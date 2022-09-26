Майже 80% українців вважають успіхи української армії спільним результатом дій України та Заходу, - КМІС. ІНФОГРАФІКА

З них 40% деяку перевагу надають Україні й українцям, 36% – у рівній мірі бачать внесок України/українців та Заходу, а 5% деяку перевагу надають Заходу.

Такі дані соціального опитування українців оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології, інформує Цензор.НЕТ.

"У всіх регіонах України абсолютна більшість (77-82%) вважають успіхи української армії спільним результатом дій України/українців та Заходу", - йдеться в повідомленні.

Заступник виконавчого директора КМІСу Антон Грушецький підсумував, що абсолютна більшість українців бачать підтримку Заходу і вважають перемоги спільними. За його словами, допомога Заходу – "не просто акт "благодійності", а саме участь у спільних історичних звершеннях і перемогах".

Він також відзначив, що 73% українців вірять, що Захід не втомився і хоче перемоги України на прийнятних для неї умовах.

Грушецький додав, що Росія проводить псевдореферендуми всупереч реальним настроям населення окупованих територій і планує анексувати їх, – тож важливо зберігати й нарощувати підтримку України.

.Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський, Притула, Кличко та Залужний - лідери симпатій українців, - опитування КМІС та НДІ. ІНФОГРАФІКА