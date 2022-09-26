УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12917 відвідувачів онлайн
Новини Війна
47 894 150

Ми боротимемось до останньої краплі крові, але наша перемога не буде фіналом, - Залужний

залужний

Україна боротиметься "до останньої краплі крові", але її перемога у війні з Росією "не буде фіналом".

Про це в інтерв’ю американському TIME заявив головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Виходячи з того, що я безпосередньо знаю про росіян, наша перемога не буде фіналом. Наша перемога буде можливістю видихнути і підготуватись до наступної війни", – сказав Залужний TIME.

Журналісти видання зазначають, що на початку широкомасштабного російського вторгнення американський колега Залужного – голова об’єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів, генерал Марк Міллі – запитував українського головнокомандувача, "чи планує він евакуюватись до більш безпечного місця".

"Я сказав йому: "Я вас не розумію". Для мене війна розпочалася у 2014 році... Я не втік тоді і я не збираюсь тікати зараз", – цитує відповідь Залужного TIME.

За словами журналістів, головнокомандувач ЗСУ розумів, що війна неминуча. "Запах війни неможливо сплутати. І він уже був у повітрі", – передає слова Залужного TIME.

Також читайте: Залужний з’явився на обкладинці жовтневого випуску журналу Time. ФОТО

У розмові з журналістами видання він підтвердив, що Україна готувалась до війни, однак не хотіла, щоб про це дізнались росіяни. "Я побоювався, що ми втратимо елемент несподіванки. Нам треба було, щоб ворог думав, що ми всі розміщуємось на своїх звичайних базах, куримо траву, дивимось телевізор і розміщуємо дописи у фейсбуці", – цитує слова Залужного американський тижневик.

Після початку широкомасштабного російського вторгнення, він, як зазначають журналісти, мав дві головні стратегічні цілі. "Ми не мали допустити, щоб впав Київ. А на всіх інших напрямках нам довелося пролити їхню кров, навіть, якщо у певних місцях це вимагало втрати територій", – передає слова Залужного TIME. Журналісти видання пояснюють: ЗСУ "хотіли дозволити росіянам просунутися, а потім знищити їхні колони на фронті та лінії постачання в тилу".

"Вони просто загнали своїх солдатів на бійню. Вони вибрали сценарій, який найбільше влаштовував мене", – цитує слова Залужного TIME.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Знищимо всіх, хто зі зброєю прийде на нашу землю - чи добровільно, чи за мобілізацією, - Залужний

Автор: 

Залужний Валерій (724)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+103
показати весь коментар
26.09.2022 16:24
+87
показати весь коментар
26.09.2022 16:24
+62
Залужному рєспєкт і уважуха!
показати весь коментар
26.09.2022 16:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Оууувов... Це тепер Вова свій екземпляр журналу з ним на обгортці, може з'їсти?..
показати весь коментар
26.09.2022 20:24 Відповісти
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ОТВАЖНЫЙ КОМАНДАНТЕ ЗАЛУЖНЫЙ !!!
показати весь коментар
26.09.2022 20:41 Відповісти
В материале также затронута информация о якобы конфликте между Зеленским и Залужным. Также там проводится комментарий советника Офиса президента Алексея Арестовича, где он опровергает подобную информацию.

"Так называемый конфликт с Залужным был придуман нашей оппозицией от начала и до конца. С одной стороны, это явно выдумка. С другой стороны, это имеет болезненный эффект, потому что разжигание конфликта между военачальником и главнокомандующим - это катастрофа", - отметил он." (с)
Так што, как-то так...
показати весь коментар
26.09.2022 20:47 Відповісти
У Арестович всё идет как -то так да не ак. Чтоб потом опять не говорил что они всё про-бали.
показати весь коментар
27.09.2022 06:19 Відповісти
Залужний достатньо розумний чоловік, щоб розуміти, що насправді являє собою Зеленський і що якісь відкриті конфлікти в такій ситуації недоречні.
показати весь коментар
27.09.2022 10:14 Відповісти
Знаєте, чим далі розвиваються події, то стає чітко зрозуміло, хоча правоохоронці зайшли в глухий кут в розслідуванні і так нічого суспільству й не надали (тому, що вийшли на самих себе). Не звинувачую інституцію як таку, а якісний склад, що завжди складався на велику долю з КОЛАБОРАНТІВ!
ТОЖ! Майдан безжалісно розстрілювали кримські менти, що вже давно готувались лягти під срашку! План назрів навіть не в тупій макітрі Яниковоча, і не в продажній макітрі Захарченка (яке огидне прізвище), а в Кремлі. Це зараз зрозуміло без доказів!
показати весь коментар
26.09.2022 20:53 Відповісти
Не зовсім згоден з Залужним: "Ми боротимемось до останньої краплі крові ворога." Так звучить набагато краще.
показати весь коментар
26.09.2022 21:16 Відповісти
Якщо перемога не буле фіналом, то це буде не перемога !
показати весь коментар
27.09.2022 10:30 Відповісти
Ніщо не зупинить ІДЕї час котрої настав....
показати весь коментар
26.09.2022 21:17 Відповісти
Фишка в том что ВСУ это не только генерал Залужный...есть ещё генерал Наев, генерал Забродский генерал Кривонос...а далее не пишу сколько ещё есть в Украине генералов ...,от которых зависит Судьба государства Украина...
показати весь коментар
26.09.2022 21:28 Відповісти
Генерал Кривонос сейчас под следствием . Зелененький не любит критики.
показати весь коментар
27.09.2022 06:21 Відповісти
"Виходячи з того, що я безпосередньо знаю про росіян, наша перемога не буде фіналом. Наша перемога буде можливістю видихнути і підготуватись до наступної війни", - сказав Залужний Джерело:

А хіба протягом останніх СТОЛіТЬ росийські кремлядські імперці не знищували постійно Україну та українців? Вони не робили перерви навіть в совковому союзі. Тепер не зупинятимуться тим більш. Чому? Від пертра 1 раша виставляла противником Захід-Європу (і при цьому безсоромно позичала або крала передові досягнення того ж Заходу). Ураїна зараз вибрала курс на Захід. Для москальні тепер Україна стала як слабка ціль, нападаючи на яку можна лякати Європу. Нажаль ми самі винуваті, що сьогодні ми не там де країни Балтії, Польща, Угорщина, Румунія, Молдова.... Це кровава ціна і за це дуже соромно.... кремляді ніколи б не напала на країну ЄС та НАТО.
показати весь коментар
26.09.2022 21:41 Відповісти
А де зараз угорщина? З москальським **** в роті, позориться на весь світ? Навіть србські братушки не дозволяють собі так обсиратися як це ледь не щодня робить угорщина...
показати весь коментар
27.09.2022 10:35 Відповісти
А Притула лутше!
показати весь коментар
26.09.2022 22:50 Відповісти
Тут цікаво.

https://www.youtube.com/watch?v=I9Y3kwl5VE4&ab_channel=ANNEKSIYANET
показати весь коментар
26.09.2022 22:55 Відповісти
У розмові з журналістами видання він підтвердив, що Україна готувалась до війни, однак не хотіла, щоб про це дізнались росіяни.
======================
Тому роззброїли весь південь і розмінували вихід з Криму?
І очільників "Азова", морпіхів не попередили?
Дійсно, найвеличніший стратеґ!
Я б його пойменував "стратеґ зради".
Саме тому Кривоніс волав про оборону злітних смуг навколо Києва, а найвеличніший стратеґ зняв бойову охорону в Гостомелі і Борисполі?
Цікаві покази - треба зберегти для карної справи.
показати весь коментар
26.09.2022 23:00 Відповісти
Я тут тоже не поняла , то есть Залужный твердил что они до начала войны ничего не делали ,не копали траншеи ,как им говорили в Америке )еще в Октябре, не занимались ТРО, не занимались подготовкой граждан Украины. Ни хрена ничем не занимались.
Надеюсь это его высказывание фейк. иначе я просто не понимаю
показати весь коментар
27.09.2022 05:56 Відповісти
Що саме ви не розумієте? Що здача в окупацію мільйонів людей на півдні, Сумщині, Чернігівщині, втрата території надважливої Херсонщини, вбивство Маріуполя - це геніальний план мегастратега Залужного заради ( своїх дуп і майна в нікому не потрібному окрім зажраних) Києва! А ви меньше марафон дивіться і ідола з нього ліпіть,тоді швидше і зрозумієте.
показати весь коментар
28.09.2022 01:08 Відповісти
Стыдно читать, как Залужный ложится под брехню зелёных... Ему, наверно, тоже сказали, что правда не на часі. Зачем легендарному военному такая брехеня про "готовились к войне" про "заманивали" И в Бучу заманивали ? И в Тростянец ? И в Мариуполь? и в Харьков ? И в Чернигов ? Так вы пан Залужный , берёте на себя кровь всех невинных , павших при этой заманухе ? Ай-ай-ай... как глупо ...Испанский стыд, пан Залужный.
показати весь коментар
26.09.2022 23:16 Відповісти
Наверно получил задачу из ОПЫ президента , вытаскивать зеленского из этого говна, в которое тот влез. со товарищами.
показати весь коментар
27.09.2022 05:58 Відповісти
Стыдно прятаться за бугром, когда враг убивает Украину! Вдвойне стыдно комментировать, при этом, боевого генерала лежа на диване в благословенной загранице.
показати весь коментар
27.09.2022 11:34 Відповісти
Залужный, ну прямо "украинский Моше Даян". Амбиции такие же. Только с его лицом украинцам поработать надо. И будет как как в старом одесском анекдоте конца 60-х годов прошлого века: Моше Кутузов, Моше Даян, Моше Залужный.
показати весь коментар
26.09.2022 23:47 Відповісти
Моше Даян, це той що за спинами британців і французів, танками, літаками та гвинтокрилами героїчно переміг фидаїніф на віслюках і мулах? Саме той?
показати весь коментар
27.09.2022 00:12 Відповісти
Посмотри в зеркало на свое отображение! У тебя все ок? Или дело в недостатке ума?
показати весь коментар
27.09.2022 11:24 Відповісти
бред залужный понес...стыдно сейчас за него
показати весь коментар
27.09.2022 00:45 Відповісти
Не бред, а правду. А якщо вона вам не подобається, ну то йдіть і далі марафон дивитися.
показати весь коментар
28.09.2022 01:11 Відповісти
ми так хочемо вірити, що хтось є розумний в керівництві цієї клоаки, той хто допоможе, підкаже як відбитися від вічних ворогів.
той хто пояснить підготовку в результаті якої десятки тисяч загиблих громадян і військових, тисячі в полоні, сотні захоплених громад... нестачу зброї, фіглярство перед США, непідготовленість міст, які можна було обкопати рвами за останні 3 дні...
АЛЕ ТАМ РОЗУМНИХ НЕМАЄ, тільки Народ України може перемогти, при цьому жорстоко карати за зраду і тупість гетьманів всякого роду!
показати весь коментар
27.09.2022 05:53 Відповісти
МогилиZацию рабZeи продолжат уже сами рабZeянцы...,каже известный Азербайджанский политолог из США Рамис Юнус...,главное чтобы путлер заявил о военном положении на концлагере...
Як кажуть у Одесі...злізай москалику... приїхали,..конечная станция Метро, чЛєнінскіє гори ...🦍
показати весь коментар
27.09.2022 06:00 Відповісти
Зеля приказал готовить шашлыки на 9 мая..
Войны не буде...моя разведка самая крутая в Мире... зеле надо верить...бо рейтинг 73%...
показати весь коментар
27.09.2022 07:42 Відповісти
так віримо ж усіма 73 відсотками, а як піднатужимося то і всіма 74ма практично буде...
