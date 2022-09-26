МАГАТЕ розпочало переговори щодо створення зони ядерної безпеки навколо ЗАЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) розпочало переговори щодо створення зони безпеки навколо Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомив генеральний директор агентства Рафаель Гроссі, передає Цензор.НЕТ.

За словами директора агенції, у перемовинах беруть участь представники Державного департаменту США.

"Розпочав тиждень зустрічей у Державному департаменті США із зустрічі з заступницею Державного секретаря США з контролю над озброєннями та міжнародної безпеки Бонні Дженкінс. У центрі уваги – термінове створення зони ядерної безпеки на Запорізькій АЕС", - зазначив Гросі.

Очільник МАГАТЕ також наголосив, що безпека українських ядерних об’єктів залишається пріоритетом для організації.

"Робота над гарантуванням безпеки ядерних об’єктів України залишається пріоритетом, і підтримка США високо цінується", - додав Гроссі.

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