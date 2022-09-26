У Німеччині звільнили керівника енергокомпанії, який поїхав спостерігачем на псевдореферендум у Запорізьку область
У Німеччині звільнили з роботи керівника підрозділу енергетичної компанії, який поїхав на тимчасово окуповані РФ українські території та був спостерігачем на псевдореферендумі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.
Відповідальні наглядові ради та правління асоціації звільнили керуючого директора постачальника енергії Energie Waldeck-Frankenberg (EWF) у Гессені Штефана Шаллера після його суперечливої поїздки в Україну.
"Це стало реакцією на його роботу як спостерігача на незаконних російських фіктивних референдумах в Україні", - йдеться в повідомленні федеральної землі Гессен.
Компанія Energie Waldeck-Frankenberg постачає електроенергію близько 90 000 домогосподарствам.
Шаллер, згідно з його приватними заявами, їздив до Запорізької області, щоб брати участь у фіктивних референдумах як "спостерігач", і таким чином допоміг надати голосуванню видимість легітимності. Зокрема, кремлівське агентство ТАСС цитувало Шаллера в суботу і він сказав, що його перше враження таке, що все "дуже добре організовано".
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Германия - самая богатая и влиятельная страна в Европе, так что не учи ученого поешь говна копченого.
а что они готовы принимать у себя москалей - мне лично по фигу, что там будут москали делать в Германии и как плохо себя вести.
у нас сейчас есть основная задача - выиграть войну здесь и сейчас, и чтобы у нас на фронте было как можно меньше москалей.
потому будем думать за несчастных немцев и как они страдают от засилья русской ваты.
Вот почему отключение рашистских каналов - это правильно. Вот почему оградиться от рашистов - правильно не только для Украины, но и для стран, от которых зависит поддержка Украины, потому что Германия сейчас не только сама не поставляет нам много, но и может подтачивать партнёров "изнутри" - то, что "снаружи" пытаются делать Берлускони и ему подобные. Шольц, увидев, что в обществе растут настроения "давайте забьём на войну", будет это продвигать на встречах с партнёрами по НАТО. А эти настроения будут растить новоприбывшие кацапы.
У кацапских беглецов нет мотивации воевать, в любом случае вреда нам на фронте они причинят мало, но лучше, чтобы на фронт попали именно они, а не те, кого заметут вместо них и кто, возможно, захочет воевать, а эти уже не хотят и не захотят.
Видишь, я толерантен достаточно, чтобы не хамить даже таким маловоспитанным-малоразвитым существам, бери пример.
немцы ему идиоты.
Немцы - самая богатая нация в Европе, дебил.
они знают что делают.
Нормуль, чо!