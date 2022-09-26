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Путін може влаштувати показовий ядерний вибух над Україною, Чорним морем чи Північним Льодовитим океаном, - The New York Times

путин,хуйло,путін

Російський диктатор Володимир Путін, який продовжує тероризувати весь світ, може застосувати тактичну ядерну зброю, щоб влаштувати демонстраційний вибух.

Про це пише The New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними видання, вибух може статися над Чорним морем, Північним Льодовитим океаном або на території України.

При цьому поки доказів того, що РФ готується до ядерного удару, нема. Видання вважає, що Путін не наважиться це зробити, адже почув жорстку відповідь з боку Заходу і союзників Москви (Китай та Індія).

Нагадаємо, Путін у виступі 21 вересня, в якому проголосив проведення в Росії часткової мобілізації, пригрозив світу ядерною зброєю і заявив, що ці погрози - не блеф.

Також читайте: До погроз Путіна потрібно ставитися серйозно, але ЄС продовжить надавати військову підтримку Україні, - Боррель

Автор: 

путін володимир (23765) ядерна зброя (1147) New York Times (54)


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Топ коментарі
+40
Журналістам треба щось *издіти. Бо де ж вони будуть харчуватися тоді.
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26.09.2022 15:43
+28
Что делают с бешенной собакой???Правильно -пристреливают или усыпляют,но этот буйный,первый метод лучше.
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26.09.2022 15:42
+22
Якщо постійно трясти причендалами, вони можуть відірватися...
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26.09.2022 15:44
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Журналістам треба щось *издіти. Бо де ж вони будуть харчуватися тоді.
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26.09.2022 15:43 Відповісти
Дійсно! Ви тільки но послухайте як киздить українська шмарафонська
киздобратія й киздосестрія про те як кремлівський карлан почне
бомбити нас атомними бомбами! Мосийчукчі та гончаручки просто
обсцикаються перед камерами. Говорять таку дурню що просто вуха
в'януть! Я особисто називаю це шмарофонство інформаціонним
свиноцтвом!
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26.09.2022 21:07 Відповісти
А навіщо ви в Україну полізли,кацапськи гидоти?
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26.09.2022 15:44 Відповісти
Щоб усі боялись )
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26.09.2022 15:51 Відповісти
щоб не насміхались
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26.09.2022 15:57 Відповісти
чтобы показать что он псих, что может. (на самом деле, - нет. не может. пол шестого у дедушки)
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26.09.2022 15:53 Відповісти
правильно ********* лучше по Воронежу *******
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26.09.2022 16:07 Відповісти
Залякати світ, до речі для США використання ЯЗ мало неімовірний ефект. Японія капітульовала, а світ був заляканий
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26.09.2022 16:12 Відповісти
Перелік переляканих країн можна?
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26.09.2022 16:45 Відповісти
Всі країни світу, а головне що сралін злякався та відкинув ідею світової революції та похода до Ла-Манша
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26.09.2022 20:34 Відповісти
При цьому частини Японії не були відібрани і окуповані. Цікаво...
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26.09.2022 19:35 Відповісти
Були окуповані
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27.09.2022 08:28 Відповісти
лучше над твоим Мухосранском...
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26.09.2022 16:18 Відповісти
лучше над воронежем
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26.09.2022 15:42 Відповісти
над москвой
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26.09.2022 15:52 Відповісти
зараз більше актуально над Дагестаном...
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26.09.2022 22:28 Відповісти
Что делают с бешенной собакой???Правильно -пристреливают или усыпляют,но этот буйный,первый метод лучше.
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26.09.2022 15:42 Відповісти
Опять из пустого в порожнее. Ржавая, ху*ловская ядерка не заставит украинцев отступить.
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26.09.2022 15:43 Відповісти
одне очуміле чмо тримає в напрузі весь світ, потрібно з цим покінчити раз і назавжди
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26.09.2022 15:43 Відповісти
Якщо постійно трясти причендалами, вони можуть відірватися...
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26.09.2022 15:44 Відповісти
Як то кажуть, "если хочешь тряхнуть стариной - смотри, чтобы не отвалилось"...
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26.09.2022 17:17 Відповісти
или над воронежом
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26.09.2022 15:44 Відповісти
Нелогічно. За демо-вибух йому можуть бункер рознести, нащо б йому це робити? Думаю, якщо буде валити ядерку, то без всяких демонстрацій
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26.09.2022 15:46 Відповісти
згоден
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26.09.2022 20:53 Відповісти
"За даними видання, вибух може статися над Чорним морем, Північним Льодовитим океаном або на території України........або ймовірно у процесі підготовки до запуску"
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26.09.2022 15:46 Відповісти
@

