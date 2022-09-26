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У Німеччині звільнили керівника енергокомпанії, який поїхав спостерігачем на псевдореферендум у Запорізьку область

У Німеччині звільнили з роботи керівника підрозділу енергетичної компанії, який поїхав на тимчасово окуповані РФ українські території та був спостерігачем на псевдореферендумі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на  Spiegel.

Відповідальні наглядові ради та правління асоціації звільнили керуючого директора постачальника енергії Energie Waldeck-Frankenberg (EWF) у Гессені Штефана Шаллера після його суперечливої ​​поїздки в Україну.

"Це стало реакцією на його роботу як спостерігача на незаконних російських фіктивних референдумах в Україні", - йдеться в повідомленні федеральної землі Гессен.

Компанія Energie Waldeck-Frankenberg постачає електроенергію близько 90 000 домогосподарствам.

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Шаллер, згідно з його приватними заявами, їздив до Запорізької області, щоб брати участь у фіктивних референдумах як "спостерігач", і таким чином допоміг надати голосуванню видимість легітимності. Зокрема, кремлівське агентство ТАСС цитувало Шаллера в суботу і він сказав, що його перше враження таке, що все "дуже добре організовано".

Німеччина (7326) звільнення (2667) псевдореферендум (192)


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Топ коментарі
+9
А вы ещё хотите принять у себя кацапских уклонистов - да они вашу страну превратят в рассадник рашизма, у вас и сейчас не всё в порядке, вас клонит от цивилизованного мира в сторону мусорной рашистской автократии, а наберёте себе это рашистское дерьмо - станете таким же троянским конём, как Венгрия.
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26.09.2022 15:35
+8
А скільки таких "шаллерів" "за пфенінги" розплодилося за фрау Меркель ніхто навіть не здогадується...
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26.09.2022 15:33
+6
Явно ж куривнык поехал в пекло не за печеньки!А вы говорите шо там нету коррапции,наивные однако.
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26.09.2022 15:31
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Вавка в голові?... у цього екс-керівника
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26.09.2022 15:31 Відповісти
Явно ж куривнык поехал в пекло не за печеньки!А вы говорите шо там нету коррапции,наивные однако.
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26.09.2022 15:31 Відповісти
Піде в Чорнобаївку начальником РЕМа
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26.09.2022 15:31 Відповісти
Так вся чекисткая агентура и спалится.
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26.09.2022 15:32 Відповісти
А скільки таких "шаллерів" "за пфенінги" розплодилося за фрау Меркель ніхто навіть не здогадується...
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26.09.2022 15:33 Відповісти
Ну вIн же не даром поперся … йому гарно заплатив путька. ГрошI ГарнI взяв.. I робить вже не потрIбно.
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26.09.2022 15:33 Відповісти
і шо, отримає посаду в газпромі, медаль і бочку згущенки
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26.09.2022 15:34 Відповісти
Я все життя за німців був кращоі думки.
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26.09.2022 15:34 Відповісти
Щас будет на роств картина "мученика за веру".
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26.09.2022 15:34 Відповісти
А вы ещё хотите принять у себя кацапских уклонистов - да они вашу страну превратят в рассадник рашизма, у вас и сейчас не всё в порядке, вас клонит от цивилизованного мира в сторону мусорной рашистской автократии, а наберёте себе это рашистское дерьмо - станете таким же троянским конём, как Венгрия.
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26.09.2022 15:35 Відповісти
не учи людей умнее тебя.
Германия - самая богатая и влиятельная страна в Европе, так что не учи ученого поешь говна копченого.
а что они готовы принимать у себя москалей - мне лично по фигу, что там будут москали делать в Германии и как плохо себя вести.
у нас сейчас есть основная задача - выиграть войну здесь и сейчас, и чтобы у нас на фронте было как можно меньше москалей.
потому будем думать за несчастных немцев и как они страдают от засилья русской ваты.
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26.09.2022 17:08 Відповісти
кацапы в Германии проводят подрывную информационную деятельность в пользу кремля. Они распространяют среди немцев свою картину мира, в которой все хотят развала несчастной рассеи, а Украину придумал ленин или сталин или кто-то там, а вообще это всё типа рассея. Очень сомневаюсь, что немцы разбираются в истории Украины, потому нет-нет но кто-то из них может клюнуть, что не всё так однозначно и что рассея "имеет право". А этнические кацапы с немецким гражданством клюнут ещё вероятнее и эта картина мира будет разрастаться, как раковая опухоль.

Вот почему отключение рашистских каналов - это правильно. Вот почему оградиться от рашистов - правильно не только для Украины, но и для стран, от которых зависит поддержка Украины, потому что Германия сейчас не только сама не поставляет нам много, но и может подтачивать партнёров "изнутри" - то, что "снаружи" пытаются делать Берлускони и ему подобные. Шольц, увидев, что в обществе растут настроения "давайте забьём на войну", будет это продвигать на встречах с партнёрами по НАТО. А эти настроения будут растить новоприбывшие кацапы.

У кацапских беглецов нет мотивации воевать, в любом случае вреда нам на фронте они причинят мало, но лучше, чтобы на фронт попали именно они, а не те, кого заметут вместо них и кто, возможно, захочет воевать, а эти уже не хотят и не захотят.

Видишь, я толерантен достаточно, чтобы не хамить даже таким маловоспитанным-малоразвитым существам, бери пример.
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26.09.2022 17:48 Відповісти
шредер упрохав.
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26.09.2022 15:40 Відповісти
А ще краще пєндєля дати в бік кацапстану. Назавжди.
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26.09.2022 15:42 Відповісти
П*дарас...
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26.09.2022 15:54 Відповісти
Ух ты, оказывается есть даже немецкие идиоты кто поперся на рехверендум. Вчера смотрел - вроде бы были только из белоруси, чад, сирии, юар и венесуэлы. Но немецкие проститутки конечно элитнее и обходятся ***** намного дороже бабуинов из африки
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26.09.2022 16:03 Відповісти
если немцы идиоты - то кто такие украинцы? не у немцев президент-клоун и война, на которую мы выпрашиваем оружие по всему миру в том числе у Германии.
немцы ему идиоты.
Немцы - самая богатая нация в Европе, дебил.
они знают что делают.
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26.09.2022 17:09 Відповісти
Уй будешь? Может у немцев на границе есть 150 млн ватного дебильного быдла с престарелым маразматиком и ядерной дубиной, который отжимает их территории и хочет их уничтожить любым способом? И по поводу идиотов - кто из нормальной цивилизованной страны если он не идиот поедет легитимизировать на псевдо референдуме аннексию территории суверенного государства?
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26.09.2022 17:55 Відповісти
яким чином якийсь чмошник з енергетичної компанії надає цьому цирку видимість легітимності? маячня!
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26.09.2022 16:09 Відповісти
теперь ему зарплату чекисты платить будут.....
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26.09.2022 16:10 Відповісти
А в Україні Верещучка реєструє законопроект, по якому буде можлива пряма комунікація між органами державної влади України та керівниками сепаратисько-терористичних огрупувань.

Нормуль, чо!
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26.09.2022 16:28 Відповісти
 
 