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Румунія відмовила у в’їзді російським пропагандистам з Russia Today на вибори голови органу ООН

румунія

Речниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова звинуватила Румунію в порушенні Статуту і Конвенції Міжнародного союзу електрозв’язку (МСЕ) після того, як країна відкликала візи 14 членів делегації, які мали взяти участь у заході, запланованому на 26 вересня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Romania Insider".

Міністерство закордонних справ Румунії, у свою чергу, заявило, що ці 14 осіб, журналісти Russia Today, були неналежним чином повідомлені як російські офіційні особи.

Росія стверджує, що рішення Румунії має на меті вплинути на шанси російського кандидата на посаду генерального секретаря МСЕ. Російський кандидат балотується проти кандидата від США.

У відповідь румунське міністерство уточнило, що в'їзні візи були надані всім посадовим особам, визначеним Російською Федерацією як члени офіційної делегації цієї держави на конференції МСЕ в Бухаресті. Йдеться про 17 віз.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заяви ексміністра Марги про "поділ" України суперечать офіційній позиції Бухареста, - МЗС Румунії

"Звинувачення російської сторони, згідно з яким цей захід мав на меті вплинути на шанси російського кандидата бути обраним на керівну посаду в організації, є абсолютно абсурдним і явно необґрунтованим", - також передали в МЗС Румунії.

У виборах керівника Міжнародного союзу електрозв'язку беруть участь два кандидати - американка Дорін Богдан-Мартін та росіянин Рашид Ісмаїлов.

віза (732) конфлікт (443) ООН (3342) пропаганда (2796) росія (64958) Румунія (1158)


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добра румунська справа
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26.09.2022 12:53 Відповісти
Що там взагалі робить російський кандидат? Do sanctions matter? - Санкції працюють, чи ні?
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26.09.2022 12:54 Відповісти
Знаю, что россияне открывали много бизнесов в Румынии в течении этих 10 лет . Особенно рядом с базой НАТО. Румыны могли бы немного прошерстить новые фирмы
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26.09.2022 12:55 Відповісти
Зачем тебе электросвязь? Несмотря на то, что мерин уже не в форме, лошадиной связи тебе хватит за глаза. Тоже уже небось не девка на выданье.
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26.09.2022 12:59 Відповісти
на вєнісуелу єхай, прєз-алкашєй...
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26.09.2022 13:08 Відповісти
Машуня, ей-богу лучше водочки, а?
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26.09.2022 13:09 Відповісти
росіяни від вас путіним смердить.....
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26.09.2022 13:11 Відповісти
Коли там американські візи закінчуються у Лаврова і Небензі? Нових не давать.
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26.09.2022 13:44 Відповісти
 
 