УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12646 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії Війна
14 377 88

Орбан про політику ЄС щодо Росії: Карлик запроваджує санкції проти гіганта

виктор,орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Європейський Союз карликом, а Росію гігантом у галузі енергетики та заявив, що санкції проти Кремля перетворили локальну війну в Україні на глобальну.

Про це Орбан повідомив під час виступу у парламенті Угорщини, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Угорський прем'єр заявив, що в Україні йде війна, що залишилася б локальною, але західні санкції проти Росії перетворили її на глобальну економічну війну. 

"Захід на боці війни, Угорщина на боці миру. Ми вимагаємо негайного припинення вогню й мирних переговорів", – сказав Орбан.

Угорський прем'єр заявив, що без санкцій європейська економіка відновилася би й уникла рецесії.

"В галузі енергетики ми карлики, а Росія гігант. Це перший раз, коли я бачу карлика, який запроваджує санкції проти гіганта", – сказав Орбан.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Орбан на закритій зустрічі виголосив проросійську та антиєвропейську промову і пообіцяв блокувати санкції проти РФ, - Радіо Свобода

Автор: 

Угорщина (2264) санкції (11773) Євросоюз (13327) Віктор Орбан (554)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+49
убогие в данном случае ес и нато, которые до сих пор держат(непонятно только, зачем) венгрию, грецию и других "союзников" в своем составе
показати весь коментар
26.09.2022 17:47
+46
Ватный идиот
показати весь коментар
26.09.2022 17:45
+44
Убогое.
показати весь коментар
26.09.2022 17:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Убогое.
показати весь коментар
26.09.2022 17:44 Відповісти
убогие в данном случае ес и нато, которые до сих пор держат(непонятно только, зачем) венгрию, грецию и других "союзников" в своем составе
показати весь коментар
26.09.2022 17:47 Відповісти
Убогі це тварини угорці завдяки підтримці яких ***** й напало і які за свого виродки голосують уже який раз.
показати весь коментар
26.09.2022 18:17 Відповісти
Наверно Пу пообещал ему Закарпатскую область, иначе как ещё объяснить такое неадекватное поведение?
показати весь коментар
26.09.2022 20:47 Відповісти
Конченная **** этот Орбан . Иди предложи ***** Венгрию вместо Украины и закончим войну. От же ж тварь пророссийская.
показати весь коментар
27.09.2022 08:03 Відповісти
Ватный идиот
показати весь коментар
26.09.2022 17:45 Відповісти
сейчас ВСУ , этого гиганта , имеет во всех направлениях
показати весь коментар
26.09.2022 17:47 Відповісти
"...Когда я вижу карлика..."

показати весь коментар
26.09.2022 18:01 Відповісти
Заткнёся ты когда-нибудь?
показати весь коментар
26.09.2022 17:45 Відповісти
Вот гандон штопанный. А ничего , что весь народец-шваль живет на дотации ЕС?
показати весь коментар
26.09.2022 17:46 Відповісти
Орбан: "Сгорів сарай, гори і хата! *набира в груди повітря* ЄС - п%:?раси!"

Ох, не на тих ти ставиш, ідіоте...
показати весь коментар
26.09.2022 17:46 Відповісти
Угорщина історично не на тих ставить, тому й не варто дивуватись
показати весь коментар
26.09.2022 18:07 Відповісти
Выкиньте вы уже этого котенка С ЕС, оно только гадит.
показати весь коментар
26.09.2022 17:48 Відповісти
Ахахаха ВВП ЄС - 17 трлн.

ВВП РФії - 1.5 трлн.

Ну да питання тільки в тому хто тут карлик а хто гігант
показати весь коментар
26.09.2022 17:48 Відповісти
глубокая мысль! а еще если учесть что по количестку населения: ЕС=750млн.человек а ********=140млн.рабов
показати весь коментар
26.09.2022 20:48 Відповісти
дурачёк... рашка уже не гигант...это колосс на глиняных ножках...
и еще, когда 100 карликов вместе, одним фронтом, им похер любой гигант... затопчут ! )))
показати весь коментар
26.09.2022 17:50 Відповісти
****** не правильно поняли, карлик путлер ввел санкции против западного гиганта
показати весь коментар
26.09.2022 17:50 Відповісти
Навіщо ці балачки про карликів, виходьте з ЄС та НАТО і приєднуйтесь до тайожного союзу з одкб.
показати весь коментар
26.09.2022 17:51 Відповісти
І Угорщина перестане бути карликом, стане гігантом разом з РФ)))
показати весь коментар
26.09.2022 17:56 Відповісти
выйди из ЕС и НАТО, вылупень, ******** все м табором на урал, к *****, там энергоресурсов завались, а не срите тут под боком, ******
показати весь коментар
26.09.2022 17:53 Відповісти
Оцей куйло, напевне під патронатом параші, заговорив про переговори. Видно в підераші зовсім все погано.
показати весь коментар
26.09.2022 17:53 Відповісти
Кремлівські гниди відробляють гроші *****. Коли вже виженуть з Євросоюзу цих мадярських жебраків.
показати весь коментар
26.09.2022 17:53 Відповісти
Мадьярщина это далеко не все ЕС. Мадьярщина это есть карлик.
показати весь коментар
26.09.2022 17:54 Відповісти
Це їбуча циганщина, якій треба зломати ніс і відрізати язик по саме їбало...
показати весь коментар
26.09.2022 23:07 Відповісти
Никак новый агрессивный тролль появился

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація:23.09.2022
Ну покажите нам класс, идите сломайте им носы и поотрывайте языки по самые помидоры ,если вы такой храбрый.
показати весь коментар
27.09.2022 08:08 Відповісти
Перестань спочатку гнилою язикою разболаківать, тоді поговоримо хто ще з нас двох троль...
показати весь коментар
25.10.2022 00:40 Відповісти
Иди на хрен , могу и ускорение придать.
показати весь коментар
26.10.2022 08:34 Відповісти
Знаєш є така гра "King of Avalon"... Звідти в мене цей акаунт по-перше, по-друге ненавиджу мадярів, в Данії якщо зустрічаю мадяра в нього писок синій... Тому зайшов прокоментувати пост, а тут тіпа тухле лайно на московсько бичому говорі хрипить щей хамить, ну нічого. По-третє - мало того, що допомагаєш, для хлопців на передок, тут щей тебе тролем обзиває якась трясся. Слово не горобець, вилетить не впіймаєш... А по-четверте, твоє діло по хєрах ходити 😅... Твоя справа як експресом чи по тихеньку....
показати весь коментар
26.10.2022 20:36 Відповісти
Ти дивись яка ****. Ще раз сказати - пішов н**** іди доїбiсь до когось іншого. Якийсь хрен ще буде менi рота затикати.
показати весь коментар
28.10.2022 07:22 Відповісти
Тут зараз сукчка ти! Мразь! ***** ******* ти тупа тролями обзивати людей, падло експресне...
показати весь коментар
28.10.2022 16:04 Відповісти
ОРБН ПНХ!
показати весь коментар
26.09.2022 17:54 Відповісти
показати весь коментар
26.09.2022 17:55 Відповісти
В общем, потеря даже призрачной возможности присоединения куска Украины Венгрией в случае захвата Кремлем нашей страны привела Орбана к потере остатков разума и приличий. Эта гнида с паспортом страны ЕС уже не скрываясь поносит свою же цивилизацию. Даже трудно назвать причину такой открытой ненависти к европейской руке, которая дала помидорно-яблочной стране свои технологии, средства и защиту.
показати весь коментар
26.09.2022 17:56 Відповісти
а я таку причину знаю. мадяри історичні лузери,вони 2 рази продули у війнах і у них забрали захоплені ними території СССР.Словаччина.Сербія,Румунія. Орбан думав що в ЄС вони де-факто приєднають ці території назад але їх послали НХ
показати весь коментар
26.09.2022 18:00 Відповісти
Австро-угорська імперія включала в себе безліч країн - Чехію,Словаччину,частину України,частину Італіі,частину Німеччини,Польщі тощо,але тільки мадьяри були настільки гавнисті що в назву імперіі включили і назву їх країни...Це була величезна помилка австрійських цісарів,до речі німців за походженням...Треба було цю міну уповільненої діі віддати Турціі,нехай би їй паскудили,але хто тоді думав на перспективу...
показати весь коментар
26.09.2022 18:29 Відповісти
до речі,мадярські хортисти у роки війни чинили звірства на Чернігівщині (Корюківка). в часи СССР це замовчувалося,а чому зараз ніхто не вимагає з угрів репарацій і каяття? чому Україна повинна доказувати мадярам що вона їх не притісняє?
показати весь коментар
26.09.2022 17:57 Відповісти
Орбан бачив ВВП на душу населення своєї країни?
А цей показник для РФ та ЄС?

Якщо так, то він дебіл.
показати весь коментар
26.09.2022 17:58 Відповісти
Почему это бестолковое туловище ещё не завалили??
показати весь коментар
26.09.2022 18:00 Відповісти
показати весь коментар
26.09.2022 18:02 Відповісти
Альгімантас Масюліс в ролі штандартенфюрера СС Віллі Шварцкопфа. Артист с Литви.
А поряд... - Згадайте пісню В.С. Висоцького про поїздку радянського пролетарія у відрядження в Будапешт. Там є рядки: "Поживу я, воля Божья, у румын. Говорят, они с Поволжья, как и мы.
- Про румунів пролетарій згадав через неосвіченість, раз пораз вживаючи, то "...я к полякам в Улан-Батор не поеду, наконец!" То "...В этом чешском Будапеште...", тощо. А так - все вірно. Мадьяри приповзли в Паннонію з тих же країв, де весь час мешкали фіно-угорці. Вони родичі!
Він за родичів переживає.
Пропоную називати його Віктор Оркан.
показати весь коментар
26.09.2022 18:32 Відповісти
Про польський Улан-Батор і чеський Будапешт то був звичайний стьоб, а не проблема з освітою.
показати весь коментар
26.09.2022 18:45 Відповісти
То піздуй з ЄС до свого "полового гіганта", утирок.
показати весь коментар
26.09.2022 18:04 Відповісти
Интересно сколько ещё Евросоюз будет терпеть это чмо.
показати весь коментар
26.09.2022 18:05 Відповісти
Спит и видит Закарпатье.Тварь!
показати весь коментар
26.09.2022 18:06 Відповісти
Навпаки - Гігант вводить санкції проти (навіть не карлика) гомункула!
"Гігантом" цей гомункул здається лише тому, хто дивиться на нього з близька, бо засунув язика йому в сраку...
Бридотне п*дрило...
показати весь коментар
26.09.2022 18:09 Відповісти
Отрабатывает бабки, ненасытная.......... СЛАВА УКРАИНЕ!
показати весь коментар
26.09.2022 18:10 Відповісти
Просто в Орбана карликовий мозок.
показати весь коментар
26.09.2022 18:10 Відповісти
Сдохни,мадьярская сволочь.
показати весь коментар
26.09.2022 18:12 Відповісти
Ну він і дебіл. Чи дибіл. Не знаю. Ну ви мене зрозуміли.
показати весь коментар
26.09.2022 18:17 Відповісти
У кого ти, падло, "вимагаєш припинення вогню"?

