"Слуги народу" в комітеті ВР по обороні не знають, що зимова форма вже мала бути давно завезена на бази бригад, - Бутусов

Сьогодні з’ясувалось, що "Слуги народу" в комітеті по обороні Верховної Ради не знають, що зимова форма вже мала бути давно завезена на бази бригад, бо саме комітет по обороні отримує зарплату та повноваження від платників податків за контроль укладання угод забезпечення формою.

Про це на своїй сторінці у фейсбуку написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, коментуючи відповідний пост нардепа СН, заступниці голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яни Безуглої.

"З'ясувати" наявність форми на складі бригади має старшина роти, депутат Верховної Ради для цього не потрібен, депутат мав контракти та перевірити їх виконання ще три місяці.

Четвертий рік працюють, а не знають, що у вересні в Україні може бути дуже холодно, у жовтні ще холодніше, а прогнози погоди можна на місяць вперед дивитись в інтернеті.

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І не знають в комітеті по обороні, що військові вже два місяці піднімають питання забезпечення зимовою формою.

Що мають робити "слуги народу":

- викликати міністра оборони та запитати в пана Резнікова, чому не забезпечені досі зимовим одягом військові, про яких пише Безугла, та скільки частин отримали на свої склади зимову форму?

- перевірити контракти по іншим видам забезпечення взимку, які комітет теж має контролювати - це будівельні матеріали, печі, паливо.

- почати займатись системним забезпеченням армії, а не скинути усю відповідальність на самих військових та волонтерів, і писати тексти на інтелектуальному рівні пояснювальних записок початкової школи", - зазначив журналіст.