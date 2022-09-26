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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Протягом 26 вересня Сили оборони відбили ворожі штурми поблизу 8 населених пунктів, - Генштаб

генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 18:00 26 вересня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Триває двісті п’ятнадцята доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню.

Противник продовжує зосереджувати зусилля на утриманні захоплених територій, спробах повної окупації Донецької області, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог намагається відновити втрачені позиції на окремих напрямках, веде повітряну розвідку та завдає ударів по цивільній інфраструктурі, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України. Так, за поточну добу противник завдав 2 ракетних та 4 авіаційних удари, здійснив понад 7 обстрілів з РСЗВ. Також ворог задіяв ударні БпЛА в районі населеного пункту Біленьке Одеської області.

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 57,2 тис. осіб, 260 літаків, 224 гелікоптери, 2 290 танків, 1 369 артсистем та 4 857 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від вогневого впливу окупантів постраждало 12 населених пунктів. Зокрема, Запоріжжя, Марганець, Мусіївка, Нікополь, Потьомкине, Осокорівка, Миколаїв та Очаків.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснив обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії:

на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Одноробівка, Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Гатище, Кучерівка, Петропавлівка, Куп’янськ-Вузловий, Сенькове, Кам’янка та Голубівка;

на Краматорському напрямку – Новоселівка, Щурове, Діброва, Озерне, Закітне, Сіверськ, Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Роздолівка, Веселе та Білогорівка;

на Бахмутському напрямку – Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Григорівка, Бахмут, Весела Долина, Кліщівка, Одрадівка, Зайцеве та Майорськ;

на Авдіївському напрямку – Первомайське, Авдіївка, Водяне, Опитне, Мар’їнка, Парасковіївка та Новомихайлівка;

на Новопавлівському напрямку – Времівка, Вугледар, Павлівка, Микільське та Єгорівка.

на Запорізькому напрямку – Зелене Поле, Новосілка, Успенівка, Новопіль, Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Червоне, Гуляйпільське та Новоандріївка.

На Південнобузькому напрямку від артилерійського вогню постраждали понад 35 населених пунктів, що неподалік з лінією зіткнення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ закрила Ростовську область на в’їзд та виїзд, - Генштаб ЗСУ

Окупанти продовжують проведення так званих "референдумів" на тимчасово зайнятих і окупованих територіях України.

Ворог посилює фільтраційні та контрдиверсійні заходи. Значна увага приділяється перевірці особистих мобільних телефонів місцевих жителів на предмет співпраці з Силами оборони України.

Протягом доби українські воїни відбили атаки противника в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Підгородне, Бахмут, Майорськ, Кам’янка, Побєда та Павлівка.

Авіація Сил оборони завдала близько 20 ударів. Підтверджено ураження 13 районів зосередження живої сили і військової техніки противника, позиція броньованої техніки та 5 позицій зенітних ракетних комплексів. Втрати ворога уточнюються.

Ракетні війська і артилерія за поточну добу, зокрема, уразили 3 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили та техніки окупантів, 1 позицію зенітних ракетних комплексів, 2 підрозділи ракетних військ і артилерії, 3 склади з боєприпасами, а також 12 окремих важливих цілей".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські захисники відбили атаки армії РФ поблизу 13 населених пунктів, - Генштаб ЗСУ

Автор: 

Генштаб ЗС (6507) ЗСУ (7504)


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Топ коментарі
+13
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26.09.2022 18:45
+11
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26.09.2022 18:51
+7
https://focus.ua/uk/*******-novosti/530684-vsu-nanesli-udar-po-eshelonu-s-mobilizovannymi-rossiyanami-donik ЗСУ завдали удару по ешелону з мобілізованими росіянами в Луганській області , внаслідок удару залишилися лише поранені та ліквідовані новоспечені солдати РФ.
Це повідомив волонтер Роман Донік; він зазначив, що в Луганську область прибув перший состав із російськими солдатами, яких мобілізували й одразу кинули в Україну на війну. Внаслідок удару залишилися лише поранені та загиблі.
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26.09.2022 18:39
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Всім героям які боронять та визволяють Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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26.09.2022 18:33 Відповісти
а еще вот свежезапеченные кацапские мобики поехали не в ту сторону
https://www.youtube.com/watch?v=XZFtlnY96vI
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26.09.2022 19:00 Відповісти
https://focus.ua/*******-novosti/530695-vsu-likvidirovali-nachalnika-raketnyh-voysk-35-y-obshchevoyskovoy-armii-rf-butusov Бутусов повідомляє, що при визволені Ізюму був задвухсочений полковник лаптєй, який займав генеральску посаду в їхній армі ї...
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26.09.2022 18:34 Відповісти
боевая белка напала на ВСУ.....
https://twitter.com/i/status/1574407519564431360
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26.09.2022 18:39 Відповісти
https://focus.ua/uk/*******-novosti/530684-vsu-nanesli-udar-po-eshelonu-s-mobilizovannymi-rossiyanami-donik ЗСУ завдали удару по ешелону з мобілізованими росіянами в Луганській області , внаслідок удару залишилися лише поранені та ліквідовані новоспечені солдати РФ.
Це повідомив волонтер Роман Донік; він зазначив, що в Луганську область прибув перший состав із російськими солдатами, яких мобілізували й одразу кинули в Україну на війну. Внаслідок удару залишилися лише поранені та загиблі.
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26.09.2022 18:39 Відповісти
відуха - вище в коменті
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26.09.2022 19:27 Відповісти
Кожне просування ЗСУ тепер нагадує чоловічий половий орган, що впевнено просувається в тили русні.Символічно, дуже символічно)
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26.09.2022 18:40 Відповісти
Орки на тому ТГ каналі трохи ниють, але все ще впевнені, що візьмуть Київ за 3 дні...
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26.09.2022 18:41 Відповісти
Блажен, кто вєруєт! (с)
Во!
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26.09.2022 22:42 Відповісти
касапська "Медуза повідомляє: "В Крыму и Севастополе мобилизовали более двух тысяч бывших украинских военных. До аннексии острова до 2014 года они служили в армии Украины, а затем вошли в запас российских вооруженных сил. ТАСС https://tass.ru/armiya-i-opk/15872083 пишет , что мобилизованных собираются 27 сентября отправить к месту дальнейшей службы (к ТВД)."
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26.09.2022 18:44 Відповісти
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26.09.2022 18:45 Відповісти
орки погнали на передовую детей....., не своих, естественно, а бамбаса.....
https://twitter.com/i/status/1574424062797008896
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26.09.2022 18:50 Відповісти
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26.09.2022 18:51 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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26.09.2022 18:58 Відповісти
https://www.bbc.com/ukrainian/live/news-62974097 ВВС в 19:17 повідомляє і наголошує: "Українські військові повністю звільнили район міста Куп'янськ, зокрема смт Куп'янськ-Вузловий на Харківщині . Про це написав військовий з ніком Kriegsforscher і опублікував фото на підтвердження. Таку ж інформацію поширила і низка телеграм-каналів.
Генштаб у своєму вечірньому зведенні непрямо підтвердив інформацію про звільнення смт Куп'янськ-Вузловий, що на правому березі річки Оскіл біля самого Куп'янська, вказавши його серед контрольованих Україною населених пунктів, які обстрілює ворог".
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26.09.2022 19:24 Відповісти
Тепер буде тільки про обстріли?
Зайцеве втрачене?
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26.09.2022 19:42 Відповісти
 
 