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США мають задати темпи надання зброї Україні, за ними послідують й інші союзники, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

костенко

Після того як Україна показала, що здатна успішно вести наступальні дії, постачання зброї від партнерів буде більшим. Але темп в цьому питанні задають саме США.

Про це повідомив нардеп "Голосу", який дає відсіч агресору на Півдні, Роман Костенко, передає Цензор.НЕТ.

"Досвід Рамштайну показав: коли американці нам надають щось, після цього інші країни спокійно починають надавати аналогічне озброєння. Тому якщо Сполучені Штати зададуть темп, надавши нам танки, то ми отримаємо і німецькі Leopard, і англійські Challenger, і ізраїльські Merkava. Зараз після того, як Росія оголосила мобілізацію і ми показали, що можемо, зброї буде більше і ми зможемо ефективніше проводити свої операції", - наголосив парламентар.

За словами Костенка, у США високо оцінюють дії Збройних Сил України і відзначають контрнаступ на Харківщині.

"США в захваті від ЗСУ і від України. Харківська операція увійде в історію. І коли ми говорили з конгресменами про необхідність постачання танків Україні, вони з нами погоджувались. Тому найближчим часом, сподіваюсь, побачимо цю зброю на полях битви", - підсумував нардеп.

Читайте: Нардеп "Голосу", воїн Костенко про ситуацію на Півдні: Маємо вибити росіян за Дніпро

Автор: 

зброя (7438) допомога (8300) США (22568) Костенко Роман (206)


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Топ коментарі
+4
Зеля має задати темпи боротьби з корупцією. Потім буде !
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26.09.2022 12:01
+4
Правдиво написали в заголовке : воин Костенко. Он настоящий воин, защищает Украину на Николаевском направлении. А шо там стадо ЗЕбанутых депутатов? Хоть один из них воин, или не зря из называют ЗЕбанутой трусливой сранью?
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26.09.2022 12:07
+4
США нам ничего не должньі. Перестаньте вживати цю хамску манеру, не будьте тупим, як Буба
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26.09.2022 12:42
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а ленд-ліз уже йде чи.ще ні? я шось не можу зрозуміти
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26.09.2022 12:00 Відповісти
Це договір на очікування. Вони спустошують склади,а в цей час заводи нову зброю готують
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26.09.2022 12:15 Відповісти
вот надо создать сначала, а это годы.
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26.09.2022 13:10 Відповісти
Зеля має задати темпи боротьби з корупцією. Потім буде !
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26.09.2022 12:01 Відповісти
Правдиво написали в заголовке : воин Костенко. Он настоящий воин, защищает Украину на Николаевском направлении. А шо там стадо ЗЕбанутых депутатов? Хоть один из них воин, или не зря из называют ЗЕбанутой трусливой сранью?
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26.09.2022 12:07 Відповісти
ЗЕпутани проходять навчання для вступу в "батальйон Монако" на дєрьмаковській базі за бєніни гроші
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26.09.2022 12:24 Відповісти
так вони до війни "Слуги Народу"проводили навчання в Трускавці
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26.09.2022 12:26 Відповісти
Нє, то були мобілізаційні збори з розподілом ролей: хто завжди мовчить, хто верзе нісенітницю, хто - відверту маячню, а хто крутить баблом. Ну і звісно найвеличнішій ширмі боневтіку треба було дифірамбів наспівати, щоб ні про що не здогадався
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26.09.2022 12:46 Відповісти
Вы когда говорите о передаче танков - напоминайте, что имеете ввиду не советское дерьмо, а современные иностранные танки.
А то в Словении добрые люди для нас уже отыскали модернизированные Т-55.
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26.09.2022 12:25 Відповісти
США нам ничего не должньі. Перестаньте вживати цю хамску манеру, не будьте тупим, як Буба
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26.09.2022 12:42 Відповісти
Я взагалі дивуюся, що американці допомагають народу, котрий обирає собі лідера "па-пріколу".
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26.09.2022 13:29 Відповісти
 
 