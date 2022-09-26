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Новини Бюджет-2023
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У держбюджеті-2023 на марафон "Єдині новини" буде витрачено майже 600 млн гривень, - Железняк

новини,єдині

Згідно з даними Держбюджету-2023, на загальнонаціональний телемарафон "Єдині новини" держава планує витратити приблизно 600 мільйонів гривень.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк з посиланням на дані Держбюджету, інформує Цензор.НЕТ

"535 мільйонів гривень - "Виробництво та трансляція телерадіопрограм для державних потреб, збирання, обробка та розповсюдження офіційної інформаційної продукції, фінансова підтримка системи державного іномовлення України". 73 млн грн - "Висвітлення діяльності Верховної Ради України через засоби телебачення і радіомовлення та фінансова підтримка видання газети "Голос України",- написав Железняк.

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Автор: 

держбюджет (2390) марафон (115) Железняк Ярослав (549)


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Топ коментарі
+32
Нет, они не шизанутые. Они циничные воры стремящиеся узурпировать власть дабы избежать уголовной ответственности. Шазанутые их выбрали в 2019 году.
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26.09.2022 12:20
+22
На мові окупанта, кацапські експерти,
а гроші наші...
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26.09.2022 12:15
+22
Поддєржіваєм!
На культуру й книговидання - дулю, а на пропаганду НАЙВЕЛИЧНІШОГО сотні мільйонів!
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26.09.2022 12:18
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мля, они же шизанутые!
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26.09.2022 12:13 Відповісти
Нет, они не шизанутые. Они циничные воры стремящиеся узурпировать власть дабы избежать уголовной ответственности. Шазанутые их выбрали в 2019 году.
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26.09.2022 12:20 Відповісти
они не стремятся. они это уже сделали
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26.09.2022 12:35 Відповісти
Это им только кажется.
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26.09.2022 15:30 Відповісти
и віберут снова !!!

