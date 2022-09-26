Білорусь поки не розміщуватиме в себе військові бази РФ, - голова МЗС РБ Макей
Враховуючи нинішній рівень розвитку оборонних технологій, Білорусі поки що не потрібні військові бази Росії, заявив глава білоруського МЗС Володимир Макей.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на білоруські та російські ЗМІ.
Таким чином він відповів на запитання, чи не варто у зв'язку з нарощуванням сил НАТО біля Білорусі розмістити на території РБ російські військові бази.
"Розмови ці ведуться вже давно. Ніхто не знає, що може статися, і не можна нічого виключати в майбутньому з огляду на непередбачуваність розвитку ситуації, непередбачуваність поведінки наших партнерів", - сказав Макей.
Однак на сьогоднішній день, з урахуванням високого рівня розвитку військових технологій, немає особливого сенсу розміщувати додаткові іноземні сили на території Білорусії. Макей додав, що достатньо розгорнути відповідну техніку у Смоленській області, це буде ефективніше.
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Я такой фуйни не знаю.
Аааааа, вспомнил, это вонючий и загаженный хлев на скотном дворе с вывеской "Белоруссия" наполненный человекоподобным тупым и безропотным скотом. Ну блей блей, скотинка, пока тебя на бойню не отправили. А бойня в городе Гаага.