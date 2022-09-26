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Новини Війна
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ЗСУ знищили начальника ракетних військ та артилерії 35-ї загальновійськової армії РФ полковника Тотікова, - Бутусов

тотіков

Російське командування зазнало суттєвих втрат на Харківщині.

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Сьогодні з'явилась інформація про поховання в РФ начальника ракетних військ та артилерії 35-ї загальновійськової армії ЗС РФ полковника Бориса Тотікова.

Російські джерела раніше повідомляли, що напередодні українського наступу під Балаклією по штабу російських військ в Ізюмі завдавались удари ракетами Хаймарс. Саме штаб 35-ї армії відповідав за управління військами в цьому районі, це в їхній полосі стався прорив", - зазначив журналіст.

За словами Бутусова, є певні підстави говорити, що російське командування зазнало суттєвих втрат у цьому районі.

"Начальник ракетних військ та артилерії - одна з ключових ланок в сучасній війні. Тепер зрозуміло, що розгром росіян був в значній мірі пов'язаний з втратою управління і точним визначенням українською розвідкою дислокації російських штабів та їх точним ураженням", - підсумував головний редактор Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Бійці "Азову" ховають 6 окупантів, яких кинуло російське командування на Запоріжжі. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17236) Бутусов Юрій (3579) втрати (4386)


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Топ коментарі
+66
///
Первые мобики из рашки успешно утилизированы

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Прибывшие в Луганск ЧМОшники тут же отправились в пакетах обратно на свои болота,
благодаря точному удару HIMARS по эшелону
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26.09.2022 17:00
+52
туда ему и дорога.... и земля стекловатой.....
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26.09.2022 17:00
+50
Палай у пеклі вічно, тварюка!
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26.09.2022 16:59
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А якого хера він в Украіні без намордніка болтався.
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26.09.2022 16:58 Відповісти
Палай у пеклі вічно, тварюка!
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26.09.2022 16:59 Відповісти
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26.09.2022 16:59 Відповісти
А успел ли этот полковник нанести должный вред армии русни? Может живой он бы был более полезным для Украины? Как например Шойгу-Балаклейский)
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26.09.2022 17:00 Відповісти
Цей ублюдок напевне наказував обстрілювати Харків.
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26.09.2022 17:28 Відповісти
Сильно сомневаюсь, что он был первым лицом отдающим такой приказ - об обстреле украинских городов. Если он и отдавал такой приказ то только как промежуточный - получил сверху - передал дальше по цепочке.
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26.09.2022 17:35 Відповісти
Этот зажмуренный полковник был на генеральской должности и имел полное право планировать и отдавать приказы на ракетно-артиллерийские налеты по нашим н.п. и ВСУ...Это большая удача,что его наши"упаковали"куда следует
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26.09.2022 17:52 Відповісти
///
Первые мобики из рашки успешно утилизированы

https://t.me/dneproperatyv/41556

Прибывшие в Луганск ЧМОшники тут же отправились в пакетах обратно на свои болота,
благодаря точному удару HIMARS по эшелону
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26.09.2022 17:00 Відповісти
а так хорошо начиналось - водяра, мордобои! ))
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26.09.2022 17:05 Відповісти
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26.09.2022 17:07 Відповісти
А там где фото - там должны быть и видео, ждем видео..
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26.09.2022 20:51 Відповісти
по-домашнему...
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26.09.2022 17:10 Відповісти
это они еще не доехали даже , прикинь , 3 дня назад они с улыбкой прощались с мамой и папой , кричали смеясь - я вернууууусь мама ............мы укропов поставим на место !!!! ..........чемодан , вагон , могила , и завтра уже мама с папой получит похоронку , новость ооооочень быстро разнесется по городу , и все , вот и сказочке конец , что начнется после этого не сложно представить.
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26.09.2022 17:11 Відповісти
так их же чекисты не хотят забирать! тысячи по полям валяются и холодильники забитые на границе стоят....
а это, конечно, значительно ускорило бы процесс.....
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26.09.2022 17:34 Відповісти
Хочу нагадати , що московити визнають лише кожну 10 свою задвухсочену тушку .

А зара (при наймі різкого стрибку тушканізації) будуть вже визнавати лише кожного двадцятого .

