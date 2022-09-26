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Новини Війна
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Ердоган продовжить переговори з Путіним та Зеленським. Мета - організувати двосторонню зустріч, - МЗС Туреччини

ердоган

Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу наголошує на важливості укладання "справедливого миру" між Україною та РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu.

"Президент Ердоган продовжить переговори з Путіним та Зеленським. Наша мета – організувати зустріч двох лідерів для ухвалення рішень на рівні глав держав. За наслідки цієї війни розплачується весь світ", - наголосив міністр.

Він наголосив на значущості укладання "справедливого миру".

"Окуповані нині землі - це землі України", - додав турецький міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заміною права вето в Радбезі ООН може стати ухвалення рішень більшістю голосів, - глава МЗС Туреччини Чавушоглу

Автор: 

Зеленський Володимир (23705) путін володимир (23765) Туреччина (3491) Чавушоглу Мевлют (126) Ердоган Реджеп Таїп (927)


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Топ коментарі
+12
ПНХ. Пойти на переговоры значит капитулировать и признать что ***** идет по правильному пути. Дальше будет только хуже
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26.09.2022 12:18
+8
Не знаю,але відчуття, що Україна готує нового диктатора, якщо не зупиниться на потрібному місці
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26.09.2022 12:16
+8
Ни каких не может быть переговоров, только капитуляция России на условиях Украины.
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26.09.2022 12:19
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Зеля зі своїми проханнями замахав Пердугана!
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26.09.2022 12:13 Відповісти
Не знаю,але відчуття, що Україна готує нового диктатора, якщо не зупиниться на потрібному місці
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26.09.2022 12:16 Відповісти
Та він уже три роки як готовий, якщо не винести вперед ногами.
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26.09.2022 14:43 Відповісти
Буде сумно якщо Зеленський погодиться на зустрічі з Війсковим Злочинцем й терористом ******.
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26.09.2022 12:17 Відповісти
ПНХ. Пойти на переговоры значит капитулировать и признать что ***** идет по правильному пути. Дальше будет только хуже
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26.09.2022 12:18 Відповісти
Не надо думать, что ты умнее чем Эрдоган и Чавушоглу. Рот умному человеку даден, что бы скрыватьтсвои мысли."Окуповані нині землі - це землі України", - додав турецький міністр. Почему ты решил, что знаешь, о чем на самом деле думает Эрдоган?
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26.09.2022 13:44 Відповісти
Ни каких не может быть переговоров, только капитуляция России на условиях Украины.
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26.09.2022 12:19 Відповісти
"...Господин градоначальник сняли с себя собственную голову и подали её мне. Рассмотрев ближе лежащий передо мною ящик, я нашёл, что он заключает в одном углу небольшой органчик, могущий исполнять некоторые нетрудные музыкальные пьесы. Например, "Переговоры с Путиным"

