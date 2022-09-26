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Новини Агресія Росії проти України
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Мобілізовані росіяни будуть воювати зі зброєю та технікою часів Другої світової війни, - командувач сил оборони Естонії Юхтегі

рф,війська

Більшість із сотень тисяч мобілізованих росіян не зможуть діяти як єдине військо, оскільки це потребуватиме додаткової військової підготовки, заявив командувач сил оборони Естонії Ріхо Юхтегі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

Рішення Кремля мобілізувати 300 тис. резервісти наполягають, що на один кілометр фронту потрібно 300 солдатів. Ймовірно, ми побачимо досить цікаві речі в найближчі місяці та тижні. Я думаю, що ми не побачимо сучасної техніки, яка повинна бути у кожного солдата. Натомість ми побачимо багато чоловіків у спорядженні часів Другої світової війни", – підкреслив естонський генерал.

За його словами, до відео, які циркулюють у соцмережах, на яких видно проіржавілу російську зброю, шоломи, військову техніку, слід ставитися скептично – хоча техніка не найкраща, але іржа не заважає зброї стріляти.

"Що означатиме для України прихід цієї (мобілізованої) маси на фронт, неважливо, як добре чи погано вони воюють, це зупинить поступ (українців), а наближення зими й зміна погоди сприятимуть до всього. Досить сумнівно, що Україна може досягти великих досягнень у найближчі місяці", – зазначив генерал.

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Автор: 

зброя (7438) росія (64958) Естонія (1601) мобілізація (3025)


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Топ коментарі
+11
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26.09.2022 14:57
+5
Не розслабляємось ! Незабаром і на тачанках приїдуть з шашками нАголо !
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26.09.2022 14:55
+5
мобилизированных обязывают приходить на призывной пункт со своим карематом, пуховым спальником и горелкой Kovea. Наличие компактной переносной буржуйки и шанцевого инструмента от Fiskars приветствуется.
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26.09.2022 14:56
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Помню как мы воевали под Сталинградом. Мне дали 5 патронов, а моему другу винтовку мосина. Это была первая колда, было это давно и я тогда нихрена не мог понять, что за дела
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26.09.2022 14:52 Відповісти
Не розслабляємось ! Незабаром і на тачанках приїдуть з шашками нАголо !
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26.09.2022 14:55 Відповісти
мобилизированных обязывают приходить на призывной пункт со своим карематом, пуховым спальником и горелкой Kovea. Наличие компактной переносной буржуйки и шанцевого инструмента от Fiskars приветствуется.
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26.09.2022 14:56 Відповісти
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26.09.2022 14:57 Відповісти
Россиянка, которая вероятно проживает во временно оккупированном Крыму, поделилась «бизнес-идеей», которая поможет ей заработать на мобилизации.Она рассказала, что ее знакомого скоро мобилизуют. Пока этого не произошло, она просит его жениться, чтобы после его смерти в Украине она смогла получить 7 миллионов рублей от государства, пишет https://glavred.info/world/rossiyskie-zhenshchiny-pridumali-biznes-na-mobilizovannyh-10411937.html «Главред» .
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26.09.2022 15:01 Відповісти
а булки помять хоть даст бывшему знакомому? если нет, то на его месте я бы не согласился
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26.09.2022 15:04 Відповісти
дура! для этого ей должны вернуть его труп, а это вряд ли...
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26.09.2022 15:39 Відповісти
Оце так!
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26.09.2022 15:05 Відповісти
Так це ж їхнє гасло у дії: Можем повторіть! Виявляється вони мали на увазі старе озброєння і кількість фаршу.
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26.09.2022 14:57 Відповісти
Теперь ждем появления на фронте пищалей, пистолей, мушкетонов. А то и (недайбог!) кулеврин, "Единорогов" и самой Царь-Пушки!
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26.09.2022 14:58 Відповісти
Забыли пан за гавнопульты)))
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26.09.2022 15:40 Відповісти
Досить сумнівно шо цей енерал на своєму місці, або ляпнув це з бодуна.
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26.09.2022 14:58 Відповісти
перепрошую,а з ким цей генерал встиг повоювати що вже робить аналіз того може чи ні ЗСУ до прогресу в найближчі місяці?!
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26.09.2022 15:00 Відповісти
******* зброю знищили тепер в них зброя часів другої світової але вона не така ефективна в ******** війні
А враховуючи те що Україна почне отримувати все більше новітньої зброї за ленд-лізом то мобілізація орків не приведе до успіху але затримає успіхи ЗСУ в звільненні територій.
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26.09.2022 15:02 Відповісти
Я тут подумал. Огромные стада кацапов надо будет кормить, обогревать., создавать минимальные условия для существования. С какого расстояния видно буржуйку или кухню на колесах в современный теплак при нулевой или отрицательной температуре?
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26.09.2022 15:02 Відповісти
для ракеты с ИКГСН это расстояние ограничено только дальностью полёта самой ракеты.
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26.09.2022 15:21 Відповісти
на россии это не обязательно, их поголовье мобиков привычно к суровым условиям...
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26.09.2022 15:40 Відповісти
Якщо гвінтівка Мосіна, то це вже перша мирова війна. Подивимось з чим вони полізуть до гас цього разу !
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26.09.2022 15:09 Відповісти
Афганці ім підкинули карамальтуки.
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26.09.2022 15:12 Відповісти
Вангую натовпи замерзлих цієї зими ватанів у окопах
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26.09.2022 15:17 Відповісти
Таки так - естонський генерал це неабиякий авторитет ! Де він , трясця його матері , воював і якими бригадами командував , що вирішив що може давати оцінку українській армії !
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26.09.2022 15:18 Відповісти
Таке враження,що цей хенерал просто дурень...
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26.09.2022 15:36 Відповісти
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26.09.2022 16:25 Відповісти
Треба кавалерію на навчання відправляти...
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26.09.2022 19:32 Відповісти
 
 