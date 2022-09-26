Грузія перевела усі пункти пропуску на особливий режим: ймовірно, через зростання кількості транспорту з РФ

Служба доходів Мінфу Грузії, яка відповідає за митний контроль на кордоні, у сьогоднішній заяві визнала різке зростання транспортного потоку до Грузії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Новости-Грузия".

У понеділок у відомстві заявили, що у всіх прикордонних КПП збільшують кількість митників і пункти працюють у цілодобовому режимі. Зазначають також, що грузинська сторона на зв’язку з турецькими, азербайджанськими й вірменськими колегами, щоб запобігати проблемам з транскордонним рухом вантажів.

Минулого тижня митники повідомляли, що на кордоні не відбувається нічого надзвичайного.

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З дня оголошення президентом РФ "часткової мобілізації", реальні масштаби якої невідомі, на кордоні Росії з Грузією - як і багатьох сусідів РФ - утворилися гігантські черги з росіян, які втікають з країни.

У неділю черга на російсько-грузинському кордоні сягала 20 кілометрів - аж до Владикавказу, орієнтовний час проходження контролю складає дві доби. Надходили повідомлення про людей, які намагаються йти через пробку пішки, з дітьми й валізами, перетинати кордон на велосипедах і самокатах.