нам пздц
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26.09.2022 13:28 Відповісти
Ну, вам может и да, а нам и Украине нет.
Даже этот поц поганый и то про то книжку написал.
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26.09.2022 15:31 Відповісти
600млн. стоит спутник. Можно купить полезных девайсов на фронт.
Марафон мне не нужен!
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26.09.2022 12:47 Відповісти
Он нужен только неизлечимо больным шизофреникам которые готовы снова проголосовать за Зе с Бе и его СН.
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26.09.2022 15:33 Відповісти
Можна на ютубі стрім робити - буде безкоштовно.
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26.09.2022 12:13 Відповісти
А оплачувати роботу усіх балакаючих голів ? Думаю що туди 80-90% суми і піде
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26.09.2022 13:07 Відповісти
Ми за ценой не постоим !
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26.09.2022 12:14 Відповісти
И тут "кинули" на деньги,приходится все смотреть в сети.
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26.09.2022 12:15 Відповісти
На мові окупанта, кацапські експерти,
а гроші наші...
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26.09.2022 12:15 Відповісти
І потім ці кацапські ескперти будуть витрачати гроші у себе на кацапії і тим самим поповнювати бюджет кацапії
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26.09.2022 12:29 Відповісти
Невгамовна зелень 😡
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26.09.2022 12:16 Відповісти
представляю откаты ткаченко и зп говноведучих....рейтинг просмотров не хотят озвучить для этой лабуды?
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26.09.2022 12:16 Відповісти
Ригівські канали з ригівськими ведучими за 600 млн. розкажуть вам про пса Патрона та великого ЗЄ.
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26.09.2022 12:17 Відповісти
Поддєржіваєм!
На культуру й книговидання - дулю, а на пропаганду НАЙВЕЛИЧНІШОГО сотні мільйонів!
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26.09.2022 12:18 Відповісти
маразм крепчал зелені падли мародерять
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26.09.2022 12:18 Відповісти
3 армии дронов
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26.09.2022 12:19 Відповісти
Вернейший признак диктатуры. Вернейший. Лукашенко в 1995-ом году сразу же захватывает полностью телевидение. Путин в 2001-ом захватывает почти полностью все телевидение, к тому же еще хуже делает, оставляет какое-то дерьмо с псевдонаучной ересью, чтобы людей превращать в тупых зомби, кто верит в астрологию, битву экстрасенсов, инопланетян (в самом тупом виде) на Земле и многое другое. И вот Зеленый делает государственное телевидение, которое его будет восхвалять. Все, никогда альтернативный кандидат не придет к власти, кроме как зеленый. Такое в принципе уже невозможно, кто контролирует телевизор, тот контролирует власть. Снова придется свергать власть в недалеком будущем. Ну, ладно. Автомат никто сдавать не будет, припрячет до нужных времен. В закон об оружии тотально не верю, замнут так или иначе и сольют. Они даже до войны не разрешили взять себе оружие, клоуны, только в самый момент опомнились и то та поправка была почти копией старого закона с одним гладкостволом.
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26.09.2022 12:20 Відповісти
Себе не обіжают. Ім би зібратись з духом і в Ірпіні Бучі на ше живих домах зробити криші -- шоб до весни вони не розкисли.
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26.09.2022 12:21 Відповісти
Чи продажні журнашлюхи думають що возвеличуючи Зеленського народ забуде про його зраду перед війною ? Про знищення економіки , "велике крадівництво " , Оманські договорняки з ****** , розмінований Чонгар , загибель десятків тисяч українців , ніхто про це не забув і розплата за це буде неминуча .
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26.09.2022 12:26 Відповісти
Славабігу!
Я ж допіру не мав ніякої можливості переглядати новини!
Та й грошики вам не завадять, дорогенькі!
(розчулено сякається)
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26.09.2022 12:29 Відповісти
При минулому президенті теж були вимкнуті "невдобні" канали та організоване мовлення зразка совка - однакові новини по всім каналам, що лишилися?
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26.09.2022 12:40 Відповісти
мОсейчук или вЕрещук? чего так вписалась?
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26.09.2022 12:49 Відповісти
Поки народ скидається на допомогу ЗСУ, ідоли беніного електорату фінансують із бюджету циркове гебельс-тв.
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26.09.2022 12:34 Відповісти
"535 мільйонів гривень - "Виробництво та трансляція телерадіопрограм для державних потреб, збирання, обробка та розповсюдження офіційної інформаційної продукції, фінансова підтримка системи державного іномовлення України" Джерело:

Вартість передвиборчої кампанії ЗЕ на 2023 рік державним коштом. Це все, що треба знати про свободу слова та об'єктивність інформації в телепросторі України.

А що там "Еспресо", "Прямим" та "5"? Вже забули чи ще муляє?
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26.09.2022 12:35 Відповісти
Це лайно хтось дивиться? Батько (85 років) вимагає йому підключити інтернет, бо "по телевізору немає що дивитися - "на курахівському напрямку ворог робить враження нашим збройним силам - і так цілий день, одні срані ехсперди"!
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26.09.2022 12:45 Відповісти
Влада робит все що б телебачення перестали дивитись,спочатку два роки тому були заблоковані українські канали на супутнику єдине джерело інфориації на окупованих територіях Зараз одноманітний і примітивний "єдиний марафон" і російськомовний так званий фрі дом і все це за кошти українських платників податків під час війни але результат буде зворотній.
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26.09.2022 12:47 Відповісти
Треба багато грошей щоб лайно з усіх каналів ллялося не перестаючи щоб людям не було часу думати За них подумають скажуть хто самий кращий і найвеличніший (пісеньку проспівають батько наш зеленській) Лохторат не можна турбувати Для лохтората тільки найкраще лайно та відосики
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26.09.2022 12:50 Відповісти
Ще по всій країні у ВІЙСЬКОВИЙ СТАН можна бухати на вулицях, а бухло можна в супермаркетах купувати після 8 годин вечора. Іділія, а не війна 😁
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26.09.2022 12:59 Відповісти
ЗОМБОМАРАФОН продовжується - ми вже все виграли і у нас пір горой,
даєш Голос Країни і інше сміття Г +Г
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26.09.2022 12:57 Відповісти
Ліга Сміху!!! на ТЕТ!! москальською!!
довбням весело, ржуть, поки ми кров'ю вмиваємось.
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26.09.2022 13:05 Відповісти
наріду нравіцца.

