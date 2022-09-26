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"Слуги народу" в комітеті ВР по обороні не знають, що зимова форма вже мала бути давно завезена на бази бригад, - Бутусов

форма

Сьогодні з’ясувалось, що "Слуги народу" в комітеті по обороні Верховної Ради не знають, що зимова форма вже мала бути давно завезена на бази бригад, бо саме комітет по обороні отримує зарплату та повноваження від платників податків за контроль укладання угод забезпечення формою.

Про це на своїй сторінці у фейсбуку написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, коментуючи відповідний пост нардепа СН, заступниці голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яни Безуглої.

"З'ясувати" наявність форми на складі бригади має старшина роти, депутат Верховної Ради для цього не потрібен, депутат мав контракти та перевірити їх виконання ще три місяці.

Четвертий рік працюють, а не знають, що у вересні в Україні може бути дуже холодно, у жовтні ще холодніше, а прогнози погоди можна на місяць вперед дивитись в інтернеті.

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І не знають в комітеті по обороні, що військові вже два місяці піднімають питання забезпечення зимовою формою.

Слуги народу в комітеті ВР по обороні не знають, що зимова форма вже мала бути давно завезена на бази бригад, - Бутусов 01

Що мають робити "слуги народу":

- викликати міністра оборони та запитати в пана Резнікова, чому не забезпечені досі зимовим одягом військові, про яких пише Безугла, та скільки частин отримали на свої склади зимову форму?

- перевірити контракти по іншим видам забезпечення взимку, які комітет теж має контролювати - це будівельні матеріали, печі, паливо.

- почати займатись системним забезпеченням армії, а не скинути усю відповідальність на самих військових та волонтерів, і писати тексти на інтелектуальному рівні пояснювальних записок початкової школи", - зазначив журналіст.

Автор: 

ВР (14943) зима (150) Бутусов Юрій (3579) ЗСУ (7504) Слуга народу (2811) Безугла Мар’яна (297)


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Топ коментарі
+54
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26.09.2022 19:16
+48
Какаяразніца? У плісняви свої турботи, свої херОї.
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26.09.2022 19:08
+43
Лизун ВАЗелінського. Улюбленець пліснявої влади. 4 судимості.
Поровознюк.
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26.09.2022 19:27
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Какаяразніца? У плісняви свої турботи, свої херОї.
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26.09.2022 19:08 Відповісти
до речі, справа морда "десь бачив", але ідентифікувати не можу... Підкажіть, пліз.
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26.09.2022 19:12 Відповісти
Автор мема "Вова, їбаш їх", клоун по фамилии поворознюк, владелец футбольного клуба Ингулец.
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26.09.2022 19:22 Відповісти
Новий хєрой зебобів. Вважає, що красти у держави це норм.
Розкручується Марафоном зеленського.

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26.09.2022 19:25 Відповісти
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26.09.2022 19:26 Відповісти
RE: Новые лица

