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Новини Санкції проти Росії
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Членство Росії у МАГАТЕ має бути припинене до моменту "дерусифікації та демілітаризації" окупованих територій України, - міністр клімату та довкілля Польщі Москва

москва,анна

У Польщі вимагають призупинити членство Росії у МАГАТЕ, поки російські війська не покинуть території України.

Про це написала у своєму Twitter міністр клімату та довкілля Польщі Анна Москва, інформує Цензор.НЕТ.

"Поки ми тут сидимо, райони України окуповані російськими військами. Ми вимагаємо дерусифікації окупованих територій та демілітаризації. До того часу членство Росії в МАГАТЕ має бути припинене. Якщо вони не виконують ці умови, їх слід виключити з організації", - наголосила міністр.

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Автор: 

МАГАТЕ (708) Польща (8486) росія (64958)


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26.09.2022 17:48 Відповісти
база
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26.09.2022 17:48 Відповісти
Поляки правду говорят ...но не договаривают : паРаша должна исчезнуть с карты мира
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26.09.2022 17:48 Відповісти
Предлагаю сделать раССею не членом магате, а дыркой магате.. а передней, или задней, пусть каждый разбирается на месте...
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26.09.2022 17:49 Відповісти
Poland has the BIG, BRASS BALLS! Go Polska!
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26.09.2022 18:00 Відповісти
Ця пані має озвучувати усі звинувачування та вимоги до кацапів. От тільки уявіть заголовки "Москва вимагає негайного виведення усіх расєйських військ з території України". Або "Москва заявила, що ніколи не визнає результати рефрендумів". "Москва закликає до збільшення поставок зброї Україні". "Москва виступає за створення міжнародного трибуналу щодо злочинів расії"
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26.09.2022 18:17 Відповісти
Притомний голос Москви!
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26.09.2022 18:30 Відповісти
Поляки це розуміють а ось влада воюючої країни не може чи не хоче ,до цієї пори не накладені санкції на багатьох рос. олігархів,жодного переслідування колоборантів на підконролльній Україні ,та що говорити президент вже четвертий місяць не підписує закон про заборону ввозу книг з рф і білорусі.
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26.09.2022 19:02 Відповісти
Москва, яку хочеться слухати!
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26.09.2022 19:27 Відповісти
 
 