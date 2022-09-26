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Новини Санкції проти Росії
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У ЄС готують санкції проти російської металопродукції

санкції

Країни ЄС розпочали консультації щодо восьмого пакету санкцій проти Росії за агресивну війну проти України. Російська металопродукція може потрапити до списку санкцій.

Про це повідомив у твіттері кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, інформує Цензор.НЕТ.

"Оскільки G7 все ще працює над деталями прайс кепів на нафту, то вона, ймовірно, не фігуруватиме в пакеті негайних санкцій ЄС проти Росії. Але, швидше за все, будуть санкції на хімікати, машинобудування, металопродукцію (вартість близько 12 млрд євро)", - повідомив Джозвяк.

За даними західних ЗМІ із дипломатичних джерел, новий пакет санкцій можуть схвалити вже 6-7 жовтня, коли відбудеться засідання Євроради, а Європейська комісія внесе відповідні пропозиції вже наступного тижня.

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У березні в рамках четвертого пакету санкцій Європа заборонила імпорт більшості видів російської сталевої продукції. Однак напівфабрикати та ЗРС до списку не потрапили (за винятком вироблених компаніями, на які поширюються прямі санкції). Тому Росія продовжує постачання цієї продукції до ЄС. Найбільшими споживачами російської металопродукції є Італія, Бельгія, Словаччина, Данія.

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26.09.2022 16:21 Відповісти
 
 