Ердоган продовжить переговори з Путіним та Зеленським. Мета - організувати двосторонню зустріч, - МЗС Туреччини

Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу наголошує на важливості укладання "справедливого миру" між Україною та РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu.

"Президент Ердоган продовжить переговори з Путіним та Зеленським. Наша мета – організувати зустріч двох лідерів для ухвалення рішень на рівні глав держав. За наслідки цієї війни розплачується весь світ", - наголосив міністр.

Він наголосив на значущості укладання "справедливого миру".

"Окуповані нині землі - це землі України", - додав турецький міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заміною права вето в Радбезі ООН може стати ухвалення рішень більшістю голосів, - глава МЗС Туреччини Чавушоглу