Грузія перевела усі пункти пропуску на особливий режим: ймовірно, через зростання кількості транспорту з РФ
Служба доходів Мінфу Грузії, яка відповідає за митний контроль на кордоні, у сьогоднішній заяві визнала різке зростання транспортного потоку до Грузії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Новости-Грузия".
У понеділок у відомстві заявили, що у всіх прикордонних КПП збільшують кількість митників і пункти працюють у цілодобовому режимі. Зазначають також, що грузинська сторона на зв’язку з турецькими, азербайджанськими й вірменськими колегами, щоб запобігати проблемам з транскордонним рухом вантажів.
Минулого тижня митники повідомляли, що на кордоні не відбувається нічого надзвичайного.
З дня оголошення президентом РФ "часткової мобілізації", реальні масштаби якої невідомі, на кордоні Росії з Грузією - як і багатьох сусідів РФ - утворилися гігантські черги з росіян, які втікають з країни.
У неділю черга на російсько-грузинському кордоні сягала 20 кілометрів - аж до Владикавказу, орієнтовний час проходження контролю складає дві доби. Надходили повідомлення про людей, які намагаються йти через пробку пішки, з дітьми й валізами, перетинати кордон на велосипедах і самокатах.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ОСЬ УКРАЇНЦІ СТОЯЛИ В ЧЕРГАХ ПО 10 днів , щоб завезти в Україну недорогу евромашину
НАЙЕМА І ГЕТЬМАНЦЕВА НА ГИЛЯКУ !!!
І це коли грошей у українців мало , а передвигатися на якомусь транспорту треба - НО СПЕКУЛЯНТИ В УКРАЇНІ ВЗЯЛИ ВЕРХ НАД ЗАКОНОМ ПРО ЛЬГОТНУ РАСТАМОЖКУ
АВТОБАРИГ ВАСАДЗЕ І ЮЖАНИНУ НА ГИЛЯКУ ‼️‼️‼️
https://t.me/XYKYIV/23096
У Дагестані починають спалювати портрети *****.
https://t.me/XYKYIV/23107
Мобік в москві: «Слава Украінє! Господі, благослові Соєдіненниє Штати! Рашка гавно!
https://t.me/XYKYIV/23097
Вставте своїй владі "пістона" по самі гланди, панове грузини, бо грузинський 2008-й може перерости в український 2022-й...