показати весь коментар
27.09.2022 07:46 Відповісти
О, ничё се!
"хотели позволить россиянам продвинуться, а затем уничтожить их колонны на фронте и линии снабжения в тылу".
А мужики-то и не знали!
показати весь коментар
27.09.2022 08:02 Відповісти
Всі воюють якраз за те, щоб ця війна з кацапами була для них ОСТАННЬОЮ, щоб наступні покоління не знали війни ! Якщо Залужний натякає, що перемога буде неповною і ворог збереже свою державу (а можливо і плацдарми на наших окупованих територіях), то це виглядаєтє як підготовка до поступок. І хто буде воювати в наступній війні ? Біженці, які вже не повернуться, чи може син Зеленського, який до того часу якраз підросте?
показати весь коментар
27.09.2022 10:24 Відповісти
Істинний Патріот України.
показати весь коментар
27.09.2022 10:26 Відповісти
Пане Євгене! Залужний говорить (і міркує) від свого імені. Він - військовик, справжній професіонал. І тому в статті він "розписується" тільки як за військового. А за політичну складову частину Великої Перемоги відповідає Зеленський, Верховний совєт, ну і ми з вами, всі Українці і пан Євген в т.ч.! Що ж ми робимо для цього? В деяких напрямах - зовсім нічого! Наприклад, Бен Годжес натякнув на можливість розвалу Московської імперії. Кому, як не нам, годилось би в кожному місті створити національні групи спротиву Московському Мордорові з усіх народів цієї імперії. Хоча б із тих, які сотні років героїчно борються за свій порятунок. А в Києві (чи Львові) годилось би вже на 10 березня 2022 року мати тимчасові уряди та представницькі органи вільних ічкерійців, якутів, тувинців, інгрійців, башкирів, чувашів, удмуртів, ерзя... і навіть свідомих мосугрофіннів. Де вони??? Але це вже наша "робота", а не Залужного!!!
показати весь коментар
27.09.2022 10:39 Відповісти
Пане Андрію-71 ! Так можна говорити тільки гарним, але незрячим Поетам. Доля політиків полягає в тім, щоб цей час наближувати, всіма засобами, так як це робили в абсолютно безнадійні часи, наші світочі Левко Лук'яненко, Василь Стус, Валерій Марченко, Алла Горська, Оксана Мешко, Данило Шумук, Олекса Гірник... і ще тисячі інших, іменних і безіменних Українських Патріотів.
показати весь коментар
27.09.2022 10:46 Відповісти
А тим часом Зє з ОПою планують звільнити Залужного і замінити його на людину коломойського - хомчака Сирського.
Відео-розслідування:
https://youtu.be/LtRJ9cWITlU
показати весь коментар
27.09.2022 10:53 Відповісти
https://t.me/allgolobutsky/21042 Олексій Голобуцький :
Величезний матеріал про Залужного в Time і особиста обкладинка - це, серед іншого, і спосіб союзників підстрахувати Залужного і зберегти йому посаду.
Звісно, вони прекрасно інформовані про тутешній жабогадюкінг. І про ревнощі до іміджу, рейтингу, впливовості, цитованості... Але союзники не для того накачують Україну фінансами, технікою і зброєю, щоб в один прекрасний день виявити раптові кардинальні зміни в керівництві воєнної кампанії. На котрогось актора, ресторатора або іншу "дуже хорошу людину і близького друга".
Україна зобов'язана перемогти. Союзники не одразу, але вже однозначно зробили ставку саме на це. Отже, для них неприйнятні інтриги довкола фахового головнокомандувача, котрий перемогу забезпечить.
Тому отака медійна підтримка - хід логічний і очікуваний.
показати весь коментар
27.09.2022 11:05 Відповісти
Андрій Карпов
@andrey_poltava_
·
17 год
На відміну від Зеленського, який скептично ставився до повідомлень розвідки про неминуче масове вторгнення Росії, Залужний був частиною корпусу українських офіцерів, які розглядали це як питання часу....
...Деталі своєї стратегії Залужний тримав у секреті.
показати весь коментар
27.09.2022 11:15 Відповісти
ОПа планує поміняти Залужного на людину коломойського-хомчака, відео-розслідування:
https://youtu.be/LtRJ9cWITlU
показати весь коментар
27.09.2022 12:30 Відповісти
показати весь коментар
27.09.2022 11:43 Відповісти
Залужному дали працювати з 25лютого Готувалися до війни зеопи шашлик їсти
показати весь коментар
27.09.2022 13:46 Відповісти
Мене дивують люди, які моляться на Залужного і при цьому цькують ЗеЛоха. Невже так важко скласти до купи? На Зе і при зеленій владі працюють лише ті, хто йому вірні. Зе+За це одне ціле.
показати весь коментар
28.09.2022 01:26 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 