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Шольц про відмову постачати танки Україні: "Ми ніколи нічого не робимо поодинці"

шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, коментуючи відмову ФРН постачати Україні бойові танки Leopard, сказав, що вважає "абсолютно мудрим ніколи не робити чогось поодинці".

Про це він сказав інтерв'ю The New York Times, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

13 вересня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав у Twitter: "Жодного раціонального аргументу, чому цю зброю не можна надати, лише абстрактні страхи та виправдання. Чого боїться Берлін, а Київ – ні?"

Як пише NYT, Шольц у відповідь на це запитання "розгнівався".

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"Лідерство не означає, що ви робите те, про що вас просять. Лідерство полягає в тому, щоб ухвалювати правильні рішення і бути дуже сильним. І це те, що я роблю. Ми співпрацюємо та робимо це разом з нашими союзниками, і ми ніколи нічого не робимо поодинці", – сказав німецький канцлер.

Він додав, що саме так союзники реагують "на дуже небезпечну війну", і "абсолютно мудро ніколи не робити щось поодинці".

Також в інтерв'ю Шольц відкинув будь-які припущення про те, що США можуть вітати активізацію дій Німеччини та взяти на себе ініціативу щодо відправлення бойових танків, які складно транспортувати, особливо через океан.

Автор: 

Німеччина (7326) танк (2059) Шольц Олаф (1135)


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Топ коментарі
+12
то ли дело маленькая но мудрая Литва... она может себе позволить опустошать свои арсеналы на 2/3 но при этом никогда не лепят горбатого... как шольц...
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26.09.2022 17:56
+10
///
Литва передала Україні 50 бронетранспортерів M113, - глава міноборони Литви Арвідас Анушаускас
Він запевнив, що Литва і надалі допомагатиме Україні.

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26.09.2022 18:08
+9
Сцыкло
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26.09.2022 17:50
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Сцыкло
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26.09.2022 17:50 Відповісти
Он, кацапи, поставляють нам танки сотнями і не сцуть. У них бери приклад, сцикло!
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26.09.2022 18:32 Відповісти
Козёл.
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26.09.2022 17:52 Відповісти
И на горшок то-же компашкой ?
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26.09.2022 17:52 Відповісти
берлин нах на раССею...
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26.09.2022 17:53 Відповісти
А ви й не робитимете: українські хлопці вже воюють. Наодинці. Самотужки. Німецьким хлопцям треба лише приєднатися, плечем до плеча.
*****...
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26.09.2022 17:54 Відповісти
то ли дело маленькая но мудрая Литва... она может себе позволить опустошать свои арсеналы на 2/3 но при этом никогда не лепят горбатого... как шольц...
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26.09.2022 17:56 Відповісти
///
Литва передала Україні 50 бронетранспортерів M113, - глава міноборони Литви Арвідас Анушаускас
Він запевнив, що Литва і надалі допомагатиме Україні.

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26.09.2022 18:08 Відповісти
Ваше право не давати чи давати зброю, але коли московити знову прийдуть в Берлін, то будете самі цими танками воювати.
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26.09.2022 17:57 Відповісти
Словатчина і Польща хіба не постачають танки Україні?
Чи потрібен особливий церемоніал, щоб можна було сказати про постачання?
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26.09.2022 17:58 Відповісти
Словаччина
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26.09.2022 18:04 Відповісти
Olaf, you are one pathetic chickenshit!
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26.09.2022 17:58 Відповісти
Надо давить. Это тяжело, но это единственный путь к получению танков. Надо работать с лобби, надо делать промоушн на телевидении, что бы рядовые немцы писали письма депутатам, как в США. Времени много потеряли и до войны и во время войны. Один посол-хайпожер чего стоит. Додипломатился, что министр иностранных дел отказывалась с ним встречаться.
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26.09.2022 17:59 Відповісти
угу
тільки по колу
меркель-шольц-шредер-штайнмайєр...
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26.09.2022 17:59 Відповісти
У кого ще є танки? США дадуть? Щоб цього старого кроля розворушити?
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26.09.2022 18:02 Відповісти
Поляки придбали у Південної Кореї і вони краще за Абрамси та Леопарди 2.
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26.09.2022 18:09 Відповісти
Современная политическая элита Германии - это позор Европы, о котором потом будут писать в учебниках по истории
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26.09.2022 18:05 Відповісти
США производит танки.
Великобритания.
Франция.
А не только Германия.
Зеленскому надо говорить с американцами, Шольц сам ничего не сделает.
Ещё раз напомню, что Польше не позволили передать нам МиГи, пришлось спустя несколько месяцев что-то коллективно мутить с передачей запчастей, только с западными танками так уже не получится, их у нас изначально не было, потому уже не съедут, что это мы свои отремонтировали, как было с МиГами.

