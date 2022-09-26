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На кордоні Казахстану з РФ з боку Петропавловська російські прикордонники на пропускають чоловіків призовного віку, - ЗМІ
Одна з ділянок державного кордону Казахстану з Росією з боку Петропавловська на півночі країни виявилася закритою.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє казахстанське видання Orda.
За словами очевидців і таксистів, чоловіків призовного віку не пропускають до Казахстану.
Також зазначається, що за непідтвердженими даними, на кордоні з боку Росії чекають на всіх чоловіків, які не змогли проїхати до Казахстану, - їх нібито одразу везуть автобусами до військкоматів.
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https://youtu.be/3CWqY4D1lXk