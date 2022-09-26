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У держбюджеті-2023 на марафон "Єдині новини" буде витрачено майже 600 млн гривень, - Железняк
Згідно з даними Держбюджету-2023, на загальнонаціональний телемарафон "Єдині новини" держава планує витратити приблизно 600 мільйонів гривень.
Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк з посиланням на дані Держбюджету, інформує Цензор.НЕТ
"535 мільйонів гривень - "Виробництво та трансляція телерадіопрограм для державних потреб, збирання, обробка та розповсюдження офіційної інформаційної продукції, фінансова підтримка системи державного іномовлення України". 73 млн грн - "Висвітлення діяльності Верховної Ради України через засоби телебачення і радіомовлення та фінансова підтримка видання газети "Голос України",- написав Железняк.
Топ коментарі
+32 Старый зольдат
показати весь коментар26.09.2022 12:20
+22 Oleksandr Yushchuk
показати весь коментар26.09.2022 12:15
+22 Олександр Васильєв #516348
показати весь коментар26.09.2022 12:18
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нам пздц
Даже этот поц поганый и то про то книжку написал.
Марафон мне не нужен!
а гроші наші...
На культуру й книговидання - дулю, а на пропаганду НАЙВЕЛИЧНІШОГО сотні мільйонів!
Я ж допіру не мав ніякої можливості переглядати новини!
Та й грошики вам не завадять, дорогенькі!
(розчулено сякається)
Вартість передвиборчої кампанії ЗЕ на 2023 рік державним коштом. Це все, що треба знати про свободу слова та об'єктивність інформації в телепросторі України.
А що там "Еспресо", "Прямим" та "5"? Вже забули чи ще муляє?
даєш Голос Країни і інше сміття Г +Г
довбням весело, ржуть, поки ми кров'ю вмиваємось.
у меня половина подъезда - харьковчане
все до одного ****** про то, шо их сраную Салтовку разбомбили потому что украинские танки стояли во дворах
Тут працює цікаве правило - де більш за все люибили рускій мір, там і більше руйнувань і вбивств.
Все ж таки навіть більщість салтівчан почали ненавидіти паРашу і це добре.
тому й закрили трансляцію Ради. щоб втіхаря свої оборудки облаштовувати.
а на єдиних новинах оболванять насєлєніє, як треба, щоб молилося на найвеличнішого лідора і пророка його єрмака.
Тетя́на Іва́нівна Гончаро́ва - українська журналістка, теле- й радіоведуча, з липня 2020 - керівник «Оперативного штабу» на телеканалі «Kyiv.live». Колишня редакторка телеканалу «Ukrainian Fashion TV» та проросійського телеканалу «112 Україна».
Тигран Завенович Мартиросян - український журналіст, медіаменеджер, телеведучий, консультант з інформаційного та аналітичного мовлення медіа група «Україна». Виконавчий продюсер проросійського телеканалу NewsOne. Керівник проросійського телеканалу НАШ, телеведучий каналу «Україна 24»
Наташа Влащенко - https://ms.detector.media/profstandarti/post/28188/2021-09-24-vid-publichnykh-lyudey-do-nepublichnykh-vlasnykiv-khto-taka-natasha-vlashchenko/
Василь Володимирович Голованов (нар. 1 жовтня 1982 року; Таллінн, Естонська РСР) - медіаменеджер, радник директора «Медіа Групи Україна», телеведучий каналу «Україна 24», колишній генеральний продюсер проросійського телеканалу NewsOne (2017-2020).
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