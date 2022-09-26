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У Молдові перевірять готовність до реагування й подолання наслідків ядерної катастрофи чи застосування ядерної зброї

зброя,ядерна

Президентка Молдови Мая Санду зазначила, що держслужбам доручили продумати заходи на випадок ядерної катастрофи чи потенційного застосування ядерної зброї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Мая Санду зазначила, що наразі ризик застосування ядерної зброї малоймовірний, але повністю виключати його неможливо, тому Вища рада безпеки рекомендувала уряду перевірити готовність до реагування й подолання наслідків.

Також Рада безпеки рекомендувала почати кампанію інформування населення про засоби захисту на випадок ядерної катастрофи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США мають план дій у разі застосування РФ ядерної зброї, - Блінкен

Автор: 

Молдова (2064) ядерна зброя (1146) ядерна безпека (560) Мая Санду (252)


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Укрытия, вода, консервы , оповещение. Все надо проверить
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26.09.2022 12:18 Відповісти
це не буде пук..як від чорнобильської катастрофи..на кожного бункер не сховаєшся
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26.09.2022 12:24 Відповісти
Ядерный удар в руках путлера - удар для устрашения гражданских, при чём там, где лояльность к россии обычно наименьшая. Потому Молдове точно не о чём беспокоиться.

Не очень понятно, зачем поднимать эту движуху? Потешить самолюбие куйла, что его слова воспринимают всерьёз? И что, это поможет его остановить? Да это его только раззадорит, как и напуганные выступления Салливана и Блинкена, тут для компании только Столтенберга не хватает, тот тоже любит поговорить, что нельзя втягивать НАТО в войну, будто НАТО - это такие маленькие мальчики для битья, а паРаша - такой грозный хулиган, просто смешно.
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26.09.2022 12:36 Відповісти
Кажуть червоне вино допомагає від радіації.
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26.09.2022 13:47 Відповісти
А де ЙОДИД КАЛІЮ. який треба прийняти відразу після тривоги про радіоактивне зараження ?
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26.09.2022 14:16 Відповісти
Вертуты навертеть, брынзы два ведра не забыть--- и в подвал или погреб. Там у всех. А бочки там всегда.ото и все.
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26.09.2022 17:19 Відповісти
тока радиоактивная хрень в мацковском метро вылечит русских нацистско-фашистских унтерменшей от хищной зверьковости ! такось !
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26.09.2022 17:31 Відповісти
 
 