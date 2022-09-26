Росіянина посадили більш ніж на 3 роки за те, що він спалив опудало у військовій формі
Ігор Мальцев, переконаний пацифіст, на Масляну спалив опудало, вбране у військову форму. Прокуратура просила для нього 5 років ув’язнення, суд дав 3 роки й 8 місяців.
Про це повідомляє російське видання Sota, інформує Цензор.НЕТ.
Мальцева визнали винним в хуліганстві з мотивів політичної ворожнечі, вчиненому групою осіб. Суд врахував його стан здоров’я й часткове визнання провини, тому трохи скоротив термін, якого прагнула прокуратура.
Мальцев пояснив на суді, що не відчуває ненависті до військовослужбовців, а просто є пацифістом. За його словами, перфоманс закликав не до насилля, а до припинення військових дій.
Він також зазначив, що виступає проти вторгнення РФ на територію України та є переконаним пацифістом.
Топ коментарі
+9 Mr. Javeline
показати весь коментар26.09.2022 14:33
+5 Підлога Маккартні
показати весь коментар26.09.2022 14:39
+4 Алекс Скела
показати весь коментар26.09.2022 14:48
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Mr. Javeline
показати весь коментар26.09.2022 14:33 Відповісти Мені подобається 9
Роман Марушка #520021
показати весь коментар26.09.2022 14:35 Відповісти Мені подобається 3
DmitrySviridon #501268
показати весь коментар26.09.2022 14:38 Відповісти Мені подобається 3
віктор федорович #394174
показати весь коментар26.09.2022 14:45 Відповісти Мені подобається 3
Підлога Маккартні
показати весь коментар26.09.2022 14:39 Відповісти Мені подобається 5
віктор федорович #394174
показати весь коментар26.09.2022 14:44 Відповісти Мені подобається 3
Алекс Скела
показати весь коментар26.09.2022 14:48 Відповісти Мені подобається 4
Horgloria
показати весь коментар26.09.2022 14:56 Відповісти Мені подобається 1
barrakud2 #521214
показати весь коментар26.09.2022 14:59 Відповісти Мені подобається 1
Юрий Орлов #130797
показати весь коментар26.09.2022 15:37 Відповісти Мені подобається 2
Yury Vovk
показати весь коментар26.09.2022 17:09 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль