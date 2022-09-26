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Новини Війна Мобілізація в РФ
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Жодних рішень про запровадження воєнного стану в РФ поки не ухвалювалося, - Пєсков

пєсков

У Кремлі поки що не ухвалювали рішень про запровадження воєнного стану на території Росії.

Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков у коментарі російським ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

"Жодних рішень про введення воєнного стану в будь-яких регіонах поки не ухвалювалося", - заявив він.

Пєсков додав, що рішень щодо закриття кордонів для чоловіків через мобілізацію також поки що немає.

Варто зазначити, що за кілька днів до оголошення Путіним мобілізації його речник Дмитро Пєсков заявляв, що такого рішення очікувати не варто.

Пізніше він пояснив свою відповідь тим, що йому поставили питання "про повну мобілізацію", а не часткову.

Також читайте: Мобілізованих росіян можуть кинути на передову з мінімальною підготовкою, - британська розвідка

Автор: 

Пєсков Дмитро (1609) росія (64958) воєнний стан (568)


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Топ коментарі
+19
ну раз так, значить у підарів на днях буде військовий стан)
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26.09.2022 14:04
+9
значит уже решили - только не совсем понятно чем это поможет
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26.09.2022 14:04
+9
Если песков заявил, что не будет, то обязательно будет! Позже он объяснит это тем, что военное положение ввели не во всей россии. Так, к примеру, на Чукотке и земле Франца-Иосифа показательно не будут вводить. И то, это не точно
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26.09.2022 14:10
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ну раз так, значить у підарів на днях буде військовий стан)
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26.09.2022 14:04 Відповісти
письков дай ответ - если нету военного стану - какова причина мобилизации???
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26.09.2022 14:22 Відповісти
значит уже решили - только не совсем понятно чем это поможет
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26.09.2022 14:04 Відповісти
****** наїбалово, еєвєрю!
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26.09.2022 14:04 Відповісти
Так ви суки і від мобілізації відмовлялися, вїї запровадження. 😏
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26.09.2022 14:05 Відповісти
І не будемо нападати. Головне слово - поки не ухвалювалося.
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26.09.2022 14:10 Відповісти
стан рачки
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26.09.2022 14:06 Відповісти
Значит завтра введут
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26.09.2022 14:07 Відповісти
всі здобутки підарах були виключно на плечах українців
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26.09.2022 14:09 Відповісти
Если песков заявил, что не будет, то обязательно будет! Позже он объяснит это тем, что военное положение ввели не во всей россии. Так, к примеру, на Чукотке и земле Франца-Иосифа показательно не будут вводить. И то, это не точно
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26.09.2022 14:10 Відповісти
виєбем та і все
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26.09.2022 14:12 Відповісти
Если нет войны как говорят в России значит не зачем и вводить военное положение а нету военного положения значит и нет компенсации военным.
Мобилизируют и кинут
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26.09.2022 14:11 Відповісти
Таки да. Навіщо під час спецоперації вводити військовий стан і оголошувати могилізацію.
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26.09.2022 14:17 Відповісти
Чем же так сильно Порох обидел твою пролетарскую душу, что ты приплетаешь его куда попало?
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26.09.2022 14:16 Відповісти
Військовий стан був введений в прифронтових областях і то на місяць.
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26.09.2022 14:19 Відповісти
В якому році? Я ж написав - 2014....
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26.09.2022 22:49 Відповісти
Від твоєї писанини залишився хрестик.
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26.09.2022 22:51 Відповісти
Я бачу... Тикають москалі. Українці навідь Батька і Мати на "Ви", не те що незнайому людину...

Глибоко москальщина окопалася.
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26.09.2022 23:00 Відповісти
Я можу звертатись на ВИ до тих кого поважаю. Ти в їхнє число не входиш.
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26.09.2022 23:06 Відповісти
Так москалі нікого не поважають. Крім свого керівництва.

Українці спочатку дізнаються про людину, перед тим як починати щось казати.

Українці не ховаються під погонялами. Шляхетно несуть своє прізвище по життю.

вас викрито.
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27.09.2022 00:42 Відповісти
Дмитрий Сергеевич Песков бухает с утра без штанов !
Песков Дмитрий Сергеевич нюхает кокаина и на ночь !
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26.09.2022 14:14 Відповісти
Якщо путінська говоряча папуга каже "НІ" то знайте,буде "ТАК".
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26.09.2022 14:15 Відповісти
та быстрее уже давайте вводите военное положение, заградотряды росгвардии на погранпереходах, инженеров всех - в шарашки, строителей - в гулаг, недовольных интеллигентов - на свову...
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26.09.2022 14:20 Відповісти
Жодних рішень про запровадження воєнного стану в РФ поки не ухвалювалося, - Пєсков - значить будуть вводити
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26.09.2022 14:25 Відповісти
вертухайство у мордви закладене в хромосому. Від царя батюшки до Володьки Визволителя. вони введуть режим надзвичайного стану, піськов буде за Янаєва, в якого руки трусились.
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26.09.2022 14:30 Відповісти
Тайга напала на Тундру,кто выйдет победителем?правильно...Мавзолей чЛенина и таваристч Сралин,за то что вынесли из Мавзолея в 1961 году ...незаконно ..🦍🦍 Хрущев берега попутал...🤣
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26.09.2022 14:29 Відповісти
Нам українцям це до сраки, війна уже в нас.
А пуйлу він потрібний як мінімум, щоб відмінити вибори та бути царем до кінця війни(і своєї кінчини).
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26.09.2022 14:34 Відповісти
підар чеше власні воші
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26.09.2022 14:39 Відповісти
О, значить точно буде. Тікайте, кацапи, поки границі відкриті, бо скоро вас замурують в цій могилі з кінцями.
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26.09.2022 14:45 Відповісти
вошей вичисали, далі шо
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26.09.2022 14:45 Відповісти
***** має соснуть
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26.09.2022 14:46 Відповісти
"она ******** матерей"
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26.09.2022 14:47 Відповісти
далі кавказ
ні про що, 300000 людей *****
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26.09.2022 14:49 Відповісти
виник підарамзан, засцятий
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26.09.2022 14:51 Відповісти
з петухінцима путіна
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26.09.2022 14:52 Відповісти
кауказ спортілса
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26.09.2022 14:53 Відповісти
Пєсков, почєму нє в гімнастьоркє ?
Гімнастьорка как раз для гімнюков.
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26.09.2022 14:58 Відповісти
кадиров сосет у пескова
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26.09.2022 14:59 Відповісти
это видно
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26.09.2022 15:01 Відповісти
 
 