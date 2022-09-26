Майже 80% українців вважають успіхи української армії спільним результатом дій України та Заходу, - КМІС. ІНФОГРАФІКА
З них 40% деяку перевагу надають Україні й українцям, 36% – у рівній мірі бачать внесок України/українців та Заходу, а 5% деяку перевагу надають Заходу.
Такі дані соціального опитування українців оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології, інформує Цензор.НЕТ.
"У всіх регіонах України абсолютна більшість (77-82%) вважають успіхи української армії спільним результатом дій України/українців та Заходу", - йдеться в повідомленні.
Заступник виконавчого директора КМІСу Антон Грушецький підсумував, що абсолютна більшість українців бачать підтримку Заходу і вважають перемоги спільними. За його словами, допомога Заходу – "не просто акт "благодійності", а саме участь у спільних історичних звершеннях і перемогах".
Він також відзначив, що 73% українців вірять, що Захід не втомився і хоче перемоги України на прийнятних для неї умовах.
Грушецький додав, що Росія проводить псевдореферендуми всупереч реальним настроям населення окупованих територій і планує анексувати їх, – тож важливо зберігати й нарощувати підтримку України.
.Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський, Притула, Кличко та Залужний - лідери симпатій українців, - опитування КМІС та НДІ. ІНФОГРАФІКА
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А де ж 90% що вважають це особистою заслугою зеленського?!!
Нам пороблено тими 73% чи шо?? Коли вже чую про ту намальовану цифру, що з виборів президента переслідує - хочеться звертатись до "Битви екстрасенсів" - може там якась чорна магія..
Даєш об'єктивну інформацію, і в неї закидаєш лайнєцо, про феєричну підтримку зЕ-влади.
Воюємо ми своїми силами.
Коли русня каже, що тут вони воюють з НАТО, це вірно лише частково.
З НАТОвською зброєю, але вона вся в руках українців. Іноземних добровольців мало, вони є лише невеликою частиною ЗСУ.
Думаю, ні для кого не секрет, що без підтримки Заходу ми б вже програли. Банально через брак техніки і боєкомплекту.