В отсутствии передачи западных танков виноват не Шольц. Как и в случае с истребителями. Все вопросы - к коллегам из США. Надо продавливать мысль, что путлер не нападёт на НАТО, потому что боится их ядерного оружия, потому он нападает только на неядерные страны, которые не в НАТО. Когда это удастся - будут нам танки, не советские, а западные.

Или можно подождать около месяца и тогда узнаем, как Запад отреагирует на угрозу долбануть ядеркой по Украине за "нападение" на "российские" (аннексированные) территории. Но лучше начать такую риторику сейчас. Иначе войну заморозят, турки очень стараются. Надеюсь, у Зеленского найдётся немножко своего ума, чтобы не пойти на поводу у засланного казачка Ермака.
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26.09.2022 18:07 Відповісти
Є думка, що проблема постачання танків американці використовують, щоб тиснути на Німеччину для вибору сторони у цій війні...
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26.09.2022 18:43 Відповісти
Американцы могут решить эту задачу одним заявлением: "Мы поддерживаем передачу современных танков Украине".
Но взамен было заявлено, что они содействуют в поставке советских танков.

Я согласен, что нужно быть благодарными хотя бы за то, что уже поставляется.
Но если нам настолько нужны современные танки, а нам их не готовы дать - нужно очень настойчиво просить, очень-преочень настойчиво.

А вместо этого мы сосредоточились на Германии, которая уже прямым текстом заявляет, что не поставлять новейшие танки - это политика всего НАТО, а не одной Германии. С тем же успехом можно биться головой о стену, выпрашивая F-15 - нам их тоже не дадут, только теперь уже США.
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26.09.2022 20:45 Відповісти
Та воно і в купі зробило трошки білше ніж ніх*я...
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26.09.2022 18:10 Відповісти
Дивишся на ОЦЕ перелякане позорисько,і навіть не віриться,що колись німецький Рейх був загрозою для світу.Якесь зашугане опущене створіння.Як таке може бути в керівництві країни?Які рішення він може приймати,в випадку небезпеки для свого народу?Та він же здасться і всіх здасть,якщо якийсь кацапський ванька з ржавим автоматом підійде до кордону Німеччини.
Такі "політики" вміють лише рахувати гроші в тепличних комфортних умовах.В реальному житті вони пропадуть
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26.09.2022 18:13 Відповісти
Угу, типа не я і хата нема... правда герр Шольц? Як і це - Країни ЄС планують відстрочити обмеження цін на російську нафту, - Bloomberg.

Як і це - Видання уточнює, що Угорщина, Словаччина та Чехія, які отримують російську нафту трубопроводом, хочуть гарантії, що їхні постачання залишаться незайманими після введення стелі цін на енергоресурси з РФ. Джерело: Також проти введення обмежень можуть виступити Греція та Мальта. Оскільки ці країни транспортують російську нафту.

А нафта поступає далі країнам ЕС? Так. Тому, Bloomberg в назві пише ЄС...всі розуміють, що відбувається. Постачання танків повязане і постачанням нафти та ядерного палива в Німеччину?

