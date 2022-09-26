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Новини Мобілізація в РФ
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На кордоні Казахстану з РФ з боку Петропавловська російські прикордонники на пропускають чоловіків призовного віку, - ЗМІ

россия,запрет,стоп

Одна з ділянок державного кордону Казахстану з Росією з боку Петропавловська на півночі країни виявилася закритою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє казахстанське видання Orda.

За словами очевидців і таксистів, чоловіків призовного віку не пропускають до Казахстану.

Також зазначається, що за непідтвердженими даними, на кордоні з боку Росії чекають на всіх чоловіків, які не змогли проїхати до Казахстану, - їх нібито одразу везуть автобусами до військкоматів.

Також читайте: Казахстан не рятуватиме росіян від мобілізації

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кордон (4753) Казахстан (871) мобілізація (3025)


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В загон, твари
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26.09.2022 13:20 Відповісти
У стойл, бидло!
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26.09.2022 13:28 Відповісти
як кажуть мудрі люди, найтрудніша перемога,це перемога над собою, не тікати треба ,а валити *****.А отак .. то будуть гоняти від загону до забію як стадо переляканих баранів , і кінець один - скотобойня.
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26.09.2022 13:27 Відповісти
Свабода на рассєі квітне!
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26.09.2022 13:27 Відповісти
https://youtu.be/3CWqY4D1lXk шо не ясно, руснявьіє?
https://youtu.be/3CWqY4D1lXk
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26.09.2022 13:40 Відповісти
 
 