніше проводити свої операції", - наголосив парламентар.

За словами Костенка, у США високо оцінюють дії Збройних Сил України і відзначають контрнаступ на Харківщині.

"США в захваті від ЗСУ і від України. Харківська операція увійде в історію. І коли ми говорили з конгресменами про необхідність постачання танків Україні, вони з нами погоджувались. Тому найближчим часом, сподіваюсь, побачимо цю зброю на полях битви", - підсумував нардеп.

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