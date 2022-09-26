Орбан про політику ЄС щодо Росії: Карлик запроваджує санкції проти гіганта
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Європейський Союз карликом, а Росію гігантом у галузі енергетики та заявив, що санкції проти Кремля перетворили локальну війну в Україні на глобальну.
Про це Орбан повідомив під час виступу у парламенті Угорщини, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
Угорський прем'єр заявив, що в Україні йде війна, що залишилася б локальною, але західні санкції проти Росії перетворили її на глобальну економічну війну.
"Захід на боці війни, Угорщина на боці миру. Ми вимагаємо негайного припинення вогню й мирних переговорів", – сказав Орбан.
Угорський прем'єр заявив, що без санкцій європейська економіка відновилася би й уникла рецесії.
"В галузі енергетики ми карлики, а Росія гігант. Це перший раз, коли я бачу карлика, який запроваджує санкції проти гіганта", – сказав Орбан.
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Ох, не на тих ти ставиш, ідіоте...
ВВП РФії - 1.5 трлн.
Ну да питання тільки в тому хто тут карлик а хто гігант
и еще, когда 100 карликов вместе, одним фронтом, им похер любой гигант... затопчут ! )))
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Реєстрація:23.09.2022
Ну покажите нам класс, идите сломайте им носы и поотрывайте языки по самые помидоры ,если вы такой храбрый.
А цей показник для РФ та ЄС?
Якщо так, то він дебіл.
А поряд... - Згадайте пісню В.С. Висоцького про поїздку радянського пролетарія у відрядження в Будапешт. Там є рядки: "Поживу я, воля Божья, у румын. Говорят, они с Поволжья, как и мы.
- Про румунів пролетарій згадав через неосвіченість, раз пораз вживаючи, то "...я к полякам в Улан-Батор не поеду, наконец!" То "...В этом чешском Будапеште...", тощо. А так - все вірно. Мадьяри приповзли в Паннонію з тих же країв, де весь час мешкали фіно-угорці. Вони родичі!
Він за родичів переживає.
Пропоную називати його Віктор Оркан.
"Гігантом" цей гомункул здається лише тому, хто дивиться на нього з близька, бо засунув язика йому в сраку...
Бридотне п*дрило...
Вже сціярта послав до коняки з такою вимогою?
Население ЕС(с Украиной) - пол миллиарда.
ВВП ЕС - четверть от Мирового...
іди ще раз поцілуй дупу свому господарю і скажи хай припинить війну