Через низьку явку "виборців" на псевдореферендумі у Мелітополі окупанти повторно пішли по домівках місцевих, - Федоров
Через катастрофічно низьку явку "виборців" члени окупаційних виборчкомів у Мелітополі почали повторний поквартирний та подомовий обхід.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Мелітопольський міський голова Іван Федоров у telegram.
"Циркове видовище під назвою "референдум" продовжується на окупованих територіях. Через катастрофічно низьку явку "виборців" члени окупаційних виборчкомів у Мелітополі почали повторний поквартирний та подомовий обхід. Малочисельних мешканців міста, які все ж таки відчинили двері самозванцям, змушують голосувати за відсутніх членів родини та сусідів. За тих, хто евакуювався з окупації", - йдеться у повыдомленні.
Федоров підкреслює, що під дулами автоматів та через погрози ворог намагається "намалювати" хоч якусь подобу явки на псевдореферендумі.
"Однак картинка навіть для ворожих пропагандистів не клеїться - своє ставлення до цього спектаклю мешканці окупованих територій вже висловили", - додає він.
Будь ласка, зачекайте...
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