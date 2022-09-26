Ми боротимемось до останньої краплі крові, але наша перемога не буде фіналом, - Залужний
Україна боротиметься "до останньої краплі крові", але її перемога у війні з Росією "не буде фіналом".
Про це в інтерв’ю американському TIME заявив головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Виходячи з того, що я безпосередньо знаю про росіян, наша перемога не буде фіналом. Наша перемога буде можливістю видихнути і підготуватись до наступної війни", – сказав Залужний TIME.
Журналісти видання зазначають, що на початку широкомасштабного російського вторгнення американський колега Залужного – голова об’єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів, генерал Марк Міллі – запитував українського головнокомандувача, "чи планує він евакуюватись до більш безпечного місця".
"Я сказав йому: "Я вас не розумію". Для мене війна розпочалася у 2014 році... Я не втік тоді і я не збираюсь тікати зараз", – цитує відповідь Залужного TIME.
За словами журналістів, головнокомандувач ЗСУ розумів, що війна неминуча. "Запах війни неможливо сплутати. І він уже був у повітрі", – передає слова Залужного TIME.
У розмові з журналістами видання він підтвердив, що Україна готувалась до війни, однак не хотіла, щоб про це дізнались росіяни. "Я побоювався, що ми втратимо елемент несподіванки. Нам треба було, щоб ворог думав, що ми всі розміщуємось на своїх звичайних базах, куримо траву, дивимось телевізор і розміщуємо дописи у фейсбуці", – цитує слова Залужного американський тижневик.
Після початку широкомасштабного російського вторгнення, він, як зазначають журналісти, мав дві головні стратегічні цілі. "Ми не мали допустити, щоб впав Київ. А на всіх інших напрямках нам довелося пролити їхню кров, навіть, якщо у певних місцях це вимагало втрати територій", – передає слова Залужного TIME. Журналісти видання пояснюють: ЗСУ "хотіли дозволити росіянам просунутися, а потім знищити їхні колони на фронті та лінії постачання в тилу".
"Вони просто загнали своїх солдатів на бійню. Вони вибрали сценарій, який найбільше влаштовував мене", – цитує слова Залужного TIME.
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"Так называемый конфликт с Залужным был придуман нашей оппозицией от начала и до конца. С одной стороны, это явно выдумка. С другой стороны, это имеет болезненный эффект, потому что разжигание конфликта между военачальником и главнокомандующим - это катастрофа", - отметил он." (с)
Так што, как-то так...
ТОЖ! Майдан безжалісно розстрілювали кримські менти, що вже давно готувались лягти під срашку! План назрів навіть не в тупій макітрі Яниковоча, і не в продажній макітрі Захарченка (яке огидне прізвище), а в Кремлі. Це зараз зрозуміло без доказів!
А хіба протягом останніх СТОЛіТЬ росийські кремлядські імперці не знищували постійно Україну та українців? Вони не робили перерви навіть в совковому союзі. Тепер не зупинятимуться тим більш. Чому? Від пертра 1 раша виставляла противником Захід-Європу (і при цьому безсоромно позичала або крала передові досягнення того ж Заходу). Ураїна зараз вибрала курс на Захід. Для москальні тепер Україна стала як слабка ціль, нападаючи на яку можна лякати Європу. Нажаль ми самі винуваті, що сьогодні ми не там де країни Балтії, Польща, Угорщина, Румунія, Молдова.... Це кровава ціна і за це дуже соромно.... кремляді ніколи б не напала на країну ЄС та НАТО.
https://www.youtube.com/watch?v=I9Y3kwl5VE4&ab_channel=ANNEKSIYANET
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Тому роззброїли весь південь і розмінували вихід з Криму?
І очільників "Азова", морпіхів не попередили?
Дійсно, найвеличніший стратеґ!
Я б його пойменував "стратеґ зради".
Саме тому Кривоніс волав про оборону злітних смуг навколо Києва, а найвеличніший стратеґ зняв бойову охорону в Гостомелі і Борисполі?
Цікаві покази - треба зберегти для карної справи.
Надеюсь это его высказывание фейк. иначе я просто не понимаю
той хто пояснить підготовку в результаті якої десятки тисяч загиблих громадян і військових, тисячі в полоні, сотні захоплених громад... нестачу зброї, фіглярство перед США, непідготовленість міст, які можна було обкопати рвами за останні 3 дні...
АЛЕ ТАМ РОЗУМНИХ НЕМАЄ, тільки Народ України може перемогти, при цьому жорстоко карати за зраду і тупість гетьманів всякого роду!
Як кажуть у Одесі...злізай москалику... приїхали,..конечная станция Метро, чЛєнінскіє гори ...🦍
Войны не буде...моя разведка самая крутая в Мире... зеле надо верить...бо рейтинг 73%...
"хотели позволить россиянам продвинуться, а затем уничтожить их колонны на фронте и линии снабжения в тылу".
А мужики-то и не знали!
Відео-розслідування:
https://youtu.be/LtRJ9cWITlU
Величезний матеріал про Залужного в Time і особиста обкладинка - це, серед іншого, і спосіб союзників підстрахувати Залужного і зберегти йому посаду.
Звісно, вони прекрасно інформовані про тутешній жабогадюкінг. І про ревнощі до іміджу, рейтингу, впливовості, цитованості... Але союзники не для того накачують Україну фінансами, технікою і зброєю, щоб в один прекрасний день виявити раптові кардинальні зміни в керівництві воєнної кампанії. На котрогось актора, ресторатора або іншу "дуже хорошу людину і близького друга".
Україна зобов'язана перемогти. Союзники не одразу, але вже однозначно зробили ставку саме на це. Отже, для них неприйнятні інтриги довкола фахового головнокомандувача, котрий перемогу забезпечить.
Тому отака медійна підтримка - хід логічний і очікуваний.
@andrey_poltava_
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17 год
На відміну від Зеленського, який скептично ставився до повідомлень розвідки про неминуче масове вторгнення Росії, Залужний був частиною корпусу українських офіцерів, які розглядали це як питання часу....
...Деталі своєї стратегії Залужний тримав у секреті.
https://youtu.be/LtRJ9cWITlU