>"За даними видання, вибух може статися... ймовірно у процесі підготовки до запуску"

Анало-говнет💀
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26.09.2022 22:55 Відповісти
ну, в NYT тоже бывает, когда не хватает материала, то достают статьи разных анлитегов-*********, которых там есть в огромном количестве.
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26.09.2022 15:47 Відповісти
Легше этого ***** ледорубом епнуть,чем жить в ожидании апокалипсиса.
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26.09.2022 15:49 Відповісти
Краще над масквой!
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26.09.2022 15:50 Відповісти
Одноголосно!
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26.09.2022 15:53 Відповісти
Пустомелі...
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26.09.2022 15:50 Відповісти
Так казали з жовтня місяця про них, ну і хто пустомєля. ***** готує ядерки, це зрозуміло
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26.09.2022 16:15 Відповісти
Казала баба що помре у триста років - поховали у 65, вдавилася галушкою...
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26.09.2022 16:21 Відповісти
коли їй побажали дожити до 300-та ))))
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26.09.2022 22:31 Відповісти
дератизатор.ці пустомелі писали і про напад Оащки і навіть сам напад описали але такі чуваки рорумні аж жах!!) як ти.Боневтік,Єрмак-грушник,Арахноїд,Мураєв,Рабіновіч їх теж називали пустомелями..ти 73%-ний?
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26.09.2022 20:56 Відповісти
могли бы этого упыре удавить еще после Мюнхенской речи, но Меркелям и прочим Саркозям очень не хотелось выходить из зоны комфорта. Выкормили урода своей европейской сиськой.
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26.09.2022 15:52 Відповісти
Викладка матеріалу - божественна: "вибух може статися у 3-х місцях", "доказів підготовки немає", "вважаємо, що Путін не наважиться". Яку користь з цих знань ми отримали?
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26.09.2022 15:52 Відповісти
шо опять?! на цей раз нога кремля?
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26.09.2022 19:18 Відповісти
Це ногє того кого треба, ногє
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28.09.2022 22:50 Відповісти
як на мене, краще зробити показовий вибух у кремлі
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26.09.2022 15:53 Відповісти
непоказовий теж згодиться!
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26.09.2022 16:19 Відповісти
Можна навіть зовсім огидний вибух зробити. Аби тільки ***** та його шобла розкішницею накрилися.
Та хоч https://youtu.be/zdn2PXTJMIg фекальний вибух щоб ганебніше...
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26.09.2022 18:45 Відповісти
Тобто вялікая армія тока для ватніков, і тепер це чмо ядеркою погрожує , ах ахааааа позорище .
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26.09.2022 15:53 Відповісти
Собраться надо всем миром в конце концов и отловить этого ублюдка! Захотели бы это сделать, так давно достали бы! Куда он **** с матушки Земли денется!
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26.09.2022 15:54 Відповісти
это Хйлу, типа, разрешили?
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26.09.2022 15:54 Відповісти
І що пропонуете умолять його не робить цього?чи Україні перестати існувати та здатися бо ***** нападе?тьфу противно слюнтяї, террориста Бін Ладена ліквідовали,а з цим уйобком носитесь,згадати скільки Байден та інші лідери вмоляли не нападати до 24 лютого переговарювали попереджали
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26.09.2022 15:58 Відповісти
Нато может устроить тысячу показательных ядерных взрывов над ДуРашкой. И чтоо? ))
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26.09.2022 15:58 Відповісти
Давайте не обсуждать то что кто может. Нато и союзники в миллиард человек населения могут в течении часа втоптать путина и рашку в дерьмо. И сделают это ибо то что происходит сейчас это лишь первая фаза плана "пипец империалистам рашки".
Из рашки нужно полностью выбить всю дурь а не частично. Иначе лет через 10 начнется то же самое.
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26.09.2022 16:02 Відповісти
+1. Не журналисты, а бабки гадалки
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26.09.2022 16:10 Відповісти
....або обсеруться і висловлять глибоке занепокоєння...
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26.09.2022 20:57 Відповісти
Эрдоган как-то позорно себя ведет постоянно пытается спасти лицо бомжа путлера..
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26.09.2022 16:16 Відповісти
один дебил уже взрывал нал СЛО...тот что яблони на Марсе хотел высаживать.
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26.09.2022 16:07 Відповісти
в бункере у себя.
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26.09.2022 16:07 Відповісти
Ці «переливання з пустого в порожнє» про можливість застосування решкою ядерної зброї набридли, бо можуть тривати нескінченно. Чи може рашка застосувати чи не може, де вона можна, скільки буде запущено ракет, чи будуть повторні удари,... Захід повинен мати конкретний план на ці випадки і на тому все, ми в першу чергу вцій ситуації заручники, так що тепер іти «вішатись», бо рашка ядерна держава чи ЗСУ здаватися.
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26.09.2022 16:12 Відповісти
цього ніхто не пропонує
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26.09.2022 21:06 Відповісти
Це щось типу: гучно грюкнув дверима, або зіпсував повітря на прощання..
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26.09.2022 16:14 Відповісти
Ну и что теперь?!!Полный Ютуб кацапский троллей что твердят как мантру ,пугая украинцев ЯО? У нас есть выход? Будь что будет, никто не подымет лапки и не будет сдаваться,за нами наши дети ,наши дома,жизнь родных.Я знаю только , что россия пойдет настолько далеко ,насколько ей позволят сильные мира сего,и то что сейчас происходит ,делает все эти сотрясания воздуха бесполезными, меньше говорите ,больше помогайте,а Украина- не подведет!
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26.09.2022 16:21 Відповісти
може влаштувати, а може здохнуть. І яка інформативність таких може?
Правильно, ніякої!
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26.09.2022 16:23 Відповісти
Ще один аналітег казав,що у лаптестана є зброї на 100 років війни....
Збитки від війни в демократичних країнах складають до 3 тріліонів,а що тоді в ерефіїї?
Необхідні жорсткіші санкції,відмова від газу,алмазів..
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26.09.2022 16:24 Відповісти
ЯО Федерастии находится под бдительным мониторингом США,при малейшем поползновении его применения, Путлера сожгут на чемодане в сортире в мгновение ока и дай Бог всю Орду выблюдков человеческого рода!
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26.09.2022 16:43 Відповісти
Не прикалывайся. Под мониторингом США стратегическое ЯО. Тактическое, которое даже в нашу Точку-У впихивалось by design - чуть ли не в двух чемоданах пронести можно.
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26.09.2022 22:47 Відповісти
@

