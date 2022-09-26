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Новини Війна
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До погроз Путіна потрібно ставитися серйозно, але ЄС продовжить надавати військову підтримку Україні, - Боррель

путін

ЄС повинен серйозно поставитися до погроз Путіна про те, що він може застосувати ядерну зброю в Україні.

Про це заявив верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

За його словами, війна досягла "небезпечного моменту".

"Безумовно, це небезпечний момент, тому що російська армія була загнана в кут, і реакція Путіна - погроза використання ядерної зброї - це дуже погано", - наголосив Боррель.

Раніше Путін сказав, що його країна має "різну зброю знищення" і "використає всі доступні засоби", додавши: "Я не блефую".

"Коли люди кажуть, що це не блеф, ви повинні сприймати їх серйозно", - наголосив Боррель.

Він відкинув занепокоєння щодо того, що поставки зброї в ЄС закінчуються, і сказав, що ЄС повинен продовжувати надавати військову підтримку Україні, а також застосовувати економічні санкції проти президента Путіна та його союзників і вести дипломатичну діяльність.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Молдові перевірять готовність до реагування й подолання наслідків ядерної катастрофи чи застосування ядерної зброї

Автор: 

путін володимир (23765) росія (64958) ядерна зброя (1147) Євросоюз (13327) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+9
Они не боятся шо ***** может шахнуть по Украине, они боятся шо ***** может по ним жахнуть. вот чего действительно они боятся
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26.09.2022 13:55
+4
каждый выбирает для себя. но действительно, "лучше умереть стоя, чем жить на коленях как парашники".
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26.09.2022 13:58
+4
реакція Путіна - погроза використання ядерної зброї - це дуже погано

А чтоб тебя черти дрючили... Вот сейчас надо Зеленскому перестать хоть ненадолго удовлетворять Ермака и в своих интервью для западных СМИ описать эту ситуацию так: распоясавшийся диктатор считает, что наличие ядерного оружия позволяет ему делать всё, что он захочет, вытирая ноги о международное право и все принципы цивилизованного мира. Если сейчас дать слабину и уступить ему в страхе перед третьей мировой войной - такая война точно начнётся в обозримом будущем, когда ему захочется посягнуть на бывшие соцстраны, вступившие в НАТО, и если диктатор не получит решительный отпор сейчас, если диктатору уступят ценой независимого государства, которое Запад вместе с россией склонил к отказу от ЯО в 1994 году, только лишь в страхе перед ядерной войной - россия снова поставит Запад перед выбором уже через 5-10 лет, только на этот раз это будет выбор защищать или так же отдать на растерзание Латвию, Литву, Эстонию, которые "на бумаге" защищены пятой статьёй договора НАТО. Гитлер тоже не удовлетворился тем, что завоевал поначалу, потому что ему на тот момент не поставили на место.

Зеленский, если ты этого не сделаешь - этого за тебя не сделает никто, тональность их СМИ задана Салливаном, Блинкеном, до этого - Столтенбергом и Шольцем, и эта тональность - страх перед третьей мировой войной.
Зеленский, это последний шанс, потом это придётся говорить, когда плешивая крыса устроит ядерное заражение где-нибудь в Украине, а если и тогда не скажешь - будет риск, что всё заморозится совсем не на наших условиях.
Зеленский, посмотри, что несёт та гнида Чавушоглу, это надо перебивать, пока это не подхватили западные СМИ.
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26.09.2022 14:15
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Они не боятся шо ***** может шахнуть по Украине, они боятся шо ***** может по ним жахнуть. вот чего действительно они боятся
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26.09.2022 13:55 Відповісти
каждый выбирает для себя. но действительно, "лучше умереть стоя, чем жить на коленях как парашники".
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26.09.2022 13:58 Відповісти
сила дii маэ бути пропорциональна силi протидii.якщо обнульониш погрожуэ ядерною зброэю,то вiдповiдну зброю необхiдно надати Украiнi!
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26.09.2022 13:57 Відповісти
А чим, пардон, Україна буде відповідати на ядерні удари??Чекати??Поки заступляться за нас??
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26.09.2022 13:59 Відповісти
Про путлера много лет назад поведал Корней Чуковский...вещь называется Тараканище...
Читайте..иногда полезно...
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26.09.2022 14:00 Відповісти
Гі...но слід зливати в унітаз - бажано якомога швидше, бо засмердить оточуючий простір.
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26.09.2022 14:02 Відповісти
Серьёзность намерений треба подтвердить залпом по бункеру Срущего в Чемодан лилипута!
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26.09.2022 14:03 Відповісти
АналоГовнет..говорите...ну ну,это типа Дима Рогозин заклеял Дырку на МКС простым Скотчем ..,без сварки и прочих китайских примочек..типа одноразовые трусы и майки фирмы Адидас...
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26.09.2022 14:05 Відповісти
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26.09.2022 14:08 Відповісти
реакція Путіна - погроза використання ядерної зброї - це дуже погано

А чтоб тебя черти дрючили... Вот сейчас надо Зеленскому перестать хоть ненадолго удовлетворять Ермака и в своих интервью для западных СМИ описать эту ситуацию так: распоясавшийся диктатор считает, что наличие ядерного оружия позволяет ему делать всё, что он захочет, вытирая ноги о международное право и все принципы цивилизованного мира. Если сейчас дать слабину и уступить ему в страхе перед третьей мировой войной - такая война точно начнётся в обозримом будущем, когда ему захочется посягнуть на бывшие соцстраны, вступившие в НАТО, и если диктатор не получит решительный отпор сейчас, если диктатору уступят ценой независимого государства, которое Запад вместе с россией склонил к отказу от ЯО в 1994 году, только лишь в страхе перед ядерной войной - россия снова поставит Запад перед выбором уже через 5-10 лет, только на этот раз это будет выбор защищать или так же отдать на растерзание Латвию, Литву, Эстонию, которые "на бумаге" защищены пятой статьёй договора НАТО. Гитлер тоже не удовлетворился тем, что завоевал поначалу, потому что ему на тот момент не поставили на место.

Зеленский, если ты этого не сделаешь - этого за тебя не сделает никто, тональность их СМИ задана Салливаном, Блинкеном, до этого - Столтенбергом и Шольцем, и эта тональность - страх перед третьей мировой войной.
Зеленский, это последний шанс, потом это придётся говорить, когда плешивая крыса устроит ядерное заражение где-нибудь в Украине, а если и тогда не скажешь - будет риск, что всё заморозится совсем не на наших условиях.
Зеленский, посмотри, что несёт та гнида Чавушоглу, это надо перебивать, пока это не подхватили западные СМИ.
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26.09.2022 14:15 Відповісти
 
 