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Новини
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Росіянина посадили більш ніж на 3 роки за те, що він спалив опудало у військовій формі

ігор,мальцев

Ігор Мальцев, переконаний пацифіст, на Масляну спалив опудало, вбране у військову форму. Прокуратура просила для нього 5 років ув’язнення, суд дав 3 роки й 8 місяців.

Про це повідомляє російське видання Sota, інформує Цензор.НЕТ.

Мальцева визнали винним в хуліганстві з мотивів політичної ворожнечі, вчиненому групою осіб. Суд врахував його стан здоров’я й часткове визнання провини, тому трохи скоротив термін, якого прагнула прокуратура.

Мальцев пояснив на суді, що не відчуває ненависті до військовослужбовців, а просто є пацифістом. За його словами, перфоманс закликав не до насилля, а до припинення військових дій.

Він також зазначив, що виступає проти вторгнення РФ на територію України та є переконаним пацифістом.

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Автор: 

Масляна (6) протест (2397) репресії (1621) росія (64958)


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Топ коментарі
+9
лучше 3 года сидеть чем удобрять чернозем в Украине
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26.09.2022 14:33
+5
Ловко придумано, что бы не ехать
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26.09.2022 14:39
+4
У рузьге ще багацько є опудал у військовій формі - палити та палити!
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26.09.2022 14:48
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лучше 3 года сидеть чем удобрять чернозем в Украине
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26.09.2022 14:33 Відповісти
В Росії військова форма це така цінність що коштує дуже дорого ніж життя людини.
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26.09.2022 14:35 Відповісти
Скоро Путина повесят, как Хусейна и он выйдет на свободу.
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26.09.2022 14:38 Відповісти
...а двійники путіна будуть кричати - вєшай вєшай! всєх нє пєрєвєшиваєш!
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26.09.2022 14:45 Відповісти
Ловко придумано, что бы не ехать
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26.09.2022 14:39 Відповісти
Там ще якісь штрафбати для таких придумають.
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26.09.2022 14:44 Відповісти
У рузьге ще багацько є опудал у військовій формі - палити та палити!
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26.09.2022 14:48 Відповісти
Краще сидіти, ніж вмирати за опудало
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26.09.2022 14:56 Відповісти
Щасливчик, живим залишиться)
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26.09.2022 14:59 Відповісти
кстати вариант. за отказ от мобилизации 10 лет. набить морду депутату два года. глядишь и война закончится.
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26.09.2022 15:37 Відповісти
Можна й подумати, як "умовний" строк купити...
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26.09.2022 17:09 Відповісти
 
 