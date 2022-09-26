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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Вторгнення Росії в Україну коштуватиме світовій економіці 2,8 трильйона доларів, – ОЕСР

ввп

Світова економіка втратила імпульс після агресивної війни Росії в Україні. Війна сповільнює зростання та чинить додатковий тиск на зростання інфляції в усьому світі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прогноз Організації економічного співробітництва та розвитку

"Світова економіка втратила імпульс внаслідок неспровокованої, невиправданої та незаконної агресивної війни Росії проти України. Зростання ВВП у багатьох країнах зупинилося, а економічні показники вказують на тривале уповільнення", – заявив генеральний секретар ОЕСР Матіас Корманн.

Шок від інфляції та зростання цін на енергоносії, спричинений війною Росії проти України, змусив ОЕСР переглянути свої попередні прогнози економіки в усьому світі у бік зниження.

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Згідно з прогнозами фахівців ОЕСР,  річне зростання ВВП сповільниться приблизно до 1/2% у США у 2023 році та до 1/4% у зоні євро. При цьому в деяких європейських країнах у зимовий період може бути ще глибший спад. 

"Інфляційний тиск, який вже був присутній, коли світова економіка вийшла з пандемії, серйозно посилився війною. Це призвело до подальшого зростання цін на енергоносії та харчові продукти, які тепер загрожують рівню життя людей у всьому світі", – сказав Корманн.

ОЕСР прогнозує глобальне зростання на рівні скромних 3% цього року, яке сповільниться до 2,2% у 2023 році. Це набагато нижче за темпи економічного зростання, що прогнозуються до війни, і становить близько $2,8 трлн недоотриманого світового виробництва у 2023 році.

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Автор: 

ВВП (1351) інфляція (849) економіка (928) ОЕСР (76)


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Топ коментарі
+8
Сподіваюсь що швидко дійдуть висновку про необхідність прибрати причину дестабілізації.
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26.09.2022 13:53
+4
пусть шредер и меркель из своей зарплаты убытки компенсируют
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26.09.2022 13:55
+4
Не только Шредер и Меркель, но и Саркози, и Обама. Потому что если бы прихлопнули поганую Моль в 2008 или хотя бы в 2014, не потеряли бы 2,8 триллиона. И кучу жизней бы спасли. После суда над Рашистаном, судить надо будет западных мягкотелых чистоплюйских "реал политик".
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26.09.2022 14:07
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Сподіваюсь що швидко дійдуть висновку про необхідність прибрати причину дестабілізації.
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26.09.2022 13:53 Відповісти
Ну так нужно грохнуть *****, всех жителей росеи стерилизаовать, а ресурсs и территорию и поделить. И будет мир во всем мире и счастье на планете!!!
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26.09.2022 13:53 Відповісти
пусть шредер и меркель из своей зарплаты убытки компенсируют
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26.09.2022 13:55 Відповісти
І кацапський бюджет!
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26.09.2022 13:58 Відповісти
Не только Шредер и Меркель, но и Саркози, и Обама. Потому что если бы прихлопнули поганую Моль в 2008 или хотя бы в 2014, не потеряли бы 2,8 триллиона. И кучу жизней бы спасли. После суда над Рашистаном, судить надо будет западных мягкотелых чистоплюйских "реал политик".
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26.09.2022 14:07 Відповісти
Тому після перемоги росія повинна припинити своє існування як суверенна держава, має бути демілітарізована, денаціфікована, страни антіпутінської коаліціі мають чесно поділити ресурси росії в залежності від їх участі (німцям поквапитися), росіянам дозволити збирати "грибы, ягоды и валежник" - і таким чином не посягати на їх права.
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26.09.2022 13:57 Відповісти
не смішіть!!Ми що, вже оточили Мацкву??
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26.09.2022 14:00 Відповісти
Ты знаешь почему Гитлеру удалось придти к власти ?
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26.09.2022 14:06 Відповісти
В нас руйнувань в суммі вже перевищило 1,5трлн..Причому -давно!!
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26.09.2022 14:02 Відповісти
Вторгнення Росії в Україну коштуватиме світові десяткiв тисяч життiв украiнцiв.

Кто о чем, а вшивые о бане и о своих мерзких зеленых бумажках.
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26.09.2022 14:05 Відповісти
Пусть мировая экономика поставит расею на счетчик за убытки.
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26.09.2022 14:10 Відповісти
Якби західні владні зброяри, особливо НАТО, закрили небо над Україною вже кілька місяців тому на нагальний запит президента Зеленського, ваги збройного протистояння вже тоді могли б схилитися на користь нашої держави, уникнувши значну кількість жертв та захоплених територій. Якби... якби...
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26.09.2022 14:10 Відповісти
Умиротворення росії Німеччиною, Францією та США на чолі з Обамою в 2008-2014 роках коштуватимуть Світові...(далі по тексту).
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26.09.2022 14:10 Відповісти
 
 