"Слуги народу" в комітеті ВР по обороні не знають, що зимова форма вже мала бути давно завезена на бази бригад, - Бутусов
Сьогодні з’ясувалось, що "Слуги народу" в комітеті по обороні Верховної Ради не знають, що зимова форма вже мала бути давно завезена на бази бригад, бо саме комітет по обороні отримує зарплату та повноваження від платників податків за контроль укладання угод забезпечення формою.
Про це на своїй сторінці у фейсбуку написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, коментуючи відповідний пост нардепа СН, заступниці голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яни Безуглої.
"З'ясувати" наявність форми на складі бригади має старшина роти, депутат Верховної Ради для цього не потрібен, депутат мав контракти та перевірити їх виконання ще три місяці.
Четвертий рік працюють, а не знають, що у вересні в Україні може бути дуже холодно, у жовтні ще холодніше, а прогнози погоди можна на місяць вперед дивитись в інтернеті.
І не знають в комітеті по обороні, що військові вже два місяці піднімають питання забезпечення зимовою формою.
Що мають робити "слуги народу":
- викликати міністра оборони та запитати в пана Резнікова, чому не забезпечені досі зимовим одягом військові, про яких пише Безугла, та скільки частин отримали на свої склади зимову форму?
- перевірити контракти по іншим видам забезпечення взимку, які комітет теж має контролювати - це будівельні матеріали, печі, паливо.
- почати займатись системним забезпеченням армії, а не скинути усю відповідальність на самих військових та волонтерів, і писати тексти на інтелектуальному рівні пояснювальних записок початкової школи", - зазначив журналіст.
Будь ласка, зачекайте...
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Розкручується Марафоном зеленського.
Голова колгоспу: "А по м'ясу ми недовиконали"...
- У вас геморрой.
- Какой геморрой- это ж у мине на лице?
- А разве это лицо?
Поровознюк.
А дарма її роздеактивували
за это им чекисты и деньги платили......
Чи Ви не читали новий, універсальний закон про антисемітизм? Та там корабельного кота можна посадити, що він у Хайфі ізраїльську мишку впіймав.
> Безумна... навіть на фронті тебе ніхто не зігрів
Оце так трапляється, коли ти і на уй нікому не потрібна.
Тіко й робить, що одволікає від смакування життям, що вдалося!
Чого ця лярва тиняється на фронті
а Ви це .ібло ще тут показуєте
Гидують хлопці...
Вони кладуть асфальт
Три роки депутанства…
У трускавецьких універах вчили лише відрізняти червону й зелену кнопки та рахувати гроші у конверті одною рукою.
І виженіть вже того адвоката, який не бачив ударного угрупування перед нападом.
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний посмертно нагородив "Срібним хрестом" оператора заблокованого владою телеканалу "Прямий" Олексія Юрченка, який загинув 8 вересня в боях за звільнення Балаклії.
Герою слава!
Ну, серьозно, хай закинуть її на расєю диверсантом, такий талант пропадає. Чи хоча б в бєларузкую область, хай їм кволим мізки винесе
@bryhynets
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https://twitter.com/bryhynets/status/1574386874038165507 3 ч
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний посмертно нагородив "Срібним хрестом" оператора заблокованого владою телеканалу "Прямий" Олексія Юрченка, який загинув 8 вересня в боях за звільнення Балаклії
Герою слава!
https://www.facebook.com/alexander.lozovoj ·Існує легенда, що нарасії за часів совка наштампували ******** калашей для озброєння мільйона дивізій. А сьгодні бачив мосінкі зі штиками та оце. Там ціле відео роздачі отаких от АК..
Щось не так з тою легендою..
но многие дебилы из 73% до сих в экстазе от позорного антиукраинского творчества "квартала зелёных фонарей"
Резніков відповідальний за відсутність зимової форми,
ДБР працює по волонтерах.
Дивний збіг!
Дякувати богу, у комітеті ВР по обороні є депутати від ЄС, "Голосу", етс, які знають точно, що форма мала б вже бути на складах, які "мають контракти та перевірили їх виконання ще три місяці." Зокрема перший заступник голови комітету Забродський Михайло Віталійович, генерал-лейтенант Збройних сил України (представник ЄС між іншим) куди більш компетентніший Безуглої і з огляду професії, і з огляду на займану в комітеті по обороні посаду. Невже і "європейські солідаристи" "провтикали" таке важливе питання? Чи це "другоє" і ЄС "нє прі дєлах"?
Питання виключно з позицій справедливості.
В цьому комітеті є ще один адекватний депутат, полковник Костенко, але він на фронті , так лишилися одні безуглі.
На цю зиму, якщо буде холодною, поставлять нову партію.
Путинишак или падишах.