Голова колгоспу: "А по м'ясу ми недовиконали"...
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26.09.2022 20:11 Відповісти
-Ойц, доктор, посмотрите -чиво это у миня там ?
- У вас геморрой.
- Какой геморрой- это ж у мине на лице?
- А разве это лицо?
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26.09.2022 20:58 Відповісти
Лизун ВАЗелінського. Улюбленець пліснявої влади. 4 судимості.
Поровознюк.
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26.09.2022 19:27 Відповісти
такі рила, навіть, у найстрашнішому сні не можуть приснитися! А тут в реалі - це жесть!
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26.09.2022 21:00 Відповісти
Бандит сільського розливу з 90x.
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26.09.2022 22:34 Відповісти
Та нічьо-важна шо власні дупи слуг мудрого наріду в теплі-свая жопа всєгда свая жопа...
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26.09.2022 19:09 Відповісти
А цих дегенератів цікавить тільки розпилювання коштів на власні жалюгідні шкури!
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26.09.2022 19:10 Відповісти
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26.09.2022 19:16 Відповісти
А на фото він виглядає краще, ніж у житті!
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26.09.2022 19:18 Відповісти
Арахнідія фотогенічний
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26.09.2022 19:23 Відповісти
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26.09.2022 19:24 Відповісти
Придбати зимовий одяг для воiнiв,це не гуманитарку красти,щоб они сдохли зелена мерзота.
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26.09.2022 20:02 Відповісти
Що ви хочете від цієї дури?
А дарма її роздеактивували
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26.09.2022 19:11 Відповісти
Чого від неї хотіти? Варто розуміти, що Боневтік, свідомо, призначив і тримає на відповідальних посадах, шизоїдів, які всіма силами заважають Україні перемогти.
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26.09.2022 19:39 Відповісти
а на*я им это знать? у них более важные проблемы......
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26.09.2022 19:12 Відповісти
Одразу згадувається як вони з голодомора сміялись
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26.09.2022 19:15 Відповісти
они смеялись в принципе со всего Украинского.....
за это им чекисты и деньги платили......
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26.09.2022 19:19 Відповісти
Таваріщь! Прєкратітє антісємітізь!!!
Чи Ви не читали новий, універсальний закон про антисемітизм? Та там корабельного кота можна посадити, що він у Хайфі ізраїльську мишку впіймав.
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26.09.2022 19:28 Відповісти
бо слуги думають шо зимова форма то валянки.
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26.09.2022 19:12 Відповісти
Безумна... це фіаско! навіть на фронті тебе ніхто не зігрів
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26.09.2022 19:13 Відповісти
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26.09.2022 19:15 Відповісти
даме нужен абонемент...
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26.09.2022 19:21 Відповісти
Думаю, їй байдуже: мєнт або не мєнт!
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26.09.2022 20:16 Відповісти
@

> Безумна... навіть на фронті тебе ніхто не зігрів

Оце так трапляється, коли ти і на уй нікому не потрібна.
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26.09.2022 20:13 Відповісти
Мабуть ця ніч не була аж настільки темна і холодна.
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26.09.2022 21:35 Відповісти
Вонм кошти які було виділені на зимову форму на велике будівництво перекинули
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26.09.2022 19:13 Відповісти
Заїпав уже той клятий нарід - ге ж, панове можновладці?
Тіко й робить, що одволікає від смакування життям, що вдалося!
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26.09.2022 19:14 Відповісти
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26.09.2022 19:18 Відповісти
«сьогодні ночувала з військовими на півдні...»
Чого ця лярва тиняється на фронті
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26.09.2022 19:18 Відповісти
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26.09.2022 19:24 Відповісти
протроллил знатно! ))
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26.09.2022 19:51 Відповісти
вона за...бала колись на ТВ
а Ви це .ібло ще тут показуєте
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26.09.2022 20:32 Відповісти
А догадатись тяжко? Так у неї по народному "сказ матки".
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26.09.2022 20:12 Відповісти
З такою надією "ночувала з військовими" (для того туди і їздить), але "пробрав" тільки холод...)
Гидують хлопці...
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26.09.2022 20:15 Відповісти
Там найбільша концентрація чоловіків, мабуть Безумній щось бракує)
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26.09.2022 20:16 Відповісти
Того шо війскові втекти не можуть тож і ночують разом, а цевільні чоловіки від Безуглої розбігаються
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26.09.2022 21:45 Відповісти
Ніби слуги про армію думають...
Вони кладуть асфальт
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26.09.2022 19:18 Відповісти
тут солдат без знаків розпізнавання жаліється союзникам на брак зимової форми
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26.09.2022 19:19 Відповісти
То їм форму давай,то їм зброю давай,і нам нічого не лишилося на життя-депутати так подумали.
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26.09.2022 19:19 Відповісти
Пане Бутусов, от чого Ви цькуєте безпородних двірняжок?! Тваринки не винні, що укра̀інцы їх посадили на трон. Ну так, па-**********...
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26.09.2022 19:20 Відповісти
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26.09.2022 19:20 Відповісти
ви здивовані?я ні!
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26.09.2022 19:21 Відповісти
Пляттть…

Три роки депутанства…

У трускавецьких універах вчили лише відрізняти червону й зелену кнопки та рахувати гроші у конверті одною рукою.
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26.09.2022 19:22 Відповісти
Їм тепло в своїх затишних квартирах, будинках. На все друге їм пох, правда щемливі відосіки навчились записувати.
І виженіть вже того адвоката, який не бачив ударного угрупування перед нападом.
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26.09.2022 19:24 Відповісти
Опять 25. Все вони знають, не треба внутрішніх ворогів тримати за дурників, які, начебто, геть не відбивають дупля. Все вони знають і чудово розуміють. Досить вже цих ********* мантр про "некомпетентність".
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26.09.2022 19:27 Відповісти
Олександр Бригинець

