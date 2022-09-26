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Новини Агресія Росії проти України
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Росія після завершення псевдореферендумів може оголосити воєнний стан, - міністр оборони Литви Анушаускас

анушаускас

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас вважає, що Кремль може оголосити воєнний стан й тим самим обмежити можливість росіян перетинати кордони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на  LRT.

"Я думаю, що чутки про введення воєнного стану в прикордонних районах, чи межують вони з Україною, чи десь ще – це не просто чутки", — сказав Анушаускас.

Він зазначив, що варто чекати на введення воєнного стану або будь-якого посиленого режиму у РФ 28 вересня.

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Автор: 

Литва (2381) росія (64958) воєнний стан (568) псевдореферендум (192) Арвідас Анушаускас (66)


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Топ коментарі
+9
Українцям це нічого не змінює.
Війна була, є та на жаль ще деякий час буде.
Віримо та допомагаємо ЗСУ!
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26.09.2022 14:25
+6
быстрее бы уже вводили военное положение и начали взрывать дома в Волгодонске и бомбить Воронеж.
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26.09.2022 14:26
+3
от кто не полезет - так это казахи.
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26.09.2022 14:24
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Пусть объявляют войну сразу. Токо это еще деруны сюда полезут, армэны и казахи, подельники по ОДКБ. Но НАТО все равно войска не введет
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26.09.2022 14:20 Відповісти
от кто не полезет - так это казахи.
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26.09.2022 14:24 Відповісти
Значит они должны будут выйти из ОДКБ
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26.09.2022 14:30 Відповісти
казахам как-то ***** на то ОДКБ вместе с назарбаевыми-токаевыми.
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26.09.2022 14:36 Відповісти
одкб это не та абрревиатура, которая кого-то к чему-то обязывает.
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26.09.2022 15:20 Відповісти
И армэны под большим вопросом, у них есть чем заниматься ))
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26.09.2022 15:05 Відповісти
Главдерун уже картохой в кацапов кидается.
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26.09.2022 15:08 Відповісти
Какая родина? Какая мать?
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26.09.2022 14:26 Відповісти
Ну й рожа в цієї @обаної матері...
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26.09.2022 14:27 Відповісти
І шо Вже стррррррашно
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26.09.2022 14:24 Відповісти
Українцям це нічого не змінює.
Війна була, є та на жаль ще деякий час буде.
Віримо та допомагаємо ЗСУ!
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26.09.2022 14:25 Відповісти
Да ясно давно, да не всем! Мы пресуем проблему сами пустыми темами, а война давно с 2014 г. Чем быстрее все карты выпадут, тем реальней выбор делать стоит. Или они нас, или мы их. Ну нет у войны иного варианта кончится.
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26.09.2022 16:51 Відповісти
быстрее бы уже вводили военное положение и начали взрывать дома в Волгодонске и бомбить Воронеж.
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26.09.2022 14:26 Відповісти
Та ти шо?!
І шо?
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26.09.2022 14:27 Відповісти
Отлично а то европейцы чуть ли не вид на жительство кацапам готовят за политическое преследования а на самом деле спасают свою шкуру а не против войны
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26.09.2022 14:45 Відповісти
Хмырь мавзолейному нужно чтобы были руины на Бамбасе.. типа Алеппо в Сирии и Мариуполь в Украине..., только при таком раскладе быдло сыграет в ящик мавзолейный...🦍☠️👽
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26.09.2022 14:46 Відповісти
 
 