>Под мониторингом США стратегическое ЯО. Тактическое, которое даже в нашу Точку-У впихивалось by design - чуть ли не в двух чемоданах пронести можно

Ну да. У Голівуді вже сотні таких чемоданів продали!
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26.09.2022 22:59 Відповісти
Ты не понял.
Примерное соотношение массы U235 -> 1:15. Килограмм урана дает 15 килотонн в тротиловом эквиваленте.

Например Малыш, сброшенный на Хиросиму, имел всего лишь 64 кг урана, из которого взорвалось 700 грамм, и это дало 13 кт. Остальные 63 кг урана не успели вступить в реакцию и их просто разбросало первоначальным взрывом.

Как сам считаешь, если калибр Пиона - 203 мм, масса тротила в нем 17 кг (в чемодан аж легко), и эта штука позволяет стрелять тактическим ЯО - какова будет его масса ?) Явно же не больше 17 кг ))
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26.09.2022 23:16 Відповісти
дык, выкеньте его из собеза ООН!!
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26.09.2022 17:02 Відповісти
Я здичавіло вибачаюся, а Північний Льодовитий Океан вже сусідить з Україною?
Хухуя собі!
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26.09.2022 17:09 Відповісти
З Україною ні, а з країнами НАТО - так!
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26.09.2022 18:11 Відповісти
У-у-ууу... Йому закортіло реально ********** ядрьоною бімбою проти країн НАТО?
Яке феєричне загальнонарідне самогубство.
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26.09.2022 19:01 Відповісти
А мне так и подумалось. Крысёныш может устроить сравнительно небольшой взрыв возле проукраинского крупного города (или нескольких) и заявить, что или люди из этих городов выйдут на улицы и выгонят нынешнюю власть, или он сделает ещё взрывы, но уже не возле и уже не демонстрационные. Дай Бог, чтобы его маньячная фантазия до этого не додумалась, для этого надо, чтобы НАТО ужесточило свою риторику и дало нам современные танки, истребители и ATACMS.