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний посмертно нагородив "Срібним хрестом" оператора заблокованого владою телеканалу "Прямий" Олексія Юрченка, який загинув 8 вересня в боях за звільнення Балаклії.
Герою слава!
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26.09.2022 19:31 Відповісти
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26.09.2022 19:32 Відповісти
Не відволікайте слуг - вони кладуть кучі асфальту по всій країні
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26.09.2022 19:31 Відповісти
Та ні, вони просто накладають кучі!
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26.09.2022 20:42 Відповісти
"Пішла з'ясовувати ще активніше"

Ну, серьозно, хай закинуть її на расєю диверсантом, такий талант пропадає. Чи хоча б в бєларузкую область, хай їм кволим мізки винесе
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26.09.2022 19:32 Відповісти
В п'ятницю я заїкнувся, тут на цензорі, за зимову форму, так мене Адмін заблокував до понеділка, а тепер ціла стаття. Знову блокувати будуть.
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26.09.2022 19:33 Відповісти
"ночевала тучка золотая на груди утеса великана" тьфу гидота тупорила, знову вилізло назовні-не було чути майже місяць цю БезмоЗглу
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26.09.2022 19:35 Відповісти
Олександр Бригинець

@bryhynets

·

https://twitter.com/bryhynets/status/1574386874038165507 3 ч

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний посмертно нагородив "Срібним хрестом" оператора заблокованого владою телеканалу "Прямий" Олексія Юрченка, який загинув 8 вересня в боях за звільнення Балаклії
Герою слава!

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26.09.2022 19:36 Відповісти
https://www.facebook.com/alexander.lozovoj?__cft__[0]=AZXsVedaLRBqrEtkrMxCpvsJjfPHmD7pgMEN7Np1mRhpUt-1qYPH9lQ31kDxnYTJM2hxRtfv0Qvd53lZLLWJtM8qIJgOrJ6UZUYiRlstMGNDCGlZ_BTsW3wxE5XHIM0XE9xhTMQJS7UsheUX5oH6HSWy98OtkgrTbM1cWQrTgYBvuw&__tn__=-UC%2CP-R Olexandr Lozovyi

https://www.facebook.com/alexander.lozovoj ·Існує легенда, що нарасії за часів совка наштампували ******** калашей для озброєння мільйона дивізій. А сьгодні бачив мосінкі зі штиками та оце. Там ціле відео роздачі отаких от АК..

Щось не так з тою легендою..







