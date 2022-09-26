1 077 10
50 БТР передала Литва Україні з початку повномасштабного вторгнення, - міністр оборони Литви Анушаускас
Міністр оборони Литви Арвидас Анушаускас повідомив, що його країна за увесь час повномасштабної війни РФ проти України передала Україні 50 бронетранспортерів M113.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.
"Литва надавала Україні підтримку і продовжить це робити. Лише три дні тому наші БТР, які ми передали, вже прибули в Україну, і тепер кількість переданих Україні БТР M113 становить 50", - сказав міністр у коментарі ЗМІ після засідання Ради держбезпеки.
Міністр також підкреслив, що Литва розгляне подальшу можливу підтримку України в консультаціях з партнерами по НАТО, оскільки необхідно, щоб країна дотримувалася своїх зобов'язань перед Альянсом і забезпечувала безпеку солдатів, дислокованих у Литві.
Топ коментарі
+16 Артем Костюк
показати весь коментар26.09.2022 14:29
+9 ярослав ильчишин #484478
показати весь коментар26.09.2022 14:39
+8 razom
показати весь коментар26.09.2022 14:36
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
И об этом всегда надо помнить, говоря не только о помощи Украине от разных государств, но и личностях. Ибо 100 грн. от бабушки-пенсионерки имеют бОльшую ценность, чем миллион от олигарха ...
то может передать Литва.