Мобілізовані росіяни будуть воювати зі зброєю та технікою часів Другої світової війни, - командувач сил оборони Естонії Юхтегі

Більшість із сотень тисяч мобілізованих росіян не зможуть діяти як єдине військо, оскільки це потребуватиме додаткової військової підготовки, заявив командувач сил оборони Естонії Ріхо Юхтегі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

Рішення Кремля мобілізувати 300 тис. резервісти наполягають, що на один кілометр фронту потрібно 300 солдатів. Ймовірно, ми побачимо досить цікаві речі в найближчі місяці та тижні. Я думаю, що ми не побачимо сучасної техніки, яка повинна бути у кожного солдата. Натомість ми побачимо багато чоловіків у спорядженні часів Другої світової війни", – підкреслив естонський генерал.

За його словами, до відео, які циркулюють у соцмережах, на яких видно проіржавілу російську зброю, шоломи, військову техніку, слід ставитися скептично – хоча техніка не найкраща, але іржа не заважає зброї стріляти.

"Що означатиме для України прихід цієї (мобілізованої) маси на фронт, неважливо, як добре чи погано вони воюють, це зупинить поступ (українців), а наближення зими й зміна погоди сприятимуть до всього. Досить сумнівно, що Україна може досягти великих досягнень у найближчі місяці", – зазначив генерал.

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