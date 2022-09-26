На Заході дехто виступає за продовження війни, щоб послабити Росію, однак основної шкоди зазнає Україна, - глава МЗС Туреччини Чавушоглу
На Заході є ті, хто підтримує продовження війни на території України, оскільки це може послабити Росію.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu.
Під час свого візиту до Японії, міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що "деякі актори на Заході виступають за продовження війни, щоб послабити Росію".
"Ці актори вважають, що продовження війни послабить Росію. Однак факт у тому, що основної шкоди зазнає Україна", - заявив Чавушоглу.
За словами міністра, світ перебуває в "періоді невизначеності", а війна Росії на території України "розхитує баланс сил у світі та посилює протиріччя між провідними державами".
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
1 2
Aleksiey Ykropovich
показати весь коментар26.09.2022 15:27 Відповісти Мені подобається 2
Great Deal
показати весь коментар26.09.2022 16:52 Відповісти Мені подобається 5
Борис Дородный #516688
показати весь коментар26.09.2022 17:09 Відповісти Мені подобається 0
Антон Ковальчук #471091
показати весь коментар26.09.2022 17:39 Відповісти Мені подобається 0
GT #427496
показати весь коментар26.09.2022 17:54 Відповісти Мені подобається 2
Victor Frey
показати весь коментар26.09.2022 18:12 Відповісти Мені подобається 2
Иван Мозговой #384171
показати весь коментар27.09.2022 00:09 Відповісти Мені подобається 0
Stanisław Lipski #193331
показати весь коментар29.09.2022 20:54 Відповісти Мені подобається 0
Сторінка 2 з 2
1 2
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Заткнись уже, даун продажный!