Все стає логічно. Тоді виникає інше питання - що Шольц знає про пост путінську росію? Раз "ігра" в "довгу"? Є домовленості?
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26.09.2022 18:22 Відповісти
А на існування домовленостей вказує призупинення банкротства "Північного потоку-2"... а це вже не про путіна.
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26.09.2022 18:30 Відповісти
Дойче швайне!
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26.09.2022 18:26 Відповісти
Господи, дай йому розуму! Що воно меле? До чого тут лідерство і спільні рішення? Хай 3раще просушити свої обісцяні з переляку штани. Лідер, якого треба умовляти вчинити правильно!!!! Сцикун!!!! І навіщо стільки уваги приділяти таким сцикунам!!!
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26.09.2022 18:33 Відповісти
Фрау Штази разоружила Германию за 16 лет у власти очень нехило...братан путлер советовал строить северные потоки по браццки,Шредер такой же братан был...,зачем нам Бундесвер...,если путлер братан...
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26.09.2022 18:34 Відповісти
Чи дурний, чи постiйно пьяний ... тьфу на твою лисину...
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26.09.2022 18:35 Відповісти
феерический идиот....................
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26.09.2022 18:35 Відповісти
С 1 декабря ЕС планирует ввести эмбарго на поставки газа и нефти из рабZeи... говорила Урсула фон дар Ляйн ...,если смотреть трезво на вещи... вряд ли это возможно... может произойти Рецессия...,а это финансовый кризис в странах ЕС ...,но это мое мнение ...
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26.09.2022 18:41 Відповісти
А вот , дрочить Шольц может , в одиночку.
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26.09.2022 18:41 Відповісти
Как они все ждут когда Украина встанет на колени. Кроме брезгливости и отвращени, эти европейские лидеры ничено не вызывают.
Зачем нам нужно это болото?
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26.09.2022 18:46 Відповісти
Если зайти на сайт Бундесвера во времена Ангелы шМеркель,то узнаете много интересного...расходы на оборону Германии были резко сокращены за 16 ее лет правления...
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26.09.2022 18:49 Відповісти
Какой хитрый ганс.
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26.09.2022 18:57 Відповісти
"Лідерство не означає, що ви робите те, про що вас просить влада України ,для захисту її народу від рашистського геноциду ,Лідерство полягає в тому, щоб ухвалювати правильні рішення і бути дуже сильним. І це те, що я роблю. Ми співпрацюємо та робимо це разом з нашими РАШИСТСЬКИМИ союзниками, і ми ніколи нічого не робимо поодинці", щоб нашкодити якомога більше Україні і її народу, як у випадку із будівництво газогонів в обхід України ,так і з блокуванням постачання зброї НАТО ,а також у відмові поставляти Україні озброєння власного виробництва.- с..у,,,ка німецька
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26.09.2022 19:34 Відповісти
Коли Іспанія хоче відправити леопарди Україні, то Німеччина блокує і потім Шольц заявляє "ми нічого не робимо поодинці"...
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26.09.2022 19:45 Відповісти
НІМЕЦЬКІ НЕРОБИ!
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26.09.2022 20:36 Відповісти
А в 1941 році,ви що не самі напали на Польшу?
Хитрожопі штазі!
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26.09.2022 20:49 Відповісти
Стара пенсіонерка Німеччина остаточно зїхала з глузду 😆
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26.09.2022 21:21 Відповісти
Куколд, одним словом
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26.09.2022 21:37 Відповісти
В 21-м веке война выигрывается точно не танками.
Не дают - мать их так, те танки.
У нас флота нет вообще, а московиты без боя сдрыснули из Севастополя.
Придёт момент - появятся и танки, Кулебе на надо гнать лошадей.
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26.09.2022 21:39 Відповісти
Надо иметь особую наглость , чтоб, самим обосравшись по-уши:
*завалив свою оборонку,
*сократив свою армию,
*беспрепятственно впустив врага в страну с Севера и с Юга,
*гавкая на Запад и по всякому его обзывая...
...командирским тоном покрикивать на сердобольных западных опекунов и с распальцовками рассказывать им как себя вести, вместо того, чтоб благодарить за любу железку.
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26.09.2022 22:51 Відповісти
Меркель заслужила всё, что про неё было сказано.
Про Шрёдера вообще противно вспоминать.
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27.09.2022 05:08 Відповісти
Ой, дались вам эти немецкие танки.Они же нам много касок подогнали. Совет от Демусики:
"Наденьте одну каску на голову, а другую возьмите в руки и скрытно подползите к окопам руZZких. Дальше неожидано прыгаете в окоп и молотите супостатов по голове каской что в руках. Ошарашенные противники впадают в уныние и разбегаются!
А вообще-то, своё надо иметь...
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27.09.2022 06:58 Відповісти
 
 