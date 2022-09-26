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Новини Санкції проти Росії
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Угорщина виступатиме проти санкцій щодо Росії, які ставлять під загрозу ядерні інвестиції країни, - Сійярто

сійярто

Угорщина не підтримає жодних санкцій Європейського Союзу проти Росії, які можуть перервати постачання ядерної енергії, заявив міністр закордонних справ Петер Сійярто.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

"Ми ніколи не підтримували та ніколи не підтримуватимемо жодних санкцій, які ставлять під загрозу наші ядерні інвестиції, прямо чи непрямо", — сказав Сійярто у Міжнародному агентстві з атомної енергії у Відні.

За його словами, Угорщина буде проти санкцій проти Росії, які вплинуть на інженерні, будівельні та інформаційні технології, необхідні для реактора поблизу міста Пакш.

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Автор: 

Угорщина (2264) росія (64958) санкції (11773) Сійярто Петер (352)


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Топ коментарі
+26
А удар ядерной ракетой по венгрии будет считаться ядерной инвистицией?*
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26.09.2022 15:12
+12
На Урал! На історичну Батьківщину!
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26.09.2022 15:12
+8
правильне рішення!
треба підтримувати каннібала, який відстоює свої права їсти людей і побільше і який ******** ядерною зброєю!
бо коли почнеться ядерна війна тобі ж тожчно не буде чого боятися, правда?

Боже, яке ж воно кончене...
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26.09.2022 15:13
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Не всі паприкаші однаково корисні!
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26.09.2022 15:10 Відповісти
та ладно?
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26.09.2022 15:10 Відповісти
Обсиярто в штаны
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26.09.2022 15:14 Відповісти
оспади... как жеж задолбало это сиярто....
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26.09.2022 15:10 Відповісти
кончені виродки, будьте прокляті.
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26.09.2022 15:11 Відповісти
На Урал! На історичну Батьківщину!
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26.09.2022 15:12 Відповісти
Північний Урал, в тундру на ягель.
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26.09.2022 15:31 Відповісти
А удар ядерной ракетой по венгрии будет считаться ядерной инвистицией?*
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26.09.2022 15:12 Відповісти
Можна посипати порошковим плутонієм. Можна було б і полонієм, але це дуже дорого.
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26.09.2022 15:32 Відповісти
Да выступайте себе хоть до посинения !
******* возомнили себя повелителями Вселенной.
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26.09.2022 15:13 Відповісти
Сіярто вже звузив свої викати до мінімуму, аж полисів від злості, неборака.
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26.09.2022 15:13 Відповісти
правильне рішення!
треба підтримувати каннібала, який відстоює свої права їсти людей і побільше і який ******** ядерною зброєю!
бо коли почнеться ядерна війна тобі ж тожчно не буде чого боятися, правда?

