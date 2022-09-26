Шольц про відмову постачати танки Україні: "Ми ніколи нічого не робимо поодинці"
Канцлер Німеччини Олаф Шольц, коментуючи відмову ФРН постачати Україні бойові танки Leopard, сказав, що вважає "абсолютно мудрим ніколи не робити чогось поодинці".
Про це він сказав інтерв'ю The New York Times, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
13 вересня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав у Twitter: "Жодного раціонального аргументу, чому цю зброю не можна надати, лише абстрактні страхи та виправдання. Чого боїться Берлін, а Київ – ні?"
Як пише NYT, Шольц у відповідь на це запитання "розгнівався".
"Лідерство не означає, що ви робите те, про що вас просять. Лідерство полягає в тому, щоб ухвалювати правильні рішення і бути дуже сильним. І це те, що я роблю. Ми співпрацюємо та робимо це разом з нашими союзниками, і ми ніколи нічого не робимо поодинці", – сказав німецький канцлер.
Він додав, що саме так союзники реагують "на дуже небезпечну війну", і "абсолютно мудро ніколи не робити щось поодинці".
Також в інтерв'ю Шольц відкинув будь-які припущення про те, що США можуть вітати активізацію дій Німеччини та взяти на себе ініціативу щодо відправлення бойових танків, які складно транспортувати, особливо через океан.
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Литва передала Україні 50 бронетранспортерів M113, - глава міноборони Литви Арвідас Анушаускас
Він запевнив, що Литва і надалі допомагатиме Україні.
Чи потрібен особливий церемоніал, щоб можна було сказати про постачання?
тільки по колу
меркель-шольц-шредер-штайнмайєр...
Великобритания.
Франция.
А не только Германия.
Зеленскому надо говорить с американцами, Шольц сам ничего не сделает.
Ещё раз напомню, что Польше не позволили передать нам МиГи, пришлось спустя несколько месяцев что-то коллективно мутить с передачей запчастей, только с западными танками так уже не получится, их у нас изначально не было, потому уже не съедут, что это мы свои отремонтировали, как было с МиГами.
В отсутствии передачи западных танков виноват не Шольц. Как и в случае с истребителями. Все вопросы - к коллегам из США. Надо продавливать мысль, что путлер не нападёт на НАТО, потому что боится их ядерного оружия, потому он нападает только на неядерные страны, которые не в НАТО. Когда это удастся - будут нам танки, не советские, а западные.
Или можно подождать около месяца и тогда узнаем, как Запад отреагирует на угрозу долбануть ядеркой по Украине за "нападение" на "российские" (аннексированные) территории. Но лучше начать такую риторику сейчас. Иначе войну заморозят, турки очень стараются. Надеюсь, у Зеленского найдётся немножко своего ума, чтобы не пойти на поводу у засланного казачка Ермака.
Но взамен было заявлено, что они содействуют в поставке советских танков.
Я согласен, что нужно быть благодарными хотя бы за то, что уже поставляется.
Но если нам настолько нужны современные танки, а нам их не готовы дать - нужно очень настойчиво просить, очень-преочень настойчиво.
А вместо этого мы сосредоточились на Германии, которая уже прямым текстом заявляет, что не поставлять новейшие танки - это политика всего НАТО, а не одной Германии. С тем же успехом можно биться головой о стену, выпрашивая F-15 - нам их тоже не дадут, только теперь уже США.
Такі "політики" вміють лише рахувати гроші в тепличних комфортних умовах.В реальному житті вони пропадуть
Як і це - Видання уточнює, що Угорщина, Словаччина та Чехія, які отримують російську нафту трубопроводом, хочуть гарантії, що їхні постачання залишаться незайманими після введення стелі цін на енергоресурси з РФ. Джерело: Також проти введення обмежень можуть виступити Греція та Мальта. Оскільки ці країни транспортують російську нафту.
А нафта поступає далі країнам ЕС? Так. Тому, Bloomberg в назві пише ЄС...всі розуміють, що відбувається. Постачання танків повязане і постачанням нафти та ядерного палива в Німеччину?
Все стає логічно. Тоді виникає інше питання - що Шольц знає про пост путінську росію? Раз "ігра" в "довгу"? Є домовленості?
Зачем нам нужно это болото?
Хитрожопі штазі!
Не дают - мать их так, те танки.
У нас флота нет вообще, а московиты без боя сдрыснули из Севастополя.
Придёт момент - появятся и танки, Кулебе на надо гнать лошадей.
*завалив свою оборонку,
*сократив свою армию,
*беспрепятственно впустив врага в страну с Севера и с Юга,
*гавкая на Запад и по всякому его обзывая...
...командирским тоном покрикивать на сердобольных западных опекунов и с распальцовками рассказывать им как себя вести, вместо того, чтоб благодарить за любу железку.
Про Шрёдера вообще противно вспоминать.
"Наденьте одну каску на голову, а другую возьмите в руки и скрытно подползите к окопам руZZких. Дальше неожидано прыгаете в окоп и молотите супостатов по голове каской что в руках. Ошарашенные противники впадают в уныние и разбегаются!
А вообще-то, своё надо иметь...