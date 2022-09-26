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Новини Агресія Росії проти України Війна
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На Заході дехто виступає за продовження війни, щоб послабити Росію, однак основної шкоди зазнає Україна, - глава МЗС Туреччини Чавушоглу

чавушоглу

На Заході є ті, хто підтримує продовження війни на території України, оскільки це може послабити Росію.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu.

Під час свого візиту до Японії, міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що "деякі актори на Заході виступають за продовження війни, щоб послабити Росію".

"Ці актори вважають, що продовження війни послабить Росію. Однак факт у тому, що основної шкоди зазнає Україна", - заявив Чавушоглу.

За словами міністра, світ перебуває в "періоді невизначеності", а війна Росії на території України "розхитує баланс сил у світі та посилює протиріччя між провідними державами".

Також читайте: Ердоган продовжить переговори з Путіним та Зеленським. Мета - організувати двосторонню зустріч, - МЗС Туреччини

Автор: 

Туреччина (3491) Чавушоглу Мевлют (126)


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Топ коментарі
+92
Да, где-то мы этот бред уже слышали - "война до последнего украинца", "войну развязал Запад для ослабления россии".
Заткнись уже, даун продажный!
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26.09.2022 12:39
+36
Що за ###ню верзе періодично цей чувашогли?
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26.09.2022 12:39
+36
До речі, Р зараз оголосила мобілізацію, тому вона, очевидно, і "виступає за продовження війни". Не розумію, чому ці слова адресовані Заходу, а не Росії.
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26.09.2022 13:07
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Лізуть на світ рашиськи курви продажні.... лопають рашиські консерви по світу.... Українці й світ бачать й розуміють !!!
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26.09.2022 15:27 Відповісти
Торгаші мріють лише про свої бариші, а не про мир.
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26.09.2022 16:52 Відповісти
Так ведь правильно сказал Эрдоган. Ему экономически нужна Украина и конечно РФ. За своих думает и делает.
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26.09.2022 17:09 Відповісти
Правильно собака дується, та не правильно кучу кладе!!!
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26.09.2022 17:39 Відповісти
Сволочь рашистская. Турки -это продажная шкура.
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26.09.2022 17:54 Відповісти
і що він пропонує? здатися і капітулювати? То нехай курдам віддадуть третину Туреччини, в чому проблема?
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26.09.2022 18:12 Відповісти
Агов, народе, коли ви вже звикнете до висловів турків і перестанете звертати на них увагу? Натомість дивитись на дії? Ви що не розумієте що це шоу турки влаштовують для ***** щоб і надалі вибивати у нього поступки на міжнародній арені? Це все політика в чистому виді
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27.09.2022 00:09 Відповісти
Это он про Венгрию. Просто по турецки сложно понять.
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29.09.2022 20:54 Відповісти
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