Боже, яке ж воно кончене...
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26.09.2022 15:13 Відповісти
****** таки колись доп&*дяться.
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26.09.2022 15:15 Відповісти
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26.09.2022 15:15 Відповісти
Уверен, что не зацепит? если россия **...т ядерной бомбой по Украине, до Угорщины облако тоже дойдет.
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26.09.2022 15:16 Відповісти
Если удар по Украине (или выброс на ЗАЭС) каким-то образом повысит радиационный фон в стране члене НАТО, автоматически сработает пятая статья, в их доктрине, это нападение.
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26.09.2022 15:23 Відповісти
"Тебя,мусор,никто не спрашивает." (с)
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26.09.2022 15:17 Відповісти
Нічого нічого, почекайте - й до вас п*дарасів доберемось...
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26.09.2022 15:18 Відповісти
Хто вас питатиме, виродки?!
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26.09.2022 15:19 Відповісти
Справжні вороги України, Ізраїль таких на ракетах катає.
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26.09.2022 15:19 Відповісти
скоро Венгрия покажется детским садом......
в Италии на пост премьера побеждает ультраправая Джорджия-Мелони, итальянский аналог Трампа....
в Италии нацики срывают флаги Евросоюза.....
https://twitter.com/i/status/1574334761572732931
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26.09.2022 15:20 Відповісти
в Италии правительства меняются два раза в год
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26.09.2022 15:26 Відповісти
страну и за пол года ухайдокать можно, причем легко......
и за примерами далеко ходить не нужно......
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26.09.2022 15:31 Відповісти
Точно, деятельность Зе с Бе и слугами народа тому доказательство.
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26.09.2022 15:34 Відповісти
Су/жу/чка крашеная.
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26.09.2022 21:58 Відповісти
Да не Трампа она агент а Хутина.
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27.09.2022 08:38 Відповісти
Україні не знайшлось місця ні в НАТО, ні в Євросоюзі. Зате путінським підстилкам знайшлось скрізь.
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26.09.2022 15:20 Відповісти
В нас сусід з головою не дружит - от і не взяли.
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26.09.2022 15:26 Відповісти
Це як мати по сусідству наркопритон.
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26.09.2022 15:29 Відповісти
А цім пи.орам,як виявилось, і сусід такий не знадобився.Самі по собі курви!Країна НАТО,доречі!
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26.09.2022 19:13 Відповісти
бохохли це шлак, а укрів мало, тому такі наслідки!
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26.09.2022 15:31 Відповісти
За это надо сказать спасибо старой ведьме Меркель.
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27.09.2022 08:39 Відповісти
Меркель путінська *****
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27.09.2022 12:46 Відповісти
мад'яри *****
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26.09.2022 15:21 Відповісти
Ну от "мадярські хлопці" і призналися - з "якого переляку" вони так за Росію "сраку рвуть"! Це те, про що я писав, ще як тільки мадяри почали паскудить Україні: Орбан з Сійярто в "долі" на отримання доходів з майбутньої угорської АЕС, яку їм будують росіяни Недаром угода на будівництво засекречена була!
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26.09.2022 15:44 Відповісти
Бувша імперія -- ніяк не можут вспокоітись.
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26.09.2022 15:21 Відповісти
Не понимаю как эту страну ( троянский конь) держат в ЕС и в НАТО,
исключить их и забрать безвиз, через месяц Орбана И срайто народ повесит их над портретом пуйла.
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26.09.2022 15:22 Відповісти
сформована Вісь Зла: росія - іран - угорщина
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26.09.2022 15:23 Відповісти
Закрийте цим ******** ипальники і виключіть з усіх міжнародних організацій.
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26.09.2022 15:26 Відповісти
****** не мужик,********** не государство!
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26.09.2022 15:29 Відповісти
Гоніть цих циганів з уральських є..нєй подалі від Європи,вони весь час будуть п"ятим колесом у європейському суспільстві...цей боров орбан завжди дивиться під хвоста пуйлу і виконує всі його забаганки...
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26.09.2022 15:32 Відповісти
https://t.me/c/1117898361/10661

Премьер министр Венгрии, Ференц Салаши перед повешением за пособничество нацистам, 1946 г.

Орбану приготуватись
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26.09.2022 15:54 Відповісти
мадяри нині вороги майже усіх сусідніх народів, не лише нас гризуть, але й румунів та словаків,
не вгадали з відновленням своєї недоімперії, коли вступили в 1 і 2 Світові війни,
після 2-ї Сталін вивів їх з під репарації, аби лише слухняно смоктали московський ***,
репарацій тоді не було, але *** москалів смокчуть і донині, 1956 рік був непорозумінням,
а як же Ленін їм прагнув допомогти у 1919 р . з революцією, але московські орди потонули на шляху до них в Україні,
те що угорська бидломаса не встигла повністю вирізати у 1919 р. невеликий процент окультуризованих угорців, то не так заслуга Хорті, як українців.
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26.09.2022 16:03 Відповісти
Выродки!
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26.09.2022 16:06 Відповісти
Пора це пропутінське гівно гнати з ЄС
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26.09.2022 16:11 Відповісти
Най хоч ся всеруть мадярота, не звертати уваги на цих ханте-мансі...
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26.09.2022 17:15 Відповісти
 
 