Тобто ніяки "пАхАронак" майже ніхто не отримає й буде йще років 20 сподіватися , що їх родич не був такий ідійот , щоб загинути як тушканчик , а десь там тихо себе здався у полон и попросив політичного притулку .
Так такась природа їхнього раболіпства -- голосне за усі волати про "ми покажєм етім хАхлям куськіну маму" , але як своє , то нехай бросає зброю в першому бою й здається у полон !!!
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26.09.2022 19:46 Відповісти
да , есть такая инфа от проверенных источников , говорят мяса там немерено .............
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26.09.2022 17:05 Відповісти
А от у усть ілімську іркутськї області пішли трішечки далі:https://istories.media/reportages/2022/09/26/bil-ochen-*********-iz-za-povestki-drugu/
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26.09.2022 17:12 Відповісти
Не встигли й " сала хахляцкава испробовать" - як потрапили на "барбекю"!
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26.09.2022 17:06 Відповісти
Не успели и протрезветь.Какие все таки ВСУ гуманные-утилизировали орков под наркозом.
Общество защиты прав животных претензий не будет иметь.
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26.09.2022 17:07 Відповісти
Фото с аварии в Польше . Уже говорили на Цензоре.Но мысля хорошая.
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26.09.2022 17:08 Відповісти
главное тут даже не фото (это так заставка) главное чтобы факт действительно имел место...
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26.09.2022 17:14 Відповісти
от ***, унитаза не то что не спи@дили, даже не увидели
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26.09.2022 17:31 Відповісти
Цікаво, їх запишуть в загальні втрати, чи з'явиться новий рядок, мобілізовані барани
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26.09.2022 17:39 Відповісти
от Ви мене здивували... нікуди їх не запишуть - нема тела нема дела..
в кращому випадку... прапали безвести... і то...якщо хтось настирливо питати стане
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26.09.2022 17:42 Відповісти
сумніваюсь,що вернулись на болота,скоріше,поскидали все скопом в якусь закинуту шахту,нєт тєла,нєт дєла
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26.09.2022 18:01 Відповісти
А як же вони поїдуть, якщо паровоз розхеоячили?
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26.09.2022 19:00 Відповісти
а фсё ! приехали...))) теперя только на веслах))))
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26.09.2022 19:05 Відповісти
Прощай лада-калина,мечты не сбылись!
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26.09.2022 19:22 Відповісти
Яка краса
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26.09.2022 20:29 Відповісти
Так козлам и надо , раз -два и в дамки ,на тот свет до Кобзона . Бинго!
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27.09.2022 08:28 Відповісти
полковник мабуть з кобзоном у пеклі вже вітається...... і чорти в шоці що з кацапською навалою робити....
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26.09.2022 17:00 Відповісти
Указ Сатани Всепекельного:
"З 0:00 години 1 (першого) березня 2022 року вважать російське "нарєчіє" другою державною мовою для всіх "утриманців" у казанах на всій діючій території Пекла!" Височайше лівим заднім копитом припечатано"

"Сатана"
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26.09.2022 17:41 Відповісти
туда ему и дорога.... и земля стекловатой.....
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26.09.2022 17:00 Відповісти
Нападение на школу: 13 погибших, более 20 раненых

