Організаторам псевдореферендумів на Донеччині та Луганщині повідомлено про підозру, - Офіс генпрокурора

Лідери псевдореспублік "ЛНР" та "ДНР" після нетривалої підготовки 23 вересня 2022 року розпочали проведення постановочного волевиявлення щодо приєднання тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей до складу РФ.

За процесуального керівництва Донецької та Луганської обласних прокуратур повідомлено про підозру псевдоголовам "центральних виборчих комісій" "ДНР" і "ЛНР", голові "громадської палати ДНР", одній з організаторок "громадського штабу референдуму ЛНР" у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України та у колабораційній діяльності (ст. 110, ст. 111-1 КК України). Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначає, вони є центральними фігурами проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях Донеччини і Луганщини.

За даними слідства, у вересні 2022 року мешканець міста Макіївка як голова "громадської палати" провів засідання, за результатами якого затвердив та направив до так званого "голови ДНР" звернення щодо проведення псевдореферендуму, а також виступив на цю тему у підконтрольних окупантам ЗМІ.

Інший підозрюваний - псевдоголова "ЦВК ДНР", на виконання фейкового закону "Про референдум ДНР з питання входження до складу РФ на правах суб’єкта РФ", розробив порядок проведення у період 23-27 вересня 2022 року незаконного голосування і керував створенням 25 "територіальних виборчих комісій" та "дільниць", у тому числі на території держави-агресора.

"У липні 2022 року "радник голови ЛНР" провела засідання так званої "громадської палати ЛНР". За її участі створено "громадський штаб референдуму". Головна мета "штабу" - забезпечення показової участі населення в окупації у псевдореферендумі. Зокрема, велася активна робота для формування серед людей проросійських поглядів, проводилися агітаційні заходи з метою їх схиляння до "голосування", розповсюджувалися матеріали із закликами до участі у незаконному референдумі", - йдеться у повідомленні.

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Інша підозрювана - псевдоголова "ЦВК ЛНР" під час нетривалої підготовки до постановочного волевиявлення псевдоголова "ЦВК ЛНР" утворила "територіальні виборчі комісії", прийняла порядок їх фінансування з "бюджету ЛНР", визначила перелік документів, необхідних для участі у "референдумі" та порядок "голосування", у тому числі шляхом обходу жителів за місцем їх проживання.



Також вона визначила заходи контролю з боку представників силового блоку "ЛНР" за проведенням псевдореферендуму. На кожній "виборчій дільниці" були присутні представники так званого "МВС ЛНР" та "народної міліції ЛНР".