Плешивый будет распоясываться ровно до тех пор, пока Салливан с Блинкеном жуют сопли, что нельзя допустить третью мировую войну. Правильно сказал кто-то из Польши - у США самих есть крутое ядерное оружие! Пора об этом вспомнить и пора понять, что чем больше уступаешь - тем больше теряешь.
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26.09.2022 17:18 Відповісти
Я бачу, усі зібули про Запорізьку АЕС.

Нагадаю, що це вочевидь завжди було частиною путлерівського стратегічного плану. Недаремно все починалося із захвату Чорнобиля.
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26.09.2022 23:01 Відповісти
Надо бы взять пару десятков имеющихся ракет, которые можно использовать по наземным целям, натолкать в них ядерные отходы, химию, и держать наготове. Взорвёт нашу АЭС - запустить треть этих ракет по рашистским объектам, до которых сможем дотянуться. Снова сделают ядерный удар - запустить вторую треть , снова - третью. Без предупреждений, молча, удар на удар. Если не могут воевать конвенциональным оружием - пусть тогда действительно заплатят за это. Очень жалко, что нет своих ракет с дальностью хотя бы 500 км, если несколько таких набить ядерными отходами и химией и просто пригрозить запустить по москве - те мрази бы сто раз подумали, прежде чем беспределить, и не надо было бы выпрашивать те ATACMS.
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26.09.2022 23:31 Відповісти
..тогда все увидят и узнают, что "дети хйла" не от него-импотента закомплексованого, а от друзей (если такие есть), соседей и доброжелателей
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26.09.2022 17:39 Відповісти
Путин, как лох , который пришел играть в казино или на катран.. То есть, ему сначала дали выграть, раз, второй.. потом "удача" отвернулась от путина. Он начал поднимать ставки, удваиваться, утраиваться.. Опять проиграл! Был бы он (относительно) нормальным , то просто положил бы деньги на стол и вышел из игры. Но идиот психанул, и теперь будет дальше играть . Но в казино может выграть только казино!
Эта игра не для него. Есть игроки намного умнее . Он обычный (скорее крупный ) ЛОХ👈
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26.09.2022 17:55 Відповісти
ху@ло це не лох, це "прєдвадітєль отари лохів", чисельністю в 140 млн. тупорилих москальськиї довбешок.. спочатку вони; 1) комизяться, потім 2) бикують, а потім 3) руйнують те, що лише вчора "відстоювали", б"ючи один одному бухі, тупі москальські пики... Нам треба лише дочекатися, коли вся ця тупа здичавіла москальська погань дійде до пунктів 2) та 3), а далі це москальське лайно зробить власними руцями те, що воно вже робило зі своєю "московією-расєєю" у 20-х роках ХХ століття. Самі себе згвалтують, закатують, знищать, а потім шукатимуть хто в цьому винен ... Ця тупа всесвітня йо@ань або зникне з мапи світу за допомогою ЗСУ, або вона прото знищить все людство, тому що єство, природа кацапа, це нічого не продукувати самому, нічого не створювати самому, бо нащо створювати, коли можна вкрасти та відібрати, а ще "краще" - знищити все довкола себе, а те що залишилося називати "своім", "скрєпним", "расєйскім"... Московія це найвища форма ********* рабства, передусім духовного і, як наслідок, фізичного.
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26.09.2022 19:59 Відповісти
А що коли хтось,ну просо невідомо хто влаштує показовий ядерний вибух в глухій частині рашки,десь над тайгою,тундрою чи іншою глухоманню...От вибухнуло - і нехай розбираються,шо-гдє-кагда...І к чєму би ета...
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26.09.2022 18:14 Відповісти
Після такого він на 100 % поховає себе і свою країну
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26.09.2022 18:51 Відповісти
Навіщо ви йому підказуєте що робити?!
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26.09.2022 18:55 Відповісти
Моссад говорит, что фуфло Мавзолейное может жахнуть бонбу у острова Змеиный...
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26.09.2022 19:56 Відповісти
і я таке чув
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26.09.2022 20:59 Відповісти
... ***** не Усама бен Ладен ,це безідейне кацапське бидло, яке вилізло,як терорист №2 всього світу. Упокойте цю несвідому тварину,яка не має здорового глузду.Please!
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26.09.2022 20:31 Відповісти
У Путлера саркома кости и психика соответствующая...
он уже одной ногой там.
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26.09.2022 20:53 Відповісти
А у двойника тоже саркома? А у второго двойника?
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26.09.2022 21:55 Відповісти
давайте поставимо себе на місце Окурочка: в тій ситуації куди загнав себе цей Чмоня,я б пішов би на застосування ЯЗ. перший вибух демонстраційний над Зміїним,якшо ЗСУ не припиняють жарити русню,а Захід не лякається-пару ударів боєголовками в 1кт десь на лінії фронту,продовжується опір- пару ударів потужнішими боєголовками десь по центру України,далеко від кордону з Європою. Захід не наважиться розпочати глобальну ядерну війну. Але час життя Окурка всерівно піде на дні-тижні...
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26.09.2022 21:04 Відповісти
Удар по Зміїному - це прощавай Крим, морські угіддя, екологія Туреччини та Румунії - натівських країн.
Крим стане непридатним і як база, і як курорт,
Зате англосакси нанесуть удар у відповідь - і не факт, що симетричний.
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26.09.2022 21:53 Відповісти
Не нанесут. 2-3 кт - этого хватит чтобы уничтожить город, но каждые 5 км последствия будут уменьшаться в два раза.

