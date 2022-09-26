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Новини Агресія Росії проти України
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Майже 80% українців вважають успіхи української армії спільним результатом дій України та Заходу, - КМІС. ІНФОГРАФІКА

навчання,зсу,тренування

З них 40% деяку перевагу надають Україні й українцям, 36% – у рівній мірі бачать внесок України/українців та Заходу, а 5% деяку перевагу надають Заходу.

Такі дані соціального опитування українців оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології, інформує Цензор.НЕТ.

"У всіх регіонах України абсолютна більшість (77-82%) вважають успіхи української армії спільним результатом дій України/українців та Заходу", - йдеться в повідомленні.

Майже 80% українців вважають успіхи української армії спільним результатом дій України та Заходу, - КМІС 01

Заступник виконавчого директора КМІСу Антон Грушецький підсумував, що абсолютна більшість українців бачать підтримку Заходу і вважають перемоги спільними. За його словами, допомога Заходу – "не просто акт "благодійності", а саме участь у спільних історичних звершеннях і перемогах".

Він також відзначив, що 73% українців вірять, що Захід не втомився і хоче перемоги України на прийнятних для неї умовах.

Майже 80% українців вважають успіхи української армії спільним результатом дій України та Заходу, - КМІС 02

Грушецький додав, що Росія проводить псевдореферендуми всупереч реальним настроям населення окупованих територій і планує анексувати їх, – тож важливо зберігати й нарощувати підтримку України.

.Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський, Притула, Кличко та Залужний - лідери симпатій українців, - опитування КМІС та НДІ. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

армія (3768) опитування (1929) Україна (5867) КМІС (334)


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Топ коментарі
+10
Добре що люди хочь розуміють шо не Зеленський персонально виграє війну
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26.09.2022 13:28
+9
Що таке?
А де ж 90% що вважають це особистою заслугою зеленського?!!
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26.09.2022 13:31
+7
Вірю тільки ЗСУ і нашим волонтерам 😠
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26.09.2022 13:29
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Добре що люди хочь розуміють шо не Зеленський персонально виграє війну
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26.09.2022 13:28 Відповісти
Як же ти, убоге,переживаєш за Зеленського? Я не розумію,як же ці журна%люхи маніпулюють будь якою новиною?В опитуванні ясно стоять питання-ДОПОМОГИ ЗАХОДУ.Ключове-допомоги.Навіщо писати про просто Заходу.З переляку подумаєш,що в Україні вже воюють регулярні війська з Європи.І чому питання саме про Захід?КМІС,ви не з Турції.Там Чавушоглу теж триндить,що деякі країни Заходу хочуть продовження війни в Україні.Не *****,а країни Заходу.Співпадіння-не думаю?
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26.09.2022 13:40 Відповісти
от цікаво, тобі подляк з/п франками платить; чи чим?
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26.09.2022 13:44 Відповісти
10 + 40 +36 + 5 + 3 + 7 = 101 %
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26.09.2022 13:45 Відповісти
Мені платить Макрон і його уряд, і не зарплату,а соціальну допомогу, і Франція дає притулок,як біженцю.Не знаю,як зможу віддячити Франції за допомогу.Це Захід,чи не Захід?З врахуванням вашого почесного віку,докладаю,в Франції вже давно нема валюти-франк-тут,як і у більшості країн ЄС-євро....
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28.09.2022 21:08 Відповісти
Вірю тільки ЗСУ і нашим волонтерам 😠
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26.09.2022 13:29 Відповісти
Що таке?
А де ж 90% що вважають це особистою заслугою зеленського?!!
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26.09.2022 13:31 Відповісти
нєдоработочка вийшла! Але пізніше допрацюють і видадуть 120% підтримки найнедолугішого!
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26.09.2022 13:35 Відповісти
результати кожного такого опитування залежить від того, як зформульоване запитання.
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26.09.2022 13:46 Відповісти
по-перше не було такого варіанта, а по друге - результати опитування сумарно 101%. Тобто намальоване.
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26.09.2022 14:11 Відповісти
українці правильно вважають
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26.09.2022 13:34 Відповісти
кудись так стрьомно повідомлення зникають..
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26.09.2022 13:38 Відповісти
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26.09.2022 13:35 Відповісти
"Потрібно розуміти, що 73% українців вірять, що Захід не втомився і хоче перемоги України на прийнятних для нас умовах. Абсолютна більшість українців хочуть бачити Україну частиною Заходу (90% за членство в ЄС і 73% за членство в НАТО)." (с)

Нам пороблено тими 73% чи шо?? Коли вже чую про ту намальовану цифру, що з виборів президента переслідує - хочеться звертатись до "Битви екстрасенсів" - може там якась чорна магія..
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26.09.2022 13:37 Відповісти
Під мудрим керівництвом Янелоха.
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26.09.2022 13:39 Відповісти
Стратегія маніпуляцій.
Даєш об'єктивну інформацію, і в неї закидаєш лайнєцо, про феєричну підтримку зЕ-влади.
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26.09.2022 13:54 Відповісти
Від Заходу ми отримуємо матеріальні ресурси: зброю, пальне, фінансову допомогу.
Воюємо ми своїми силами.
Коли русня каже, що тут вони воюють з НАТО, це вірно лише частково.
З НАТОвською зброєю, але вона вся в руках українців. Іноземних добровольців мало, вони є лише невеликою частиною ЗСУ.
Думаю, ні для кого не секрет, що без підтримки Заходу ми б вже програли. Банально через брак техніки і боєкомплекту.
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26.09.2022 14:12 Відповісти
Чому результати опитування сумарно 101%?
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26.09.2022 14:13 Відповісти
 
 