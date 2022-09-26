Угорщина шукатиме фінансування в іншому місці, якщо Брюссель не виплатить кошти з фондів ЄС, - Орбан
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що шукатиме фінансування в іншому місці, якщо не будуть виплачені кошти з фондів Євросоюзу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Index.
"У зв'язку із санкціями уряд оновив свою середньострокову та довгострокову енергетичну стратегію. З цією метою буде здійснено 32 інвестиції на загальну суму 11 400 млрд форинтів. Необхідні ресурси були обіцяні Європейським Союзом. Якщо бюрократи в Брюсселі не дадуть те, що належить Угорщині, то ми отримаємо ці гроші звідкись іще - ми вже почали переговори про це", - сказав Орбан.
Угорський прем'єр під час виступу в парламенті розкритикував санкції Євросоюзу проти Росії та заявив, що Брюссель відповідальний за стрімке зростання інфляції.
"Зростання цін на енергоносії підвищує інфляцію в усіх країнах, і це не підміняється економічними процесами. Це явно викликано санкціями, і відповідальними є політичні рішення в Брюсселі. Ціна на природний газ у квітні 2022 року становила близько 100 євро, колишня позиція полягала в тому, що санкції не впливали на економіку країн. Однак у галузі енергетики ми карлики, а Росія - гігант. Це перший раз, коли я бачу карлика, який накладає санкції на велетня", - заявив Орбан.
Прем'єр-міністр Угорщини також заявив, що війна в Україні триватиме і цього року, і наступного, а Будапешт відмовляється допомагати Україні через те, що є сусідом.
"Захід на боці війни, Угорщина на боці миру. Ми вимагаємо негайного припинення вогню і мирних переговорів. Для нас найважливіше безпека і національний суверенітет, тому ми створили фонд національної оборони. Ми зміцнюємо нашу службу національної безпеки, щоб вони могли захистити наш суверенітет", - сказав він.
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у вас никакого чувства юмора - взяли и ляпнули очевидное. Хоть бы сыронизировали чи шо.
ясно что в Раше, где же еще.
Собираешься разрушить,
И при этом стать мечтаешь
Всем, не будучи ничем,
Смело двигайся за нами
По проложенной дороге,
Мы тебе дорогу эту
Можем даже уступить. - https://socratify.net/quotes/grigorii-oster Григорий Остер
в том же месте уже лукашенка сидит...
- Да вот, не могy понять, говно это или пластилин?
- Hy, ты точно дypак! Hе можешь pазобpать, дай сюда!
бульбохуйло взял, покpyтил, понюхал:
- Точно, непонятно.. . Попpобовал на вкyс:
- Вpоде, на говно похоже.. .
орбан:
- нy и я дyмаю, откyда в жопе ***** пластилин?" (С)
Знаю де взяти, звертайтесь, суки (ОЙ)бані...
надійний, як швейцарський годинник!
Нафіга вам той ЄС?
Будете у тайожному союзі, але з'явиться один маленький нюанс: доки ви в ЄС та маєте змогу паскудити іншим країнам ЄС, ви ***** потрібні.
А як тільки вийдете, то цінність ваша, значно впаде.
Галімий піар Орбана.
Уже давно нашла. Теперь отрабатывает по полной.
Надо выкинуть Венгрию из ЕС и НАТО и взять взамен Украину.
Наверняка Орбан найдет кучу желающих финансировать убыточную и неблагодарную дыру на карте.
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Таке ж дурне, як кацапи з їхнім ****** та бидло, яке носиться тут в коментах з доходами Кацапії за нафту та газ.
Хоча, якщо ЄС воно вважає гігантом, а кацапію економічним карликом, то я згоден. Десь читав, що маленькі Нідерланди мають ВВП на душу населення на порядки більший, ніж *********.
- Иной мадьяр не виноват в том, что он мадьяр.
- Как это не виноват? - загорячился Водичка.- Каждый из них виноват...
(вратарь сборной Чехословакии)
"С нетерпением ждал встречи с венграми.
...
Главный объем работ выполнил, конечно, Квашняк.
Именно он начал подготавливать наш натиск, собственно, уже в перерыве между таймами - в раздевалке.
После грубых ошибок обороны мы проигрывали - 1:2.
Настроение было ниже среднего, атмосфера напряженная.
Именно в этот момент бразды правления взял невесть откуда появившийся Квашняк.
Доложил скороговоркой и с традиционным квашняковским юморком:
- Господа, только что из туалета. Но пришлось искать. другой. Как вы думаете, почему? Все кабинки заняли венгры...
Это была полуправда, но мы невольно рассмеялись.
А смех в тех условиях оставался единственным средством снятия напряжения.
Шутка может показаться плоской, но в ту минуту она пришлась весьма кстати, и мысль о том, что наши соперники столь напуганы нами, помогла нам собраться."
И лопата в жопе как и путину.