А англосаксы не рискнут ввязаться в ядерное противостояние с РФией из-за какого-то острова у черта на куличках.

Даже пресловутая пятая статья устава НАТО, прямо как будапештский меморандум - не содержит никакого описания прямых действий в случае нападения, а большинство необразованных поверившим пропагандистам, прямо молятся на нее. Вчитайся внимательно:

The Parties agree that an armed attack against one or more of them in Europe or North America shall be considered an attack against them all and consequently they agree that, if such an armed attack occurs, each of them, in exercise of the right of individual or collective self-defence recognised by Article 51 of the Charter of the United Nations, will assist the Party or Parties so attacked by taking forthwith, individually and in concert with the other Parties, such action as it deems necessary, including the use of armed force, to restore and maintain the security of the North Atlantic area.

Где ты тут ответ увидел ? Там написано что "нападение на одного, будет считаться нападением на всех, и каждый из них будет оказывать помощь тому на кого напали". И ВСЁ.

Напала РФия на Польшу. Ну че, собрались, выразили озабоченность, направили Польше оружие, может какие-нибудь войска, да и все. Только либо очень глупый либо очень ребенок поверит, что например США гарантированно уничтожит планету вместе с собой, ради какой-то Польши или скажем Прибалтики.

Путлер - это гопник, как и вся Параша. И единственный способ обезопасить себя от отжатия мобилки - дать понять гопнику, что в процессе отжатия мобилки он гарантированно лишится зубов. А не надеяться что какой-нибудь сосед спустится с этажа и будет помогать тебе прессовать гопника.
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26.09.2022 23:02 Відповісти
Джонсон пообещал, Трасс подтвердила, что ответный удар будет.
Так что нанесут, причём большей силы и не в одном месте.
А вот рашка дёрнуться в ответ не посмеет.
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27.09.2022 05:03 Відповісти
Зараз всі московські "консерви" по всьому світу на різних рівнях будуть розганяти ці тези
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26.09.2022 21:50 Відповісти
Эрдоган будет рад
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26.09.2022 23:11 Відповісти
А над Китаєм слабо? ******* будуть раді такому феєрверку.... І китайці в ступор ввійдуть... А ми подивимось як китася руся топтати буде...
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26.09.2022 23:16 Відповісти
кацапский фюхрер сравнивал себя с загнанной в угол крысой, которая может прыгнуть.
и оно прыгнет, у него такое мышление
давно нужно было старого козлину выманить и ликвидировать, либо сбить его самолёт при перелете.
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27.09.2022 04:55 Відповісти
в случае приказа нанести ядерный удар бесноватого подворотника повесит его же охрана...
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27.09.2022 07:35 Відповісти
Типова балалайна схема: кокошники підірвуть бомбу над Воронежем, звинуватять США і волатимуть про зняття санкцій.
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27.09.2022 09:56 Відповісти
Всі памятаємо наші спільні з НАТО навчання в чорному морі. І от тепер бачимо що це все пусте і ніякого стосунку до військової відповіді кремлівському маньяку не має. Оце ціна всім тим навчанням, про які я ще тоді зазначав що навчати треба тільки те, що буде реально воювати.
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04.10.2022 11:06 Відповісти
ІЗОЛЮЙТЕ ЙОГО Й ДАЙТЕ ВСЮ ******* ЗБРОЮ УКРАЇНІ !!!
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04.03.2023 00:48 Відповісти
 
 