у меня половина подъезда - харьковчане

все до одного ****** про то, шо их сраную Салтовку разбомбили потому что украинские танки стояли во дворах
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26.09.2022 13:32 Відповісти
Мабуть мало прилітало (кажу як харківянин). Салтівка один з найбільше ватних районів Харкова, бо велика плотність населення, Алексіївка більш проукраїнська, Холодна Гора найбільш проукраїнський район Харкова.
Тут працює цікаве правило - де більш за все люибили рускій мір, там і більше руйнувань і вбивств.
Все ж таки навіть більщість салтівчан почали ненавидіти паРашу і це добре.
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27.09.2022 15:04 Відповісти
а на дороги - 38 млрд!
тому й закрили трансляцію Ради. щоб втіхаря свої оборудки облаштовувати.
а на єдиних новинах оболванять насєлєніє, як треба, щоб молилося на найвеличнішого лідора і пророка його єрмака.
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26.09.2022 13:04 Відповісти
все пристроены на зелемарафоне

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26.09.2022 13:27 Відповісти
Лживые,наглые,жадные рожи,как и этот зеленый **....й марафон! Воровству зелени нет предела!
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26.09.2022 13:48 Відповісти
Відоме висловлювання Симона Васильовича нагадувати не стану, просто нагадаю прізвища:

Тетя́на Іва́нівна Гончаро́ва - українська журналістка, теле- й радіоведуча, з липня 2020 - керівник «Оперативного штабу» на телеканалі «Kyiv.live». Колишня редакторка телеканалу «Ukrainian Fashion TV» та проросійського телеканалу «112 Україна».

Тигран Завенович Мартиросян - український журналіст, медіаменеджер, телеведучий, консультант з інформаційного та аналітичного мовлення медіа група «Україна». Виконавчий продюсер проросійського телеканалу NewsOne. Керівник проросійського телеканалу НАШ, телеведучий каналу «Україна 24»

Наташа Влащенко - https://ms.detector.media/profstandarti/post/28188/2021-09-24-vid-publichnykh-lyudey-do-nepublichnykh-vlasnykiv-khto-taka-natasha-vlashchenko/

Василь Володимирович Голованов (нар. 1 жовтня 1982 року; Таллінн, Естонська РСР) - медіаменеджер, радник директора «Медіа Групи Україна», телеведучий каналу «Україна 24», колишній генеральний продюсер проросійського телеканалу NewsOne (2017-2020).

Назар Довгий

Володимир Полуєв

Ганна Стенпанець

Анастасія Даугуле
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26.09.2022 14:09 Відповісти
Це так,вони не журналiсти,справжнiй журналiст не працюватиме в цьому продажному болоти!
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26.09.2022 14:31 Відповісти
Почесні CONDOMS України - влада кристується ними на повну
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27.09.2022 15:06 Відповісти
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26.09.2022 13:42 Відповісти
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27.09.2022 15:09 Відповісти
1 644 000 грн каждый день. Не дорого ли рекламировать нам же за наши деньги вислюка?
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26.09.2022 14:22 Відповісти
Помнится сильно Порошенке в вину ставили, мол президент и канал имеет. Журналисты все время спрашивали , а нарид возмущался. А тут не один а практически все и за счёт государства. Ну , можно и так , схавают
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26.09.2022 14:41 Відповісти
Хіба ви не знали? Той, хто вбиває одну людину - злочинець. Той, хто вбиває мільйони - великий полководець. Той хто створює один канал - олігарх. Той, хто захоплює усі канали - величний лідер **********.
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27.09.2022 17:48 Відповісти
А скіко на гундосики? Трошки більше?
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26.09.2022 14:47 Відповісти
 
 