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26.09.2022 19:38 Відповісти
Нажаль немає чого перевіряти. Якщо вірити інформації сайту Прозоро, то Міністерство оборони навіть не намагалося зробити замовлення на закупівлю зимової форми. Так що надія тільки на волонтерів. Ну і на поставки партнерів, які будуть десь після нового року. Так що донатимо, донатимо і ще раз донатимо.
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26.09.2022 19:39 Відповісти
Ні сном ні духом -- тільки тільки починают роздуплятися.
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26.09.2022 19:42 Відповісти
Волонтери з народом назбирають і закуплять, влада це знає і витрачати не хоче, бо як же їм жити, кажуть, і так сутужно стало, нема звідки навіть вкрасти, окрім гуманітарки.
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26.09.2022 19:44 Відповісти
..и у зебилов так везде - тренируются рулить страной просто на живых людях, тысячи которых не пережили их страстного желания поруководить и прибарахлиться..
но многие дебилы из 73% до сих в экстазе от позорного антиукраинского творчества "квартала зелёных фонарей"
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26.09.2022 19:45 Відповісти
Безмозглая, на то и безмозглая!
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26.09.2022 19:59 Відповісти
главно дело шоб безумная вовремя зимнюю форму получила. Считаю, необходимо Бутусова назначить ответственным за это.
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26.09.2022 20:01 Відповісти
им некогда, они заняты поддержкой журнашлюх из единого марафета
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26.09.2022 20:06 Відповісти
Це тупориле пхає носа куди тільки можливо. Дока у озброєнні, у перемовинах про обмін полонених, сама наодинці відбила пів Харківської області. Піариться , навіть, на смерті- написала співчуття у стрічці на ФБ стосовно загибелі Ольги з Челябінська, та у цьому ж допичі написала,- "Мені соромно за свою країну!" Депутату ВР соромно за свою країну. Маю надію, люди, що прийдуть до влади у післявоєння відфільтрують отаке багною.
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26.09.2022 20:11 Відповісти
У зелених покидьків простий розрахунок, нехай військові самі купляють обмундирування, їм же зарплату платять, а магазини зараз забиті військовою формою і взуттям якраз з цих міркувань. В кінці кінців Резніков теж хоче прикупити зимову порядну курточку не гіршу, ніж у Степанова
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26.09.2022 20:20 Відповісти
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26.09.2022 20:26 Відповісти
Все вони знали. МО замовило аж 60 тис ( пам'ятаю не точно, бо може 30 тис ) комплектів зимового обмундирування у виробників на мільйонну армію. Ця інфа була оприлюднена здивованими виробниками ще в серпні. Саботажники брехливі, у них одне виправдання - " ******** ".
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26.09.2022 20:32 Відповісти
А вони знають, Притула з Порошенком допоможуть, а там і інші підтягнуться...
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26.09.2022 20:43 Відповісти
Армія без забезпечення наступати не може!
Резніков відповідальний за відсутність зимової форми,
ДБР працює по волонтерах.
Дивний збіг!
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26.09.2022 20:48 Відповісти
Є причина зачекати на травень.
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27.09.2022 07:56 Відповісти
Розрахунок знову на звинувачення інших країн
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26.09.2022 21:10 Відповісти
навіщо про Безумну згадувати наніч?
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26.09.2022 21:21 Відповісти
Щоб нарід знав що у нас є інваліди дитинства.
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27.09.2022 07:54 Відповісти
Зате вони добре знають, до копійки, скільки їм належить надбавка до зарплати, за те, що вони у цьому комітеті!
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26.09.2022 21:25 Відповісти
""Слуги народу" в комітеті ВР по обороні не знають, що зимова форма вже мала бути давно завезена на бази бригад Джерело: ".

Дякувати богу, у комітеті ВР по обороні є депутати від ЄС, "Голосу", етс, які знають точно, що форма мала б вже бути на складах, які "мають контракти та перевірили їх виконання ще три місяці." Зокрема перший заступник голови комітету Забродський Михайло Віталійович, генерал-лейтенант Збройних сил України (представник ЄС між іншим) куди більш компетентніший Безуглої і з огляду професії, і з огляду на займану в комітеті по обороні посаду. Невже і "європейські солідаристи" "провтикали" таке важливе питання? Чи це "другоє" і ЄС "нє прі дєлах"?

Питання виключно з позицій справедливості.
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26.09.2022 22:10 Відповісти
Забродський з початку цієї фази війни працює у Генштабі, йому там, як ви можете зрозуміти, не до зимової форми.
В цьому комітеті є ще один адекватний депутат, полковник Костенко, але він на фронті , так лишилися одні безуглі.
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27.09.2022 00:20 Відповісти
...то можливо той комітет і не потрібен? Якщо він настільки нікчемний, що депутати на нього "забили". Значить і ні на що той комітет не впливає і нічого не вирішує важливого. Якщо у ньому може чисто номінально рахуватись а не працювати цілий перший заступник голови, то які можуть бути претензії до інших членів комітету? До того ж Костенка, чи Безуглої, чи того ж Рахманіна... Логічно?
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27.09.2022 01:52 Відповісти
Готувались до війни добре. І зимова форма поставлена вчасно, але зношена ще минулої зими.
На цю зиму, якщо буде холодною, поставлять нову партію.
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26.09.2022 22:13 Відповісти
Видимо знают что зимняя форма ни к чему. Надеятся суки на референдум, на то что Пыня где-нибудь по договоренности епанет пару килотонн, они поднимут лапки, скажут что не могут дальше сопротивляться и еще на 8 лет заключат перемирие, а там или Путин ишак или падишах.
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26.09.2022 22:34 Відповісти
Зато в раде каждый «Коля митболл» по 3 комплекта полевого одностроя ВСУ имеет…
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26.09.2022 22:50 Відповісти
А правда те, що досі зимовой форми у ЗСУ нема !
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27.09.2022 07:50 Відповісти
 
 