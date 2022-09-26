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Новини Допомога Україні
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50 БТР передала Литва Україні з початку повномасштабного вторгнення, - міністр оборони Литви Анушаускас

анушаускас

Міністр оборони Литви Арвидас Анушаускас повідомив, що його країна за увесь час повномасштабної війни РФ проти України передала Україні 50 бронетранспортерів M113.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

"Литва надавала Україні підтримку і продовжить це робити. Лише три дні тому наші БТР, які ми передали, вже прибули в Україну, і тепер кількість переданих Україні БТР M113 становить 50", - сказав міністр у коментарі ЗМІ після засідання Ради держбезпеки.

Міністр також підкреслив, що Литва розгляне подальшу можливу підтримку України в консультаціях з партнерами по НАТО, оскільки необхідно, щоб країна дотримувалася своїх зобов'язань перед Альянсом і забезпечувала безпеку солдатів, дислокованих у Литві.

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Автор: 

Литва (2381) Україна (5867) БТР (279) Арвідас Анушаускас (66)


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Топ коментарі
+16
Дякую, Литва. Маленька країна, але з великим серцем. І залізними яйцями
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26.09.2022 14:29
+9
Дякуємо ЛИТВІ І ЛИТОВСЬКИМ ГРОМАДЯНАМ за підтримку.
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26.09.2022 14:39
+8
дякуємо !
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26.09.2022 14:36
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Дякую, Литва. Маленька країна, але з великим серцем. І залізними яйцями
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26.09.2022 14:29 Відповісти
дякуємо !
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26.09.2022 14:36 Відповісти
Дякуємо ЛИТВІ І ЛИТОВСЬКИМ ГРОМАДЯНАМ за підтримку.
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26.09.2022 14:39 Відповісти
Литві дяка!!!
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26.09.2022 14:41 Відповісти
Истинная щедрость определяется не тем сколько человек дал, а сколько у него осталось.
И об этом всегда надо помнить, говоря не только о помощи Украине от разных государств, но и личностях. Ибо 100 грн. от бабушки-пенсионерки имеют бОльшую ценность, чем миллион от олигарха ...
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26.09.2022 15:02 Відповісти
Не надо скромничать: что не с руки передавать Америке -
то может передать Литва.
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26.09.2022 15:18 Відповісти
М113 это двоюродный брат БТР 60П, срок использования вышел. Пора Литве от них избавляться. А хлам передать Украине, на один бой хватит. Ибо броня от старости устала.
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26.09.2022 15:37 Відповісти
Топити в сортирних ямах треба таких кацапидлів як ти.
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26.09.2022 15:54 Відповісти
Подяка литовцям! Приймемо з вдячністю ще більше!
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26.09.2022 19:10 Відповісти
 
 