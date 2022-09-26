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Угорщина виступатиме проти санкцій щодо Росії, які ставлять під загрозу ядерні інвестиції країни, - Сійярто
Угорщина не підтримає жодних санкцій Європейського Союзу проти Росії, які можуть перервати постачання ядерної енергії, заявив міністр закордонних справ Петер Сійярто.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.
"Ми ніколи не підтримували та ніколи не підтримуватимемо жодних санкцій, які ставлять під загрозу наші ядерні інвестиції, прямо чи непрямо", — сказав Сійярто у Міжнародному агентстві з атомної енергії у Відні.
За його словами, Угорщина буде проти санкцій проти Росії, які вплинуть на інженерні, будівельні та інформаційні технології, необхідні для реактора поблизу міста Пакш.
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******* возомнили себя повелителями Вселенной.
треба підтримувати каннібала, який відстоює свої права їсти людей і побільше і який ******** ядерною зброєю!
бо коли почнеться ядерна війна тобі ж тожчно не буде чого боятися, правда?
Боже, яке ж воно кончене...
в Италии на пост премьера побеждает ультраправая Джорджия-Мелони, итальянский аналог Трампа....
в Италии нацики срывают флаги Евросоюза.....
https://twitter.com/i/status/1574334761572732931
и за примерами далеко ходить не нужно......
исключить их и забрать безвиз, через месяц Орбана И срайто народ повесит их над портретом пуйла.
Премьер министр Венгрии, Ференц Салаши перед повешением за пособничество нацистам, 1946 г.
Орбану приготуватись
не вгадали з відновленням своєї недоімперії, коли вступили в 1 і 2 Світові війни,
після 2-ї Сталін вивів їх з під репарації, аби лише слухняно смоктали московський ***,
репарацій тоді не було, але *** москалів смокчуть і донині, 1956 рік був непорозумінням,
а як же Ленін їм прагнув допомогти у 1919 р . з революцією, але московські орди потонули на шляху до них в Україні,
те що угорська бидломаса не встигла повністю вирізати у 1919 р. невеликий процент окультуризованих угорців, то не так заслуга Хорті, як українців.