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Новини Війна
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Збирав кошти на БПЛА для окупантів та підшукував коригувальників ворожого вогню: перед судом постане мешканець Запоріжжя

Мешканець Запоріжжя перейшов на бік ворога та в тимчасово окупованому Мелітополі збирав кошти на БПЛА для рашистів та допомогав в коригуванні ворожого вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Збирав кошти на БПЛА для окупантів та підшукував коригувальників ворожого вогню: перед судом постане мешканець Запоріжжя 01

"Слідством встановлено, що проросійськи налаштований житель Запоріжжя, перебуваючи на території тимчасово окупованого Мелітополя, перейшов на бік ворога та добровільно надавав допомогу у проведенні підривної діяльності проти України. На виконання завдання спецслужб країни-агресора він підшукував людей та схиляв їх до співпраці з окупантами. Ці громадяни за його дорученням збирали інформацію про розташування блокпостів, дислокацію підрозділів ЗСУ, видів та кількості військової техніки, а також її переміщення на території Запоріжжя та області. Потім розвіддані передавались ворогу", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що з ідеологічних міркувань обвинувачений анонсував у відкритому Телеграм-каналі збір коштів на придбання безпілотних літальних апаратів для використання у бойових діях проти українських захисників.

Зібрані гроші він передавав представникам військових формувань країни-агресора.

Запоріжжя (2260) суд (11659) державна зрада (1678) Офіс Генпрокурора (3243)


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Топ коментарі
+6
часом не депутат від слуг уродів?
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26.09.2022 13:50
+5
Чувак за цими пікселями на фото виглядає як Ленін. Блін, може воно повстало і втекло із Мавзолея????
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26.09.2022 13:52
+5
фотку рогова впихнули
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26.09.2022 13:57
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часом не депутат від слуг уродів?
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26.09.2022 13:50 Відповісти
Чувак за цими пікселями на фото виглядає як Ленін. Блін, може воно повстало і втекло із Мавзолея????
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26.09.2022 13:52 Відповісти
фотку рогова впихнули
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26.09.2022 13:57 Відповісти
А хто воно таке реально ?
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26.09.2022 14:03 Відповісти
кацапы с раши привезли своего гауляйтера
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26.09.2022 14:07 Відповісти
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26.09.2022 14:03 Відповісти
Надька Крупська підпоїла і згвалтувала Валодєньку? )))
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26.09.2022 16:30 Відповісти
Для таких покидьків суд має складатися виключно із стовпа, мотузки та волонтерів-виконавців.
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26.09.2022 14:01 Відповісти
Фото "снігіря" недобітого! Гніда ***********!
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26.09.2022 14:03 Відповісти
Вже НАБРИДЛО писати - якщо б в березні та квітні розстріляли отаких з десяток,то вже забули б про корегувальників,від слова ЗОВСІМ.
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26.09.2022 14:20 Відповісти
яка ж потвора..., але ж усім притомним ще до війни було очевидно що те, що в мирний час виглядає як "ідеологічні розбіжності, тому що ми такі різні", у воєнний час це буде 100 відсоткова робота на ворога проти своєї держави...
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26.09.2022 14:27 Відповісти
Браслет уже надели?
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26.09.2022 14:44 Відповісти
Может пора и фотографии с Путиным везде выставлять с его замазанной харей ?
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26.09.2022 15:03 Відповісти
Так, дійсно, це Рогов.
Я почитав про нього... Почитайте і ви, кому цікаво, тут, наприклад: "https://www.chesno.org/traitor/66/ У 2013 році коли Віктор Медведчук створив "Украинский выбор" для просування відверто проросійських наративів, якими не хотіла плямувати себе тодішня Партія регіонів, то Рогов органічно вписався до цієї спільноти, і регулярно брав участь в їхніх пікетах. І навіть почав критикувати "регіоналів" за наміри євроінтеграції. "
чи тут: "https://unhide.net/unhide-card/rogov-vladimir-valerevich/ Рогов Владимир, сепаратист - полное досье, компромат "
Особа для ліквідації, поруч з Балицьким.
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26.09.2022 15:39 Відповісти
А що і цьому виродку присудять читати твори Шевченка чи символічну заставу?
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26.09.2022 15:41 Відповісти
А чому приховують морди цих підерасів?Їх треба знати .
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26.09.2022 20:26 Відповісти
 
 