Вже сціярта послав до коняки з такою вимогою?
показати весь коментар
26.09.2022 18:20 Відповісти
Орбан , кроме того, что фашист , ещё и имбецил. У карлика ЕС ВВП порядка 14 трл долларов , у гиганта России около одного. Технологии России( как и Венгрии- молоток и топор ). Главное богатство великана - рукожопость, полная алкоголизация и отбитость мозга пропагандой. Великан вечно пьяный ( пожизненно) , валяющийся в гавне и кричащий о великости. ,,Сожрав,, террором около ста миллионов людей великан что то сделал - это все на что он способен. Для прогресса ему нужно загнать в Гулаг , шарашки новые миллионы людей и постоянные аннексии и грабежи других стран. Если Европа дрогнет они прийдут и в Европу - там есть что грабить.
показати весь коментар
26.09.2022 18:20 Відповісти
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан - ручная собачка хйла, с низкой социальной ответственностью, много шума из ничего
показати весь коментар
26.09.2022 18:22 Відповісти
Ха! А здорово підгорає в рашафашистів! Он яку гарну пісню написали для своєї підстилки, аж приємно слухати
показати весь коментар
26.09.2022 18:23 Відповісти
'подстилка кацапская! Миротворець , херов-пнх!
показати весь коментар
26.09.2022 18:25 Відповісти
карлик или гигант смотрится не по залежам полезных ископаемых, а по экономике и населению. что-то в фамилии орбан есть неприятное, орк, орбан, все они оттуда, из оркостана, кстати, венгры пришли в европу из зауралья
показати весь коментар
26.09.2022 18:31 Відповісти
Какой-то совсем отмороженный этот МАДЬЯРОКИ...
Население ЕС(с Украиной) - пол миллиарда.
ВВП ЕС - четверть от Мирового...
показати весь коментар
26.09.2022 18:32 Відповісти
то что путин сейчас истово дергает за нитки своих марионеток на Западе говорит о полнейшей фрустрации *****. До дня кащеевой смерти осталось 4 дня.
показати весь коментар
26.09.2022 18:34 Відповісти
Гоните их ***** из ЕС!
показати весь коментар
26.09.2022 18:35 Відповісти
жалюгідна європа стерпить і не таке. "озабоченьіх" вже навіть така помийка раком ставить, не кажучи вже про *****.
показати весь коментар
26.09.2022 18:43 Відповісти
Орбана видно як і путю в дитинстві не долюбили і у нього виник імперський комплекс
показати весь коментар
26.09.2022 18:44 Відповісти
Интересно почему же сруцкий "гигант" так усрался от ВСУ? Почему болезненны санкции "карлика" ЕС? Потому что ********* большая только территориально - начинка там одно ублюдочное ватное гамнище которое не умеет созидать,а только несет разрушения!
показати весь коментар
26.09.2022 18:46 Відповісти
Оркбан би з "карликом" не заїкався, ***** і так дуже нервове щодо зросту, та й не тільки..
показати весь коментар
26.09.2022 18:47 Відповісти
30% мирового ВВП против 1.5% ???
показати весь коментар
26.09.2022 18:55 Відповісти
Кто карлик понятно, на счёт гиганта так же всё ясно кто это, а вот этот опарыш живущий в жопе плешивого карлика, он кто такой? Ааааа, это же потомок обосравшихся с перепугусыкунов трусливо бежавших аж с Урала от монголов и зря пропущенных Киевом на Запад.
показати весь коментар
26.09.2022 18:55 Відповісти
Перемовини про що? Який предмет? Кончене якесь...
показати весь коментар
26.09.2022 18:55 Відповісти
Лизок с причмоком в перевороте.
показати весь коментар
26.09.2022 19:05 Відповісти
підарас
показати весь коментар
26.09.2022 19:13 Відповісти
Коли ЄС поставить питання про виключення Угорщини, народ змете цього Орбана, Сіярто та всіх підпівал. Бо Угорщина без ЄС взагалі ніхто. Що там в них? Автобуси Ікарус та овечеві консерви Балатон? Це все що є? І звідки їм гроші брати?
показати весь коментар
26.09.2022 19:16 Відповісти
Орбан пішов нах........
показати весь коментар
26.09.2022 19:24 Відповісти
Орбан шакал Табакі, але ***** не тигра, а свинособака.
показати весь коментар
26.09.2022 19:40 Відповісти
Тут такоє : цей Орбан або гей, що залюбки щоранку підлизує путлєру, або такий же "сплячий" диктатор-маккіавелі, або просто продався. Ні про які цінності-принципи в контексті думки ******** Угорщини воно говорити не може, що очевидно 🤭
показати весь коментар
26.09.2022 20:11 Відповісти
какое же он ничтожество!
показати весь коментар
26.09.2022 20:16 Відповісти
Він,як і деякі європейці вчився зле в школі.Московію називає гігантом,бо дивиться на карту ,а краще б порівняв кількість населення,ВВП на душу населення...
показати весь коментар
26.09.2022 20:28 Відповісти
можна його якось швирнуть з ЄС?
показати весь коментар
26.09.2022 20:30 Відповісти
Сьогодні заправив свою машину в Угорщині і був здивований тим, що для українців паливо на 25-30% дорожче чим для місцевих. Це вже як називається?
показати весь коментар
26.09.2022 21:11 Відповісти
вам там не рады. Вы ж не русский
показати весь коментар
27.09.2022 00:55 Відповісти
Та воно не сповне розуму! ...Цікаво,як довго ще ЄС буде терпіти в своєму складі совкова відрижку?
показати весь коментар
26.09.2022 21:26 Відповісти
Дідько його знає. Жодна наркота, про яку я будь-коли чув, не дає такого лютого приходу. Тому тут бачу лише два варіанти: або воно під дією якоїсь принципово нової нарко-гидоти, або це сезонне загострення (осінь настала!) по психіатричній частині.
показати весь коментар
26.09.2022 22:36 Відповісти
Пшов ***** мадярський підорас , мерзота *************! Щоб ти здох разом з ****** в одну хвилину!
показати весь коментар
26.09.2022 21:39 Відповісти
Орбан сам карлик и на додачу - спалившийся ******.
показати весь коментар
26.09.2022 21:41 Відповісти
сам ти карлик,
іди ще раз поцілуй дупу свому господарю і скажи хай припинить війну
показати весь коментар
26.09.2022 22:19 Відповісти
Пля... Від чого орбана так плющить?!
показати весь коментар
26.09.2022 22:31 Відповісти
Ще один підар, тільки циганський...
показати весь коментар
26.09.2022 23:04 Відповісти
Цей угорський вилупок не розуміє, що використання викопних ресурсів це тільки перехідний шлях до впровадження технологій використання невичерпної енергії сонця. Це як для того, щоб побудувати дім і далі жити і ньому, треба спершу купити доски, молоток і цвяхи. Весь світ йде до енергетичної незалежності і лише один Орбан з тупою наполегливістю глибше лізе у петлю.
показати весь коментар
26.09.2022 23:11 Відповісти
Ну , то мабуть , санкції карлика не страшні та невідчутні для ГІГАНТА.
показати весь коментар
27.09.2022 00:42 Відповісти
Мабуть треба ще більше заводів з виготовлення зброї побудувати в огорщині.
показати весь коментар
19.08.2023 11:46 Відповісти
 
 