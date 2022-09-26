Під час мобілізації в РФ перекривають дороги, проводять обшуки, спецслужби спонукають громадян доносити одне на одного, - ГУР МО
У РФ посилюються поліцейські заходи спрямовані на забезпечення оголошеної мобілізації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ГУР МО.
У Краснодарському та Ставропольському краях, Архангельській, Волгоградській, Воронежській та Ростовській областях звільнено наявні великі приміщення для розміщення мобілізованих (у тому числі спортивні об’єкти). Представники військових комісаріатів проводять "роз’яснювальну компанію" серед чоловіків щодо кадрової військової служби в ЗС РФ.
"Одразу після оголошення мобілізації в станиці тамань краснодарського краю розпочався побудинковий обхід населення співробітниками поліції з метою вручення повісток чоловікам призивного віку. Мобілізовані прибувають до темрюкського районного військового комісаріату, формуються в команди та відправляються на доукомплектування військових частин, які зазнали значних втрат у ході бойових дій. При прибутті на пункти збору в людей вилучають всі наявні засоби зв’язку. Відповідна підготовка в навчальних центрах не проводиться", - зазначили в ГУР МО.
Зазначається, щоб обмежити "безконтрольне" переміщення чоловіків та максимально охопити населення хвилею мобілізації, на автошляху А289 поблизу районного центру Темрюк діють спільні блокпости поліції та представників військового комісаріату.
"Загалом мобілізація в краснодарському краї носить масовий характер. Відомо, що близько 30% призваних - це чоловіки, які не мають жодного досвіду військової служби, а офіцерські звання отримали по закінченні військових кафедр у вищих навчальних закладах. У селищі тьоткіно курської області на постійній основі проводяться обшуки в будинках місцевого населення. Представники спецслужб спонукають доносити одне на одного, намагаючись знайти осіб, які спілкуються з українцями та в яких є знайомі чи родичі на території України. У результаті, місцеві уникають будь-яких розмов як з пересічними, так і з близькими людьми. Дороги в напрямку районного центру перекриті, виїзд цивільного населення заборонено.
У чуваській республіці 23 вересня призупинено набір мобілізованих. Керівництво республіки доповідає, що повністю виконало план призову та чекає наступних наказів", - зазначили в Головному управлінні розвідки.
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Во вторых, как ты думаешь, сколько в 200 миллионном СССР было призвано всего за 5 лет ВОВ? Всего 32 миллиона суммарно за все годы. Одновременно на фронте было не более 10 млн человек. Потому что ни одна экономика не выдержит, когда более, 7-8% населения мобилизовано.
Причем тогда женщины пахали за плугом. А дети делали снаряды на станках. И все равно не могли всех мобилизовать. Даже 20% невозможно мобилизировать. Потому что работают и воюют одна и та же возрастная прослойка населения.
"Давайте я расскажу, как все будет.
Предположим, вы решили не уезжать и разработали план. Надёжный, *****, как швейцарские часы. Вы твердо решили, что если вас пошлют в Украину, то там-то вы точно сдадитесь в плен в первый же день.
А если кто вас будет останавливать, так вы его пугнете выданным вам автоматом и спокойно уйдете к украинцам, ждать окончания этого *******.
Но вот незадача: после того, как вас забрил военком, вас послали не в Украину, а… в Курск. Даже не в сам Курск, а в какое-то поле в 100 км от Курска. В этом поле нихуя нет, кроме сраного сарая, который ваше руководство называет «объект номер 386». У этого объекта вы подружились с отличными ребятами: Серёгой и Толяном, которых так же, как и вас забрали по мобилизации.
Вы обнаружили неподалеку какую-то деревню, где местные жители будут подогревать вас самогоном и салом (ешь, милок, а то небось вас там не кормят).
Разумеется, оттуда вы в плен не пойдете.
Ваши будни выглядят так: вы жрете самогон с салом и иногда занимаетесь какой-то неведомой ****** типа покраски травы в поле рядом с «объектом номер 386».
Так проходит месяц. Именно он в отчетах командования будет называться «обучение и подготовка».
И вдруг однажды, часов в пять утра в поле приземлится вертолет и вас с Серёгой и Толяном, сонных и ещё не отошедших от вчерашнего, погрузят в него и куда-то повезут.
Спустя час вас высадят в таком же поле и прикажут бежать вооон в тот пролесок. Там за деревьями уже сидят такие же, как вы, пацаны, а где-то вдалеке слышатся хлопки.
Неожиданно в соседнее дерево что-то попадает и от него отскакивают мелкие щепки. Вы ещё не понимаете, что произошло, как вдруг пацан, стоящий за другим деревом в паре метров от вас падает, и по его лицу начинает течь кровь.
И в этот момент вас охватывает животный страх. Такого страха вы не испытывали никогда. Ваши яйца уходят в район груди, вам становится тяжело дышать и вы начинаете панически стрелять в то место, откуда, как вам кажется, слышны хлопки.
Потом все начинают куда-то бежать, и вы бежите вслед за ними. С вами рядом бежит и Серёга, но он куда-то неожиданно пропадает. Это потом до вас дойдет, что Серёгу снял снайпер, а пока вы просто бежите.
Потом вы добежите до грузовика, прыгнете в него и вас куда-то повезут. Когда вас довезут, вы спрыгнете, вас стошнит.
Вы не сможете ничего сказать комбату, когда он вас о чем-то спросит - вы и вопроса-то не услышите.
Через пару часов вы немного придёте в себя, и ваш страх и шок сменятся на абсолютную пустоту. А ещё вы подумаете о Серёге. Вы поговорите с Толяном и решите, что завтра вы ***** отомстите за невинно убиенного пацана.
О своем плане по сдаче в плен вы пока забудете.
Вы, конечно, вспомните о нем, но не раньше чем через пару недель, когда уже побываете в ещё нескольких боях. Когда уже не станет ребят, которые были в первые дни, когда вы только приехали «на передок» Когда Толяна увезут без ноги в госпиталь. И когда на ваших руках уже будет кровь.
Именно последнее и будет вас удерживать от сдачи в плен, ведь где-то в глубине души вы понимаете, что вы - военный преступник. И сдаваться уже будет страшно. А что там со мной сделают? - подумаете вы.
Вы ещё повоюете пару недель, пытаясь отомстить за убитых товарищей. Вам уже не будет страшно, единственная эмоция, которую вы будете испытывать - это невероятная злоба.
Злоба на себя, что не уехали до мобилизации. Злоба на командование, что не дало осуществить ваш план. Злоба на прапора, который не может дать нормальную обувку. Но главное, злоба на «сраных укропов», потому что… Да потому что они ********.
Но и злоба пройдет.
Однажды вы, при очередном марш-броске наступите на какую-то кочку, услышите щелчок и все.
Все закончится."
А чому дивуватись - роблять те, що вміють.
Все повертається "на кругі своя". Але тепер для самих московитів. А це додає радості та тепла на душі