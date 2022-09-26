Збирав кошти на БПЛА для окупантів та підшукував коригувальників ворожого вогню: перед судом постане мешканець Запоріжжя

Мешканець Запоріжжя перейшов на бік ворога та в тимчасово окупованому Мелітополі збирав кошти на БПЛА для рашистів та допомогав в коригуванні ворожого вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

"Слідством встановлено, що проросійськи налаштований житель Запоріжжя, перебуваючи на території тимчасово окупованого Мелітополя, перейшов на бік ворога та добровільно надавав допомогу у проведенні підривної діяльності проти України. На виконання завдання спецслужб країни-агресора він підшукував людей та схиляв їх до співпраці з окупантами. Ці громадяни за його дорученням збирали інформацію про розташування блокпостів, дислокацію підрозділів ЗСУ, видів та кількості військової техніки, а також її переміщення на території Запоріжжя та області. Потім розвіддані передавались ворогу", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що з ідеологічних міркувань обвинувачений анонсував у відкритому Телеграм-каналі збір коштів на придбання безпілотних літальних апаратів для використання у бойових діях проти українських захисників.

Зібрані гроші він передавав представникам військових формувань країни-агресора.