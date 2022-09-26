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Війна в Україні та посухи в ключових сільськогосподарських регіонах призводять до скорочення врожаїв зерна, - Reuters

зерно

Попри відновлення експорту з України, ризик голоду підвищується у деяких найбідніших країнах світу. Оскільки поставки не покривають довоєнні. А врожаї інших великих виробників зернових менші, ніж спочатку очікувалося.

Про це повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Імпортери, виробники харчових продуктів та тваринники сподівалися, що доступність урожаю покращиться після того, як Україна цього літа відновила постачання з портів Чорного моря, а американські фермери чекали на великий урожай. Але зараз очікується, що Сполучені Штати, найбільший у світі виробник кукурудзи, зберуть найменший урожай кукурудзи за три роки. Засуха також завдала збитків урожаю в Європі й загрожує майбутньому посівному сезону в Південній Америці.

За даними Міжнародної ради із зерна, у світі буде менше днів запасів кукурудзи, ніж було у 2012 році, коли остання глобальна продовольча криза спровокувала заворушення.

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Український експорт кукурудзи та пшениці зріс після того, як угода з Росією за посередництва ООН дозволила відновити постачання з портів, які були заблоковані з початку війни. Але ще невідомо, скільки Україна зможе експортувати, якщо війна затягнеться.

"Це своєрідна помилкова надія на те, що Україна зможе подолати нинішній розрив у попиті та пропозиції", - сказав Гері Блюменталь, голова вашингтонської сільськогосподарської консалтингової компанії World Perspectives.

За офіційними оцінками, Україна збере від 25 до 27 мільйонів тонн кукурудзи 2022 року порівняно з 42,1 мільйона тонн 2021 року - до вторгнення Росії.

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Автор: 

зерно (3116) криза (418) ООН (3342) Україна (5867) урожай (584)


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Няхай нигееры и чурбаны нефть с газом жрут, у рашки его много. Кацапы на ровном месте получают миллиарды денег на шарик за счет энергоресурсов, а урожай поди еще попробуй вырасти. и это тяжкий труд, а не халява
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26.09.2022 16:48 Відповісти
Що, не має що жерти? Ну, ООН з ОБСЄ та червоний хрест вас нагодує, а від нас сама велика «стурбованість», їжте не обляпайтесь.
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26.09.2022 16:53 Відповісти
Ну та та, подуйте мені в вуха. Все на війну спишіть. Хотіли маєте. Всього є завжди в достатньо,
просто треба ж ******* людям і заробити на них.
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26.09.2022 16:59 Відповісти
 
 