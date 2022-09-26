ЗСУ знищили начальника ракетних військ та артилерії 35-ї загальновійськової армії РФ полковника Тотікова, - Бутусов
Російське командування зазнало суттєвих втрат на Харківщині.
Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Сьогодні з'явилась інформація про поховання в РФ начальника ракетних військ та артилерії 35-ї загальновійськової армії ЗС РФ полковника Бориса Тотікова.
Російські джерела раніше повідомляли, що напередодні українського наступу під Балаклією по штабу російських військ в Ізюмі завдавались удари ракетами Хаймарс. Саме штаб 35-ї армії відповідав за управління військами в цьому районі, це в їхній полосі стався прорив", - зазначив журналіст.
За словами Бутусова, є певні підстави говорити, що російське командування зазнало суттєвих втрат у цьому районі.
"Начальник ракетних військ та артилерії - одна з ключових ланок в сучасній війні. Тепер зрозуміло, що розгром росіян був в значній мірі пов'язаний з втратою управління і точним визначенням українською розвідкою дислокації російських штабів та їх точним ураженням", - підсумував головний редактор Цензор.НЕТ.
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Прибывшие в Луганск ЧМОшники тут же отправились в пакетах обратно на свои болота,
благодаря точному удару HIMARS по эшелону
а это, конечно, значительно ускорило бы процесс.....
А зара (при наймі різкого стрибку тушканізації) будуть вже визнавати лише кожного двадцятого .
Тобто ніяки "пАхАронак" майже ніхто не отримає й буде йще років 20 сподіватися , що їх родич не був такий ідійот , щоб загинути як тушканчик , а десь там тихо себе здався у полон и попросив політичного притулку .
Так такась природа їхнього раболіпства -- голосне за усі волати про "ми покажєм етім хАхлям куськіну маму" , але як своє , то нехай бросає зброю в першому бою й здається у полон !!!
Общество защиты прав животных претензий не будет иметь.
в кращому випадку... прапали безвести... і то...якщо хтось настирливо питати стане
"З 0:00 години 1 (першого) березня 2022 року вважать російське "нарєчіє" другою державною мовою для всіх "утриманців" у казанах на всій діючій території Пекла!" Височайше лівим заднім копитом припечатано"
"Сатана"
https://youtu.be/WN0-Qw-dQzU
https://twitter.com/i/status/1574147777579319296
любого из этой помойки выхватывай, кидай в топку и не ошибешься......
Гробовые на Ладу сына взял молодой
" Наш отец был героем, я верна лишь ему одному.."
Сын ответил :"Не знаю.." продолжая есть шаурму..
Ты убил сотни невиновных девок и парней на Салтовке, Холодной горе и пр.районах Харькова.
Пусть дьявол смотрит вечность в твою душу.
тому достатньо полковника.