https://youtu.be/WN0-Qw-dQzU
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26.09.2022 17:00 Відповісти
Якы втрати! Для "могилізації"... Не зможуть віддать життя за Путіна!
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26.09.2022 17:14 Відповісти
В 89 році довелось побувати в іжевську по розшуку строковика за самовільне залишення військової частини. Спілкування з різними кацапами після п"яти років служби в Польщі допомогло мені остаточно прийти до висновку, що з армії треба звільнятись якнайшвидше. Молодь вже тоді там була відморожена на всю голову. Дорслі теж через одного п"янички і нероби.
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26.09.2022 18:02 Відповісти
Ти в Польщі служив А я з 79-го по 92-й всю Росію об"їздив! (в основному - від Волги і до Уссурійського краю Так що можеш не розказувать! "П"янь" "срань" і "рвань"!
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26.09.2022 18:09 Відповісти
Так і було. Тільки в Польщі 5 років. А ще 3 роки біля Підєра ( дві кампанії в автобаті в "бітвє за урожай). Останні 3 роки в кунгурі біля пермі. Там і звільнився по "горбачовському скороченню " в дев"яностому.
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26.09.2022 19:03 Відповісти
Серед засуджених війським трибуналом ГСВГ за період 77 79 роки хохлів не наблюдалось.
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26.09.2022 19:13 Відповісти
Ви були членом військового трибуналу гсвг?
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26.09.2022 19:57 Відповісти
https://istories.media/reportages/2022/09/26/neizvestnii-otkril-strelbu-v-shkole-v-izhevske/
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26.09.2022 17:15 Відповісти
Effectively reducing the new supply of putin's zombies.
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26.09.2022 17:25 Відповісти
Пишуть, що там діти першокласники загинули. Я проти вбивства дітей в Україні чи будь-де в інших частинах світу. Не по-людськи це.
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26.09.2022 17:35 Відповісти
поїдь це розкажи батькам вбитих дітей у Бучі,Ізюмі тощо. Поїдь розкажи що ти проти дівчинці в Бучі в якої ампутовано ручку і поставлений протез.розкажи це батькам згвалтованих українських дітей,а потім,будь людиною,застрелься на руїнах,наприклад,Бородянки!!
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26.09.2022 17:51 Відповісти
А ти з тих, хто стріляє в дітей? Нехай навіть в дітей зрадників України?
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26.09.2022 18:01 Відповісти
А я з тих хто стріляє в усе, що шивелиться та дише, особливо якщо з цього виросте черговий кровожерливий орк.
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26.09.2022 22:39 Відповісти
розкажи це дівчинці з Бучі в якої ампутували ручку!
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26.09.2022 17:52 Відповісти
Я готовий убити того, хто це зробив. Голими руками задушив би.
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26.09.2022 18:03 Відповісти
Так ти ще й не знаєш, що батьків дівчинки вбили і вона одна уціліла, без руки лишилась. Дякуючи американцям отримала біонічний протез.
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26.09.2022 18:40 Відповісти
Кузьменко. Ти напевно правосланутий пріхажанін гундяєвської неканонічної ФСБшної секти -- хлыстов--глистов--. І должон внімательно пріслушиваться о чом вещают твоі куратори сексоти. "Деточъкі атвечают за грехі радителей, антихристов -бесов."
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26.09.2022 21:19 Відповісти
Так що тобі заважає?!!! ВСУ та ТрО чекають на тебе!
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26.09.2022 22:41 Відповісти
а детки там не далеко ушли от своих родителей:
https://twitter.com/i/status/1574147777579319296
любого из этой помойки выхватывай, кидай в топку и не ошибешься......
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26.09.2022 18:12 Відповісти
Город Первомайский, Харьковской области. Небольшой, тихий городок. Сегодня днем от ракетной атаки там погибли семь человек, в том числе девочка -подросток, еще ребенок. Представляю, сколько горьких слез на московии будет пролито по этому поводу. А если без сарказма, то тварь кацапская не только не задумывается, что их оружие убивает наших детей, они еще этому открыто радуются. А мы должны им сочувствовать...
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26.09.2022 18:30 Відповісти
Кацапи нині чинять геноцид проти українського народу. І це вже далеко не вперше. Ми пам'ятаємо Батурин, голодомор, їх звірства на Західній Україні... Кацапів треба знищувати на полі бою. За злочини проти людяності, за геноцид українців вони відповідатимуть по закінченню війни, як гітлерівці на трибуналі в Нюренбергу відповідали. Тільки нам не можна уподоблюватися тим червеноармійцям, які в Берліні в 1945-му вбивали, гвалтували і грабували німців як помсту за їх звірства під час окупації. Ми не маємо права опускатися до рівня звірів під личиною кацапів. Ми їх знищимо і без звірств з нашого боку.
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26.09.2022 23:35 Відповісти
Ще одна рашистська наволоч відстрілялась! На могилі не вистачає осикового кілка!
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26.09.2022 17:01 Відповісти
Mars said Hi!
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26.09.2022 17:01 Відповісти
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26.09.2022 17:04 Відповісти
полковник Тиктоков
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26.09.2022 17:05 Відповісти
ЗСУ, вибачте. ******** усе шо там дригається
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26.09.2022 17:16 Відповісти
Её муж не вернулся из армейки домой
Гробовые на Ладу сына взял молодой
" Наш отец был героем, я верна лишь ему одному.."
Сын ответил :"Не знаю.." продолжая есть шаурму..
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26.09.2022 17:08 Відповісти
Гарний кацап- дохлий кацап. Майже цитата...
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26.09.2022 17:11 Відповісти
крепкого здоровья палковнику Тотикову
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26.09.2022 17:13 Відповісти
Начальник ракетних військ та артилерії цілої армії і всього лише полковник? Видно після поразок ***** провів ротацію ліжок в борделі...
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26.09.2022 17:20 Відповісти
це могло бути з самого початку, є підозра, що деякі командири зі структури ВС РФ не були допущєні до прийняття оперативно-тактичних рішень в цій війні із-за низької лояльністі (або із-за параної путлєра).
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26.09.2022 17:38 Відповісти
Героям слава!!!
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26.09.2022 17:20 Відповісти
смерть ворогам !!!
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26.09.2022 17:43 Відповісти
І чому мені не сумно?
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26.09.2022 17:21 Відповісти
Тому що ви -нормальна людина а не кацап.
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27.09.2022 08:33 Відповісти
там у них в Рязани ещё одного хоронили в этот же день, капитан Олег Лебедев, начальник автомобильной службы в/ч 74268
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26.09.2022 17:25 Відповісти
Побільше полковників на концерт кобзона!
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26.09.2022 17:29 Відповісти
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26.09.2022 17:39 Відповісти
яка сумна новина!!!!
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26.09.2022 17:53 Відповісти
Боря, Боренька, надеюсь, ты сейчас смотришь в глаза дьяволу на том свете.
Ты убил сотни невиновных девок и парней на Салтовке, Холодной горе и пр.районах Харькова.
Пусть дьявол смотрит вечность в твою душу.
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26.09.2022 17:54 Відповісти
Тотіков? То тіко так!
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26.09.2022 18:13 Відповісти
Яке прикре самогубство!
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26.09.2022 18:30 Відповісти
Начальник ракетних військ та артилерії -странно шо не хенерал
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26.09.2022 18:41 Відповісти
не взагалi всiх збройних сил паРашi, а лише однієї армiї.

тому достатньо полковника.
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26.09.2022 22:45 Відповісти
а якщо обнулити пукіна, то і вся війна закінчиться, але зеленський і пукін з одного племені, тому на такий фінал розраховувати важко....
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27.09.2022 00:42 Відповісти
туда всем им дорога.
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27.09.2022 08:01 Відповісти
Тотик💀 и его мобики💀
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27.09.2022 15:46 Відповісти
 
 