(Салтыков-Щедрин, "История одного города")
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26.09.2022 12:20 Відповісти
офігєнний роман
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26.09.2022 12:33 Відповісти
Пророчий та ще й зі здоровенним люфтом на майбутнє!
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26.09.2022 12:36 Відповісти
вава не пойдет на переговоры пока ему не дадут отмашку его дело - видосы писать на злобу дня
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26.09.2022 12:22 Відповісти
Эдик иди за военным рузким кораблем. Пойти на переговоры для Украины смерти подобно. Мало того что мы подпишем капитуляцию, которая есть главным требованием *****, так мы еще добавим боевого духа росийским войскам и росийским мобикам которые сейчас не верят в победу и думают как сбежать или сдаться. А для наших военных наоборот это будет ударом. даже если будет малейший намек на переговоры, росийские зомбоящики раструбят по всему миру даже то чего небыло, как победу и капитуляцию Украины. И тогда забудьте про поставки западного вооружения, новые санкции против параши, про признание рашки как страну изгоя и тд. Тогда только начнутся разговоры про *мир*, снятие санкций, прекращение накачивание Украину оружием и тд. Итог для Украины только полному дураку не ясен
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26.09.2022 12:27 Відповісти
Небольшой фрагмент из книги писателя Викентия Вересаева «На японской войне» - записки изданные в 1906-1907 годах по возвращении с фронта русско-японской войны, где автор служил врачом полевого госпиталя. Это дневник, в котором описываются события от получения повестки о мобилизации до возвращения с фронта домой:
"1904…
В витринах магазинов ярко пестрели лубочные картины удивительно хамского содержания. На одной огромный казак с свирепо ухмыляющеюся рожею сек нагайкою маленького, испуганно вопящего японца; на другой картинке живописалось, «как русский матрос разбил японцу нос», - по плачущему лицу японца текла кровь, зубы дождем сыпались в синие волны. Маленькие «макаки» извивались под сапожищами лохматого чудовища с кровожадною рожею, и это чудовище олицетворяло Россию.
Тем временем патриотические газеты и журналы писали о глубоконародном и глубоко-христианском характере войны, о начинающейся великой борьбе Георгия Победоносца с драконом...
А успехи японцев шли за успехами. Один за другим выбывали из строя наши броненосцы, в Корее японцы продвигались все дальше. Уехали на Дальний Восток Макаров и Куропаткин, увозя с собою горы поднесенных икон. Куропаткин сказал свое знаменитое: «терпение, терпение и терпение»...
В конце марта погиб с «Петропавловском» слепо-храбрый Макаров, ловко пойманный на удочку адмиралом Того. Японцы перешли через реку Ялу. Как гром, прокатилось известие об их высадке в Бицзыво. Порт-Артур был отрезан. Оказывалось, на нас шли не смешные толпы презренных «макаков», - на нас наступали стройные ряды грозных воинов, безумно храбрых, охваченных великим душевным подъемом. Их выдержка и организованность внушали изумление.
В промежутках между извещениями о крупных успехах японцев телеграммы сообщали о лихих разведках сотника X. или поручика У., молодецки переколовших японскую заставу в десять человек. Но впечатление не уравновешивалось. Доверие падало.
В конце апреля по нашей губернии была объявлена мобилизация. О ней глухо говорили, ее ждали уже недели три, но все хранилось в глубочайшем секрете. И вдруг, как ураган, она ударила по губернии. В деревнях людей брали прямо с поля, от сохи. В городе полиция глухою ночью звонилась в квартиры, вручала призываемым билеты и приказывала немедленно явиться в участок. У одного знакомого инженера взяли одновременно всю его прислугу: лакея, кучера и повара. Сам он в это время был в отлучке, - полиция взломала его стол, достала паспорты призванных и всех их увела. Было что-то равнодушно-свирепое в этой непонятной торопливости. Людей выхватывали из дела на полном его ходу, не давали времени ни устроить его, ни ликвидировать. Людей брали, а за ними оставались бессмысленно разоренные хозяйства и разрушенные благополучия.
По всему городу стояли плач и стоны. Здесь и там вспыхивали короткие, быстрые драмы. У одного призванного заводского рабочего была жена с пороком сердца и пятеро ребят; когда пришла повестка о призыве, с женою от волнения и горя сделался паралич сердца, и она тут же умерла; муж поглядел на труп, на ребят, пошел в сарай и повесился. Другой призванный, вдовец с тремя детьми, плакал и кричал в присутствии: - А с ребятами что мне делать? Научите, покажите!.. Ведь они тут без меня с голоду передохнут! Он был как сумасшедший, вопил и тряс в воздухе кулаком. Потом вдруг замолк, ушел домой, зарубил топором своих детей и воротился. - Ну, теперь берите! Свои дела я справил. Его арестовали.
Телеграммы с театра войны снова и снова приносили известия о крупных успехах японцев и о лихих разведках хорунжего Иванова или корнета Петрова. Газеты писали, что победы японцев на море неудивительны, - японцы природные моряки; но теперь, когда война перешла на сушу, дело пойдет совсем иначе. Сообщалось, что у японцев нет больше ни денег, ни людей, что под ружье призваны шестнадцатилетние мальчики и старики. Куропаткин спокойно и грозно заявил, что мир будет заключен только в Токио..."
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26.09.2022 12:29 Відповісти
За наслідки цієї війни розплачується весь світ НУ ТОді Нехай Весь Світ і Попробує Зупинити Йонутого )(уйла..А чого ж не зупиняє? А договорняки шукає і сохраніть ліцо божевільному карлику
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26.09.2022 12:30 Відповісти
Чавушоглу наголошує на важливості укладання "справедливого миру" між Україною та РФ.Турки з 2014 року ,після окупації українського Криму і частини Донбасу добре знають .що "справедливий мир"- це деокупація українських земель.Може спокійно переконувати куйла виконати це,а вже після цього "зе лідор" може зустрітися з рашистським куйлом в залі суду Нюрбергу, як свідок у справі геноциду українського народу
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26.09.2022 12:31 Відповісти
Хоча б хтось це має робити, хоча б заради запобігання ядерної війни. Тільки інфантільний ідіот (по обидві сторони) буде сподіватись на повну капітуляцію ворога. Для мене нема сенсу в боротьбі за землю України, якщо вона буде перетворена на радіоактивну зону відчуження.
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26.09.2022 12:32 Відповісти
- Какие будут мнения, товарищ Кац?
- Кац предлагает сдаться!
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26.09.2022 12:59 Відповісти
Питерский Гопник не политик...,як казав покойный Немцов...он ********..чтоб вы поняли...
От себя добавлю...вор убийца и террорист... намбэ уван...
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26.09.2022 12:34 Відповісти
Хорошая новость из Италии... новым премьером Италии стала женщина..Джорджа Мелони,яркая представительница Евросоюза и друг Украины...
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26.09.2022 12:37 Відповісти
Tutto va bene !
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26.09.2022 13:02 Відповісти
Супер 👍🏼👍🏼👍🏼🙂
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26.09.2022 13:05 Відповісти
Ніякої зустрічі тільки після деокупаціїї всіх території сам Зеленский сказав
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26.09.2022 12:43 Відповісти
Якщо ваші друзі переконують вас в необхідності переговорів з ворогами - значить, зрадники вже про все домовилися. Аль Капоне
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26.09.2022 12:55 Відповісти
Уход и Крыма Донбасса,контроль границ образца августа 1991 года...может тогда и будут переговоры...может быть..лет через ...нцать...
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26.09.2022 12:56 Відповісти
Операція ПЕЗ....а!
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26.09.2022 13:52 Відповісти
Він наголосив на значущості укладання "справедливого миру". Джерело:
А таки що він має на увазі під "справедливим миром"?? Дуже хитре формулювання!!
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26.09.2022 14:32 Відповісти
Какие переговоры? Переговоры это означает -мир. А мир это значит Украина прекращает сопротивляться и соглашается потерей территории. А это означает росия аннексирует эти территории и незаконно увеличит свою территорию. Этого мечтает турция так как у нее собственные экономические интересы с оккупантом. Примечательно что у китая точно такие же провакационные предложения. Пекин тоже уговаривает Украину на переговоры без предварительных условий тоесть капитулировать...
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26.09.2022 14:48 Відповісти
 
 