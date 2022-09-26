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Новини Війна
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Через низьку явку "виборців" на псевдореферендумі у Мелітополі окупанти повторно пішли по домівках місцевих, - Федоров

референдум

Через катастрофічно низьку явку "виборців" члени окупаційних виборчкомів у Мелітополі почали повторний поквартирний та подомовий обхід.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Мелітопольський міський голова Іван Федоров у telegram.

"Циркове видовище під назвою "референдум" продовжується на окупованих територіях. Через катастрофічно низьку явку "виборців" члени окупаційних виборчкомів у Мелітополі почали повторний поквартирний та подомовий обхід. Малочисельних мешканців міста, які все ж таки відчинили двері самозванцям, змушують голосувати за відсутніх членів родини та сусідів. За тих, хто евакуювався з окупації", - йдеться у повыдомленні.

Федоров підкреслює, що під дулами автоматів та через погрози ворог намагається "намалювати" хоч якусь подобу явки на псевдореферендумі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти залякують жителів окупованого Мелітополя провокаційними вибухами, - мер Федоров

"Однак картинка навіть для ворожих пропагандистів не клеїться - своє ставлення до цього спектаклю мешканці окупованих територій вже висловили", - додає він.

Мелітополь (770) Федоров Іван (645) псевдореферендум (192)


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От не розумію,для чого їм ця ходанина,та писанина? Рішення прийнято,цифри озвучать,які схочуть!Голоси ні нащо не вливають!Редактори,хто вам вкидує цю туфту,що Ви її друкуєте??..
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26.09.2022 16:24 Відповісти
навіщо ходять, коли й так оголосять цифри які собі придумали? а відкати? вони ж зараз з центру гроші вимогатимуть, мовляв "хаділі па всему Мєлітополю на протяжении 1,5 млн. бак..., с..а!, километров, стерли ноги по самую по задницу, мєстниє, с..ка!, безплатна галасавать нє хатять!"
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28.09.2022 18:24 Відповісти
 
 