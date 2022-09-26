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Новини
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Білорусь поки не розміщуватиме в себе військові бази РФ, - голова МЗС РБ Макей

армія,росія,білорусь,російська,білоруська

Враховуючи нинішній рівень розвитку оборонних технологій, Білорусі поки що не потрібні військові бази Росії, заявив глава білоруського МЗС Володимир Макей.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на білоруські та російські ЗМІ.

Таким чином він відповів на запитання, чи не варто у зв'язку з нарощуванням сил НАТО біля Білорусі розмістити на території РБ російські військові бази.

"Розмови ці ведуться вже давно. Ніхто не знає, що може статися, і не можна нічого виключати в майбутньому з огляду на непередбачуваність розвитку ситуації, непередбачуваність поведінки наших партнерів", - сказав Макей.

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Однак на сьогоднішній день, з урахуванням високого рівня розвитку військових технологій, немає особливого сенсу розміщувати додаткові іноземні сили на території Білорусії. Макей додав, що достатньо розгорнути відповідну техніку у Смоленській області, це буде ефективніше.

Автор: 

армія рф (17236) Білорусь (7925) військова база (90) росія (64958)


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Топ коментарі
+21
Макей, **** брехливая, а ракеты сами запускаются? а самолеты кацапов не из бульбостана атаковали Украину?
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26.09.2022 12:34
+14
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26.09.2022 12:36
+12
Він, що не в курсі- білорусія, це і є військова База расії...
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26.09.2022 12:35
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Макей, **** брехливая, а ракеты сами запускаются? а самолеты кацапов не из бульбостана атаковали Украину?
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26.09.2022 12:34 Відповісти
МИД Белорусии это что за хрень такая?
Я такой фуйни не знаю.
Аааааа, вспомнил, это вонючий и загаженный хлев на скотном дворе с вывеской "Белоруссия" наполненный человекоподобным тупым и безропотным скотом. Ну блей блей, скотинка, пока тебя на бойню не отправили. А бойня в городе Гаага.
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26.09.2022 12:35 Відповісти
Пи%дит
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26.09.2022 12:35 Відповісти
Він, що не в курсі- білорусія, це і є військова База расії...
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26.09.2022 12:35 Відповісти
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26.09.2022 12:36 Відповісти
Ошибочка у вас. Вместо медведя должна быть плешивая крыса.
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26.09.2022 15:22 Відповісти
"Розмови ці ведуться вже давно. Ніхто не знає, що може статися, і не можна нічого виключати в майбутньому з огляду на непередбачуваність розвитку ситуації, непередбачуваність поведінки наших партнерів", - сказав Макей. але весь світ після початку рашистської окупації з рашистських баз в бульбостані вся світова спільнота знає про передбачуваних рашистсько-білоруських терористів бульбенфюрера луку ,і куйла всія рабсєї.
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26.09.2022 12:36 Відповісти
Картопляне поле вже давно одна суцільна база мокші.Для кого той міністр казки розказує.Хоча і сам міністр там зайвий-нема країни,нема міжнародних відносин.
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26.09.2022 12:36 Відповісти
а як же авіабази? Барановичі...Зябровка..Бобруйск ? вони ще до війни були віддані рашистам для їхніх літаків
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26.09.2022 12:38 Відповісти
Ще Болбасово у Вітебсткій області не тільки запасний.
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26.09.2022 12:54 Відповісти
це означає що вже розмістили і в подальшому будуть.... немає віри до руських і білихруських.....
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26.09.2022 12:38 Відповісти
Бордель не будет размещать на своей территории стриптиз-бар.
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26.09.2022 12:40 Відповісти
Перед кем ты, старый бес, Тут разводишь политес? Твой посол, я извиняюсь, Третий день как с пальмы слез! Будь на ем хотя б картуз Не такой бы был конфуз, А на ем же из одежи Ничаво, помимо бус!.(С).
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26.09.2022 12:40 Відповісти
Значит, будет размещать.
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26.09.2022 12:41 Відповісти
Не "будет", потому что уже.
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26.09.2022 12:44 Відповісти
Навіщо він бреше. Уся Білорусь- ведикий полігон рф.
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26.09.2022 12:46 Відповісти
Не треба, бо по ним можуть в'їбати? Слушна думка.
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26.09.2022 12:47 Відповісти
видно. мобіків хоче царь розмістити в лісах під Гомелем.
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26.09.2022 12:50 Відповісти
Гнилой дерун брешет не верьте ему.
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26.09.2022 13:13 Відповісти
Штурханите того Макея. Беларусь сейчас вся и есть военная база россии
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26.09.2022 13:35 Відповісти
Що, інші більш не вміщаються?
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26.09.2022 14:14 Відповісти
Брехливий шматок лайна Луки.
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26.09.2022 14:40 Відповісти
дивно якось,як віськова база рашки.в білорашківській губернії, буде у себе ще раз розміщувати військову базу рашки)))
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26.09.2022 14:41 Відповісти
Агов насправді це обережний випад проти росії. Ви що, незрозуміли?
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26.09.2022 16:52 Відповісти
 
 