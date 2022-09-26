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Новини Мобілізація в РФ
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Грузія перевела усі пункти пропуску на особливий режим: ймовірно, через зростання кількості транспорту з РФ

грузія

Служба доходів Мінфу Грузії, яка відповідає за митний контроль на кордоні, у сьогоднішній заяві визнала різке зростання транспортного потоку до Грузії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Новости-Грузия".

У понеділок у відомстві заявили, що у всіх прикордонних КПП збільшують кількість митників і пункти працюють у цілодобовому режимі. Зазначають також, що грузинська сторона на зв’язку з турецькими, азербайджанськими й вірменськими колегами, щоб запобігати проблемам з транскордонним рухом вантажів.

Минулого тижня митники повідомляли, що на кордоні не відбувається нічого надзвичайного.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мобілізація в РФ: на виїзді з Росії до Грузії стоять у пробці понад 2 тисячі машин. ВIДЕО

З дня оголошення президентом РФ "часткової мобілізації", реальні масштаби якої невідомі, на кордоні Росії з Грузією - як і багатьох сусідів РФ - утворилися гігантські черги з росіян, які втікають з країни.

У неділю черга на російсько-грузинському кордоні сягала 20 кілометрів - аж до Владикавказу, орієнтовний час проходження контролю складає дві доби. Надходили повідомлення про людей, які намагаються йти через пробку пішки, з дітьми й валізами, перетинати кордон на велосипедах і самокатах.

кордон (4753) Грузія (1843) черга (224) мобілізація (3025)


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Топ коментарі
+8
Захапали Абхазію з Осетією. За декілька місяців почнуть Тбілісі віджимати. Дурні ви грузини.
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26.09.2022 13:32
+7
Грузія
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26.09.2022 13:26
+3
Да хай там поздихають в тих чергах !
ОСЬ УКРАЇНЦІ СТОЯЛИ В ЧЕРГАХ ПО 10 днів , щоб завезти в Україну недорогу евромашину

НАЙЕМА І ГЕТЬМАНЦЕВА НА ГИЛЯКУ !!!

І це коли грошей у українців мало , а передвигатися на якомусь транспорту треба - НО СПЕКУЛЯНТИ В УКРАЇНІ ВЗЯЛИ ВЕРХ НАД ЗАКОНОМ ПРО ЛЬГОТНУ РАСТАМОЖКУ

АВТОБАРИГ ВАСАДЗЕ І ЮЖАНИНУ НА ГИЛЯКУ ‼️‼️‼️
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26.09.2022 13:18
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А может они просто хотят фонтан из чачи увидеть? А вы на них клеймо предателей параши вешаете
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26.09.2022 13:18 Відповісти
Да хай там поздихають в тих чергах !
ОСЬ УКРАЇНЦІ СТОЯЛИ В ЧЕРГАХ ПО 10 днів , щоб завезти в Україну недорогу евромашину

НАЙЕМА І ГЕТЬМАНЦЕВА НА ГИЛЯКУ !!!

І це коли грошей у українців мало , а передвигатися на якомусь транспорту треба - НО СПЕКУЛЯНТИ В УКРАЇНІ ВЗЯЛИ ВЕРХ НАД ЗАКОНОМ ПРО ЛЬГОТНУ РАСТАМОЖКУ

АВТОБАРИГ ВАСАДЗЕ І ЮЖАНИНУ НА ГИЛЯКУ ‼️‼️‼️
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26.09.2022 13:18 Відповісти
Як ви так можете !!!Южаніна кращий банкір світу🥲
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26.09.2022 13:39 Відповісти
Вы ещё "слегка" ох%еетее от присутствия "узчелюсных"
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26.09.2022 13:19 Відповісти
Грузія
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26.09.2022 13:26 Відповісти
Захапали Абхазію з Осетією. За декілька місяців почнуть Тбілісі віджимати. Дурні ви грузини.
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26.09.2022 13:32 Відповісти
Kak ja ponimaju, tam seichas vlast dovolno proroSSijskaja... A narod vsjo eto panimaet.
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26.09.2022 13:48 Відповісти
Грузини не каються...
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26.09.2022 13:32 Відповісти
У місті Чакві (Грузія) місцеві зняли триколорну ганчірку з дому, який був арендований лаптями.

https://t.me/XYKYIV/23096

У Дагестані починають спалювати портрети *****.

https://t.me/XYKYIV/23107

Мобік в москві: «Слава Украінє! Господі, благослові Соєдіненниє Штати! Рашка гавно!

https://t.me/XYKYIV/23097
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26.09.2022 13:43 Відповісти
кріпостні путінські раби на раZZії починають щось "догадуватись та прозрівати"...
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26.09.2022 14:45 Відповісти
Чи розуму грузинам не вистачає, навіщо цю орду впускати!
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26.09.2022 13:58 Відповісти
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26.09.2022 14:02 Відповісти
Вслід за московитськими "біженцями" приходить "руській мір".
Вставте своїй владі "пістона" по самі гланди, панове грузини, бо грузинський 2008-й може перерости в український 2022-й...
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26.09.2022 14:12 Відповісти
так і буде....бо грузини "нацисти-нє хатят гаваріть на руSSкам...."
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26.09.2022 14:48 Відповісти
 
 