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МАГАТЕ розпочало переговори щодо створення зони ядерної безпеки навколо ЗАЕС

заес

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) розпочало переговори щодо створення зони безпеки навколо Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомив генеральний директор агентства Рафаель Гроссі, передає Цензор.НЕТ.

За словами директора агенції, у перемовинах беруть участь представники Державного департаменту США.

"Розпочав тиждень зустрічей у Державному департаменті США із зустрічі з заступницею Державного секретаря США з контролю над озброєннями та міжнародної безпеки Бонні Дженкінс. У центрі уваги – термінове створення зони ядерної безпеки на Запорізькій АЕС", - зазначив Гросі.

Очільник МАГАТЕ також наголосив, що безпека українських ядерних об’єктів залишається пріоритетом для організації.

"Робота над гарантуванням безпеки ядерних об’єктів України залишається пріоритетом, і підтримка США високо цінується", - додав Гроссі.

Також читайте: МАГАТЕ планує збільшити свою місію на Запорізькій АЕС, - Шмигаль

Автор: 

МАГАТЕ (708) Запорізька АЕС (1403) Гроссі Рафаель (290)


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А между момента создании комиссии и подрыва реактора интересно сколько пройдёт?я о том что,комиссии можно создавать месяцами,а подорвать за часы.
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26.09.2022 15:15 Відповісти
Давай- давай поливалка--- поливай! Скоро дожди тем более.
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26.09.2022 17:01 Відповісти
 
 